灭活的脊髓灰质炎病毒疫苗 (poliovirus vaccine，inactivated，IPV)脊髓灰质炎病毒疫苗，灭活，IPV） 包含有甲醛灭活的脊髓灰质炎病毒1、2和3型的混合物。 IPV可能含有微量的链霉素、新霉素和多黏菌素B。

美国已不再使用口服的脊髓灰质炎减毒活疫苗，因为它可能会变异成一种毒株，导致每240万接种疫苗的人中约有1人患脊髓灰质炎。

灭活脊髓灰质炎疫苗是自 2000 年以来美国唯一接种的脊髓灰质炎疫苗。还提供以下联合疫苗：