孢子丝菌病是由腐生性真菌申克孢子丝菌Sporothrix schenckii引起的一种皮肤感染性疾病。肺部和血流感染并不常见。真菌通过淋巴管播散形成皮肤结节，皮肤结节最后形成脓肿和溃疡。通过培养来进行诊断。治疗选用伊曲康唑或两性霉素B。

(参见 巴尔通体感染概述。）

Sporothrix schenckii申克孢子丝菌存在于玫瑰、伏牛花、水苔及其他林地覆盖物中。园艺师、园丁、农场工人和伐木工人最常受感染，通常是在被污染的材料损伤后感染。与其他双向型真菌相比，S. schenckii申克孢子丝菌不是通过吸入而是通过皮肤小的擦伤和伤口感染人体。

Sporothrix schenckii 是一种双相真菌，在 37° C (98.6° F) 的组织和培养物中以酵母形式生长，但在 30° C (86° F) 的条件下以丝状真菌形式生长。

孢子丝菌病的症状和体征 淋巴皮肤感染最为常见。尽管原发病变可发生在脚或面部的暴露表面，但是病变可发生于身体的任何部位，典型的病变以累及一只手和一条臂为特征。 原发病变可表现为小而无触痛的丘疹，偶尔可表现为缓慢扩展的皮下结节，皮下结节最终发生坏死，有时可形成溃疡。典型的表现是数日或数周后，引流受累及区域的淋巴结开始逐渐进行性增大，最后形成可活动的皮下结节。如不治疗，其上皮肤发红、坏死，有时可形成脓肿、溃疡和继发细菌感染。感染的全身症状和体征明显缺乏。 孢子丝菌病的表现 孢子丝菌病(丘疹) 孢子丝菌病开始时是小丘疹或皮下结节，可形成溃疡或坏死。 Image courtesy of www.doctorfungus.org © 2005. 孢子菌病（结节） 孢子丝菌病开始时是小丘疹或皮下结节，可形成溃疡或坏死。 Image courtesy of www.doctorfungus.org © 2005. 孢子菌病（脓肿） 孢子丝菌病开始时是小丘疹或皮下结节，可形成溃疡或坏死。感染通过淋巴传播。如不加以治疗，可能会出现弥漫性红斑，溃疡和脓肿，如本例所示严重细菌重叠感染。 Image courtesy of Dr. Lucille Georg via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention. 孢子丝菌病 这张照片显示了右手背上淋巴管（孢子丝状）分布的皮肤结节。 Image courtesy of Karen McKoy, MD. 孢子丝菌病(丘疹) 孢子丝菌病开始时是小丘疹或皮下结节，可形成溃疡或坏死。 Image courtesy of www.doctorfungus.org © 2005. 孢子菌病（结节） 孢子丝菌病开始时是小丘疹或皮下结节，可形成溃疡或坏死。 Image courtesy of www.doctorfungus.org © 2005. 孢子菌病（脓肿） 孢子丝菌病开始时是小丘疹或皮下结节，可形成溃疡或坏死。感染通过淋巴传播。如不加以治疗，可能会出现弥漫性红斑，溃疡和脓肿，如本例所示严重细菌重叠感染。 Image courtesy of Dr. Lucille Georg via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention. 孢子丝菌病 这张照片显示了右手背上淋巴管（孢子丝状）分布的皮肤结节。 Image courtesy of Karen McKoy, MD. 淋巴皮肤孢子丝菌病是一种进展缓慢的疾病，但若有细菌继发感染则可引起败血症而可致命。 偶尔可无原发性淋巴皮肤病变而可经血流播散导致多个外周关节的慢性感染，有时可累及骨骼，更为少见的情况就是引起生殖道、肝脏、脾脏、肾脏或脑膜的感染。 这些感染在罹患其他引起免疫功能受损的疾病（如酒精中毒）的患者中更为常见。在极其罕见的情况下，患者可因吸入孢子而引起慢性肺炎，表现为肺局限性浸润或空洞形成，这种情况最常见于先前已有慢性肺部疾病的患者。

孢子丝菌病的治疗 伊曲康唑 首选治疗选择：口服伊曲康唑200 mg，每日一次，直至皮损全部已消失（一般需要3-6月）后2-4周。 严重感染需要两性霉素B含脂质制剂（3-5 mg/kg，每日一次静滴）治疗，临床取得良好应答后，改为口服伊曲康唑12月。有脑膜炎和播散性疾病的艾滋病患者可能需要终生使用伊曲康唑维持治疗。泊沙康唑可能有用。