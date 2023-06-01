西尼罗河病毒是一种黄病毒，现在是美国虫媒病毒脑炎的主要原因。大多数患者症状轻微或无症状。大约每 150 名患者中就有 1 名发生涉及中枢神经系统的严重感染。诊断是通过血清学检测。治疗是支持性的，密切监测严重感染。

西尼罗河病毒于 1999 年在纽约市首次传入美国。它现在存在于所有 48 个毗邻州（不在阿拉斯加）、加拿大南部、墨西哥、中南美洲和加勒比群岛。西尼罗河病毒还广泛分布于非洲、中东、南欧、前苏联、印度和印度尼西亚。

西尼罗河病毒存在于许多鸟类中。许多受感染的鸟类没有症状，但其他鸟类，尤其是乌鸦和松鸦，会生病并死亡，因此可能是某个地区疫情的一个指标。感染西尼罗河病毒的马可能会生病并死亡。马病例的发生是西尼罗河病毒在当地传播的一个很好的迹象。有马疫苗可用。该病毒主要通过库蚊在鸟类和人类之间传播，但也可能通过输血、器官移植或偶尔经胎盘传播给胎儿。

西尼罗河病毒的症状和体征 大多数（五分之四）感染西尼罗河病毒的患者没有症状。大约五分之一的人会发烧并伴有其他症状，例如头痛、全身酸痛、关节痛、呕吐、腹泻或皮疹。大约每 150 名患者中就有 1 名出现严重的中枢神经系统受累 脑炎, 脑膜炎，或弛缓性麻痹（疾病控制与预防中心 [CDC]： 西尼罗病毒）。中枢神经系统感染的症状包括高烧、头痛、颈部僵硬、木僵、定向障碍、昏迷、震颤、抽搐、肌肉无力、视力丧失、麻木和瘫痪。 重病可影响任何年龄，但 60 岁以上或患有某些慢性疾病（如糖尿病、高血压）的人风险更大。大约十分之一的中枢神经系统严重受累的人会死亡（CDC： 西尼罗河病毒；临床评价与疾病）。 可能发生急性弛缓性麻痹，其临床和病理学通常与 脊髓灰质炎, 前角细胞受损。西尼罗河病毒急性弛缓性麻痹可以在没有发烧或明显的病毒前驱症状的情况下发生，通常表现为孤立的肢体麻痹或瘫痪，并可能发展为需要机械通气的呼吸麻痹。 大多数患有典型发烧和肌痛的人会完全康复，但疲劳和虚弱可能会持续数周或数月。从西尼罗河病毒性脑炎或急性弛缓性麻痹中康复的患者通常会残留神经功能缺损。

西尼罗河病毒的诊断 血清学检测 通过在血清或脑脊液 (CSF) 中发现西尼罗河病毒特异性 IgM 抗体来诊断西尼罗河病毒感染。这些抗体通常在发病后 3 至 8 天可检测到并持续 30 至 90 天，但已记录了更长的持续时间。假阳性结果可能是由于感染其他黄病毒引起的交叉反应性抗体、最近接种过黄病毒疫苗（黄热病或日本脑炎）或非特异性反应引起的。 在参考实验室（包括一些州公共卫生实验室和疾病控制与预防中心 (CDC）进行的斑块减少中和试验 (PRNT) 可以帮助确定特定的感染黄病毒，包括西尼罗河病毒。PRNT 还可以通过证明西尼罗河病毒特异性中和抗体滴度在相隔 2 至 3 周收集的急性期和恢复期血清样本之间发生四倍或更大的变化来确认急性感染。 可以在血清或脑脊液上进行病毒培养和检测病毒 RNA 的测试（例如，逆转录酶-聚合酶链反应 [RT-PCR]）并用于确认感染。

西尼罗河病毒的治疗 支持治疗 对严重西尼罗河病毒病的支持性护理包括 密切监测脑炎患者是否出现颅内压升高和癫痫发作

密切监测脑炎或急性弛缓性麻痹患者无法保护其气道

根据需要进行机械通气 急性呼吸衰竭 可能会迅速发展并可能需要持续通气支持。

预防西尼罗河病毒 社区层面的蚊虫控制计划

避免蚊虫叮咬的个人防护措施 没有西尼罗河病毒疫苗获准用于人类。 减少接触受感染蚊子的个人防护措施，包括使用二乙基甲苯甲酰胺 (DEET)、蚊帐和防护服。 通过基于核酸的测试，对血液和一些器官捐献者进行西尼罗河病毒筛查。医疗保健专业人员应保持警惕，以防通过输血或器官移植传播西尼罗河病毒。 没有证据表明人类因处理死鸟或受感染的鸟类而感染西尼罗河病毒，但 CDC 仍然建议在处理死鸟（或任何动物）时戴手套。

关键点 西尼罗河病毒通过鸟类传播，并通过受感染的蚊子叮咬传播给人类。

大多数患者症状轻微或没有症状，但有些患者会出现涉及中枢神经系统的严重感染。

诊断是通过西尼罗河病毒特异性 IgM 的血清学检测或通过斑块减少中和试验证明急性期和恢复期血清IgG滴度对比显著升高。

发生严重感染的患者应密切监测颅内压升高、气道无法保护、需要机械通气的呼吸衰竭。