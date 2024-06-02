Bartonella 感染概述

Bartonella巴尔通体属于革兰阴性杆菌，以前归类于立克次体。它们是兼性胞内生物体，通常寄生在红细胞和内皮细胞内。它们引起少数不常见的疾病(见表一些巴尔通体感染)：

许多受这些感染影响的人都具有免疫能力，但传播性巴氏杆菌病往往发生在免疫能力低下的人群中。

Bartonellaartonella感染（bartonellosis）通常由人通过昆虫载体获得的。