HACEK 组 (嗜血杆菌物种， 放线共生聚集菌, 人心杆菌, 啮蚀艾肯菌, 金氏菌属) 包括主要引起心内膜炎的弱毒、革兰氏阴性微生物。治疗使用抗生素。

HACEK组细菌为不运动的革兰阴性杆菌或球杆菌，包括许多很少致病、缓慢生长、需要复杂营养的嗜血杆菌属。它们在易感人群主要引起心内膜炎；约5%心内膜炎 是由这组细菌引起(1)，使它们成为革兰阴性杆菌心内膜炎最常见的原因。

HACEK 集团包括

Haemophilus 嗜血杆菌属（ H. parainfluenza , H. aphrophilus , 和 H. paraphrophilus )副流感嗜血杆菌，嗜沫嗜血杆菌和副嗜沫嗜血杆菌），可引起呼吸道感染，少见心内膜炎

放线菌聚集杆菌 ，通常发生在 以色列放线菌 在 放线菌病

Cardiobacterium hominis

Eikenella corrodens 啮蚀艾肯菌属，通常被发现于人被咬的伤口、心内膜炎（常见于静脉吸毒者）、脑和内脏的脓肿、骨髓炎、呼吸道感染（包括脓胸）、避孕环引起的宫内感染和混合性软组织感染

Kingella kingae

各菌属细菌对抗生素敏感性不同，因此应根据药敏指导治疗。然而，beta-内酰胺类抗生素耐药日渐增加，头孢曲松和氨苄西林/舒巴坦为目前主要的抗生素选择。