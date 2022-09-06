Moraxella catarrhalis黏膜炎莫拉菌感染

卡他莫拉菌是革兰氏阴性球菌，可以引起耳部和上呼吸道、下呼吸道感染。

卡他莫拉菌 （以前称为粘膜炎布兰汉球菌) 是一个常见的原因

儿童中耳炎

所有年龄段的急慢性 鼻窦炎

成人慢性肺病的下呼吸道感染

该病原体也是慢性阻塞性肺病（COPD）病情恶化的第二大致病因素，仅次于流感嗜血杆菌Haemophilus influenzae。

M. catarrhalis 肺炎类似于肺炎球菌性肺炎。

虽然菌血症 很少见，但约半数患者在3个月内因并发疾病死亡。

卡他莫拉菌 M. catarrhalis 在定植率与年龄相关。成年人上呼吸道定植率约1-5%。婴幼儿的鼻咽部卡他莫拉菌 M. catarrhalis定植非常普遍，且可在冬季出现升高，这是导致急性中耳炎的危险因素之一。幼年定植该病原体是慢性中耳炎的危险因素之一。不同地区定植率有差异。 上述差异与生活条件、卫生情况、环境因素（例如吸烟）、人群遗传特征、宿主因素等有关。

病原体一旦从呼吸道寄居部位转移到其他部位就可能会引起发病。

卡他莫拉菌M. catarrhalis性中耳炎、鼻窦炎和肺炎没有特异性临床特征。 下呼吸道感染可能会出现逐渐加重性咳嗽、脓性痰以及呼吸困难。

革兰染色为阴性球菌与奈瑟菌株奈瑟菌相类似，但可以通过从感染的液体或组织中分离培养物后的常规生化测试容易地区分。

所有菌株现在均能产生beta-内酰胺酶。 该菌通常对beta-内酰胺酶/beta-内酰胺酶抑制剂、磺胺甲噁唑、四环素、广谱口服头孢菌素、氨基糖苷类、大环内酯类以及氟喹诺酮类药物敏感。