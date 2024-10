1.Baddour LM, Wilson WR, Bayer AS, et al.Infective Endocarditis in Adults: Diagnosis, Antimicrobial Therapy, and Management of Complications: A Scientific Statement for Healthcare Professionals From the American Heart Association [published correction appears in Circulation. 2015 Oct 27;132(17):e215] [published correction appears in Circulation. 2016 Aug 23;134(8):e113] [published correction appears in Circulation. 2018 Jul 31;138(5):e78-e79]. Circulation.2015;132(15):1435-1486.doi:10.1161/CIR.0000000000000296