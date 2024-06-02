奥罗亚热和秘鲁疣是革兰氏阴性细菌杆状巴尔通体引起的两个不同感染阶段 。初次感染引起奥罗亚热，初次感染恢复后再次感染引起秘鲁疣。诊断是临床的，并通过血培养（用于奥罗亚热）和有时通过活检（用于秘鲁疣）证实。治疗是用抗生素。

（参见巴尔通体感染概述。）

奥罗亚热和秘鲁疣都是哥伦比亚 （海拔600至2400米）、厄瓜多尔和秘鲁安第斯山脉的特有种，由白暨豚沙蝇在人与人之间传播。

奥罗亚热 奥罗亚热症状包括发热和重度贫血，起病突然或缓慢。贫血通常为溶血性，也可能是由于骨髓抑制。可伴肌痛和关节痛，剧烈的头痛，也常有谵妄和昏迷。可同时发生Salmonella 或其他大肠杆菌引起的菌血症。 奥罗亚热确诊可通过血培养。 因为奥罗亚热经常并发 沙门氏菌 菌血症，环丙沙星联合头孢曲松14天是治疗的首选 (1)氯霉素联合β-内酰胺类抗生素（如阿莫西林/克拉维酸）是环丙沙星耐药的替代方案。阿奇霉素也已成功使用。 未经治疗的患者的病死率可能超过50%。 参考文献 1.Gomes C, Ruiz J.Carrion's Disease: the Sound of Silence. Clin Microbiol Rev.2017;31(1):e00056-17.2017 年 11 月 29 日发布。doi:10.1128/CMR.00056-17