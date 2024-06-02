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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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杆菌性血管瘤病

（上皮样血管瘤病）

作者：Larry M. Bush, MD, FACP, Charles E. Schmidt College of Medicine, Florida Atlantic University;
Maria T. Vazquez-Pertejo, MD, FACP, Wellington Regional Medical Center
已审核/已修订 6月 2024
看法 进行患者培训

杆菌性血管瘤病是由革兰阴性菌汉 Bartonella henselaeB. quintana引起的感染。诊断基于皮肤损伤的组织病理学、培养物和聚合酶链反应（PCR）分析。治疗是用抗生素。

（参见通体感染概述。）

杆菌性血管瘤病是一种仅发生在免疫功能低下的人群（例如，晚期 HIV 疾病患者、接受实体器官移植的患者或正在接受化疗的患者）的感染。

Bartonella quintana感染由虱传播； Bartonella henselae 感染可能由家猫身上的跳蚤传播。

杆菌性血管瘤病的症状和体征

杆菌性血管瘤病的特征是皮肤上出现凸起的、紫色到鲜红色的浆果状病变，通常被鳞片领包围。如果受到创伤，病变则会发生大出血。它们可能类似于卡波西肉瘤化脓性肉芽肿

该病可以通过网状内皮系统扩散，引起杆菌性紫癜（由巴尔通体菌引起的肝紫癜），尤易发生在艾滋病/晚期HIV患者。其他内脏器官（如肺、脑、骨骼、脾脏）也可能受到影响。

诊断杆菌性血管瘤病

  • 皮肤病变的组织病理学、培养和 PCR 分析

杆菌性血管瘤病的诊断依靠皮损组织病理检查、细菌培养和PCR(polymerase chain reaction)检测。当怀疑是 Bartonella 时应通知实验室，因为需要特殊的染色和延长培养时间。

治疗杆菌性血管瘤病

  • 抗生素治疗

杆菌性血管瘤病的治疗采用红霉素或强力霉素，持续至少 3 个月（1）。

对于严重感染，利福平可与 强力霉素。阿奇霉素、克拉霉素和氟喹诺酮类药物是替代品。

治疗参考文献

  1. 1.Rolain JM, Brouqui P, Koehler JE, Maguina C, Dolan MJ, Raoult D.Recommendations for treatment of human infections caused by Bartonella species. Antimicrob Agents Chemother.2004;48(6):1921-1933.doi:10.1128/AAC.48.6.1921-1933.2004

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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