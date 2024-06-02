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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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Bartonella 感染概述

(巴尔通体病)

作者：Larry M. Bush, MD, FACP, Charles E. Schmidt College of Medicine, Florida Atlantic University;
Maria T. Vazquez-Pertejo, MD, FACP, Wellington Regional Medical Center
已审核/已修订 6月 2024
看法 进行患者培训

    Bartonella巴尔通体属于革兰阴性杆菌，以前归类于立克次体。它们是兼性胞内生物体，通常寄生在红细胞和内皮细胞内。它们引起少数不常见的疾病(见表一些巴尔通体感染)：

    许多受这些感染影响的人都具有免疫能力，但传播性巴氏杆菌病往往发生在免疫能力低下的人群中。

    Bartonellaartonella感染（bartonellosis）通常由人通过昆虫载体获得的。

    表格
    表格

    部分 Bartonella 感染

    种属

    表现*

    危险人群

    昆虫宿主

    治疗

    杆菌性血管瘤病

    B. henselae, B. quintana

    多发性丘疹和皮下结节（紫色至鲜红色皮损）

    播散型内脏疾病

    淋巴结肿大

    肝脾肿大

    免疫低下患者

    虱，蚤

    强力霉素、阿奇霉素、红霉素、氟喹诺酮类、利福平、克拉霉素

    战壕热

    B. quintana

    长期或反复发热

    菌血症

    心内膜炎

    居住拥挤和卫生条件差的人群；

    免疫缺陷患者

    体虱

    强力霉素、大环内酯类（治疗心内膜炎加用庆大霉素静脉注射 2 周）

    猫抓热

    B. henselae

    局部淋巴结病，无痛丘疹

    发热

    心内膜炎（常发生在易患瓣膜性心脏病的患者中）

    脑病

    神经性视网膜炎

    猫的主人，

    免疫缺陷患者

    可能为猫蚤（亦为猫传播媒介）

    阿奇霉素、强力霉素、氟喹诺酮类、利福平、甲氧苄啶/磺胺甲恶唑（治疗心内膜炎加用庆大霉素静脉注射 2 周）†

    奥罗亚热秘鲁疣，腐肉病

    B. bacilliformis

    奥罗亚热：急性发热性溶血性贫血

    秘鲁疣：皮肤损伤类似于杆菌性血管瘤病

    Salmonella沙门菌败血症

    继发感染

    海拔600～2400m安第斯山脉居民

    白蛉属白蛉

    奥罗亚热：环丙沙星与头孢曲松联合使用，氯霉素常与 β-内酰胺类抗生素（例如阿莫西林/克拉维酸）或阿奇霉素联合使用

    秘鲁疣：阿奇霉素、利福平或环丙沙星

    *正常人

    † 免疫系统正常的患者通常不需要治疗单纯的猫抓病， 但通常可以给予该药以减少症状的持续时间（1）。

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    版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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