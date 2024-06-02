杆菌性血管瘤病是由革兰阴性菌汉 Bartonella henselae或B. quintana引起的感染。诊断基于皮肤损伤的组织病理学、培养物和聚合酶链反应（PCR）分析。治疗是用抗生素。

（参见通体感染概述。）

杆菌性血管瘤病是一种仅发生在免疫功能低下的人群（例如，晚期 HIV 疾病患者、接受实体器官移植的患者或正在接受化疗的患者）的感染。

Bartonella quintana感染由虱传播； Bartonella henselae 感染可能由家猫身上的跳蚤传播。

杆菌性血管瘤病的症状和体征 杆菌性血管瘤病的特征是皮肤上出现凸起的、紫色到鲜红色的浆果状病变，通常被鳞片领包围。如果受到创伤，病变则会发生大出血。它们可能类似于卡波西肉瘤或化脓性肉芽肿。 该病可以通过网状内皮系统扩散，引起杆菌性紫癜（由巴尔通体菌引起的肝紫癜），尤易发生在艾滋病/晚期HIV患者。其他内脏器官（如肺、脑、骨骼、脾脏）也可能受到影响。 杆菌性血管瘤病(艾滋病毒感染者) 图片 © Springer Science+Business Media