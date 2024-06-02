看法 进行患者培训
杆菌性血管瘤病是由革兰阴性菌汉 Bartonella henselae或B. quintana引起的感染。诊断基于皮肤损伤的组织病理学、培养物和聚合酶链反应（PCR）分析。治疗是用抗生素。
（参见通体感染概述。）
杆菌性血管瘤病是一种仅发生在免疫功能低下的人群（例如，晚期 HIV 疾病患者、接受实体器官移植的患者或正在接受化疗的患者）的感染。
Bartonella quintana感染由虱传播； Bartonella henselae 感染可能由家猫身上的跳蚤传播。
杆菌性血管瘤病的症状和体征
诊断杆菌性血管瘤病
皮肤病变的组织病理学、培养和 PCR 分析
杆菌性血管瘤病的诊断依靠皮损组织病理检查、细菌培养和PCR(polymerase chain reaction)检测。当怀疑是 Bartonella 时应通知实验室，因为需要特殊的染色和延长培养时间。
治疗杆菌性血管瘤病
抗生素治疗
杆菌性血管瘤病的治疗采用红霉素或强力霉素，持续至少 3 个月（1）。
对于严重感染，利福平可与 强力霉素。阿奇霉素、克拉霉素和氟喹诺酮类药物是替代品。
治疗参考文献
1.Rolain JM, Brouqui P, Koehler JE, Maguina C, Dolan MJ, Raoult D.Recommendations for treatment of human infections caused by Bartonella species. Antimicrob Agents Chemother.2004;48(6):1921-1933.doi:10.1128/AAC.48.6.1921-1933.2004