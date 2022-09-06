Kingella金氏杆菌属感染

金结菌是寄居在人体口咽的革兰氏阴性微生物。较常见的是引起骨骼感染、心内膜炎以及菌血症，肺部感染、会厌部感染、脑膜炎、脓肿以及眼科感染比较少见。

Kingella金氏杆菌，属于奈瑟菌科，较短，不能自由移动，为革兰阴性球菌，呈双菌体或短链状。菌体生长比较缓慢，对营养要求较高。金结菌可从人口咽中分离，是一种罕见的人类疾病。

在金结菌属中，金氏金结菌是最常见的人类致病菌；该病原体通常定植于口咽粘膜。6个月至4岁的儿童具有来自该病原体的定植和侵袭性疾病的最高比率。金黄色葡萄球菌通过密切的个人接触（如在日托中心）在儿童之间传播。感染往往呈季节性流行，比较多见的是在秋季和冬季。

金氏杆菌所致疾病 Kingella 金氏金杆菌疾病最常见的表现是 骨骼感染（化脓性关节炎、骨髓炎)

心内膜炎

菌血症 较少见的还有肺部感染、会厌部感染、脑膜炎、脓肿以及眼部感染。 骨骼感染中比较常见的是关节脓肿，多累及一些较大且承重的关节，例如膝关节和踝关节。 骨髓炎最常累及下肢骨骼。起病比较隐匿，容易造成诊断延迟。血源性播散后也可以累及椎间盘(椎间盘炎)，最常见于腰椎间隙。 金结菌心内膜炎在所有年龄组都有报道，但在成年人中很少见。心内膜炎发生往往与天然或人工瓣膜有关。金结菌是所谓的HACEK群（嗜血杆菌种、放线菌聚集菌、人心杆菌、侵蚀艾肯菌、金氏金结菌)的一个组成部分，其中包括能引起心内膜炎的挑剔革兰氏阴性菌。 金氏杆菌感染确诊 Kingella有赖于从可疑感染的体液或组织中分离病原体。