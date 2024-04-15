广泛的疫苗接种几乎已在世界范围内根除了脊髓灰质炎。 然而，在免疫接种不完全的地区，如撒哈拉以南非洲和南亚仍时有发生。
脊髓灰质炎病毒（一种肠病毒）有3种血清型。
For more information, see Polio Advisory Committee on Immunization Practices Vaccine Recommendations and Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Polio Vaccination。 关于2024年成人免疫接种时间表的变更摘要，请参阅免疫实践咨询委员会（ACIP）推荐的2024年美国成人免疫接种计划 。
(参见免疫接种概述。)
脊髓灰质炎疫苗制剂
灭活的脊髓灰质炎病毒疫苗 (poliovirus vaccine，inactivated，IPV)脊髓灰质炎病毒疫苗，灭活，IPV） 包含有甲醛灭活的脊髓灰质炎病毒1、2和3型的混合物。 IPV可能含有微量的链霉素、新霉素和多黏菌素B。
美国已不再使用口服的脊髓灰质炎减毒活疫苗，因为它可能会变异成一种毒株，导致每240万接种疫苗的人中约有1人患脊髓灰质炎。
灭活脊髓灰质炎疫苗是自 2000 年以来美国唯一接种的脊髓灰质炎疫苗。还提供以下联合疫苗：
白喉类毒素/灭活脊髓灰质炎病毒疫苗
白喉类毒素/乙型肝炎疫苗/脊髓灰质炎灭活疫苗
白喉类毒素/嗜血杆菌乙型流感嗜血杆菌结合疫苗/脊髓灰质炎灭活疫苗
白喉类毒素/嗜血杆菌 乙型流感嗜血杆菌结合疫苗/乙型肝炎疫苗/脊髓灰质炎灭活疫苗
脊髓灰质炎疫苗的适应症
IPV 是一种常规儿童疫苗（参见 美国疾病控制与预防中心：按年龄划分的儿童和青少年免疫计划）。
除非已知或怀疑成人未接种疫苗或未完全接种疫苗，否则不建议对生活在美国的成人常规接种脊髓灰质炎病毒疫苗（见 CDC:按年龄划分的成人免疫接种计划）。大多数在美国出生和长大的成年人都会认为他们小时候接种过脊髓灰质炎疫苗，除非有特殊理由相信他们没有接种过疫苗。未接种疫苗或免疫不完全的成年人应完成 3 剂基础接种。完全接种疫苗的成年人，如果暴露于脊髓灰质炎病毒的风险增加，可以给予一次性的灭活脊髓灰质炎疫苗加强剂量。有关哪些国家是脊髓灰质炎高风险区域的信息，请参阅疾病控制和预防中心(CDC)旅行者健康:目的地和旅行者健康:脊髓灰质炎 (the Centers for Disease Control and Prevention's (CDC) Travelers' Health: Destinations and Travelers Health: Polio。。
在美国，一名未接种疫苗的人于2022年7月在纽约州发现了一例疫苗衍生脊髓灰质炎病例（另见 纽约州卫生部：废水监测）。在反复检测到脊髓灰质炎病毒的地区，纽约居民感染的风险可能更高，应遵循纽约州卫生部的最新疫苗接种建议（请参阅 纽约州卫生部门：脊髓灰质炎疫苗）。
脊髓灰质炎疫苗的禁忌症和注意事项
IPV疫苗的主要的禁忌证 是
曾有此类疫苗接种严重过敏（如过敏性休克）或对疫苗某一成分严重过敏
IPV疫苗的主要注意事项是
中度或重度急性发热性疾病（疫苗接种推迟到疾病缓解后进行）
没有增加脊髓灰质炎风险的孕妇（即使没有证据表明该疫苗会对孕妇或其胎儿造成损害，也不应接种脊髓灰质炎疫苗；但若孕妇暴露于脊髓灰质炎病毒的风险增加并且需要立即保护，可给予IPV）
脊髓灰质炎疫苗的接种
IPV疫苗剂量0.5mL，肌注或皮下注射。
推荐在2、4、6-18个月龄，以及4～6岁时分别肌注接种，共4次。 通常前3次接种的为混合疫苗，最后一次接种单抗原疫苗。 如果孩子错过了脊灰疫苗在4--6岁时的接种，应尽快给予加强剂补种。
如果将DTaP-IPV/Hib疫苗用于4剂接种计划表（年龄在2、4、6和15--18个月龄），应在4--6岁接种时点予以含IPV疫苗的加强剂（IPV或DTaP-IPV）接种，最终形成了5剂的免疫接种；然而不应将DTaP-IPV/Hib疫苗用作加强剂。 第4剂与第5剂之间的最小间隔应该≥6个月，以优化加强剂效果。
这一基础的脊灰疫苗接种系列被推荐用于有较高接触脊灰病毒风险而未产生相应免疫力的成人。 推荐的接种间隔：第1剂和第2剂之间的推荐间隔为1至2个月；第3剂应在此后的6至12个月进行。 如果需要在2--3个月产生免疫力，3次接种分别间隔≥1个月。 如果需要在1至2个月产生免疫力，2次接种，间隔≥1月。 如果需要＜1个月的免疫力，则给予1剂。 在所有情况下，如果该患者仍然处于较高的风险中，则应在以后按照推荐的间隔再接种剩余剂量的疫苗。
脊髓灰质炎疫苗的不良反应
尚未见与IPV相关的不良反应。 因为疫苗中可能含有微量的链霉素、新霉素和多黏菌素B，因此对这些药物过敏的人可能会发生疫苗过敏反应。
更多信息
以下英语资源可能会有用。 请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP): Polio ACIP Vaccine Recommendations
Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Polio Vaccination: Information for Healthcare Professionals
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC): Poliomyelitis: Recommended vaccinations