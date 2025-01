慢性阻塞性肺病（COPD）

1.Lange P, Celli B, Agusti A, et al: Lung-function trajectories leading to chronic obstructive pulmonary disease.N Engl J Med 373(2):111–122, 2015.

2.Bhakta NR, Bime C, Kaminsky DA, et al: Race and ethnicity in pulmonary function test interpretation: An Official American Thoracic Society Statement. Am J Respir Crit Care Med 207(8):978–995, 2023.doi:10.1164/rccm.202302-0310ST

3.Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD): Diagnosis and assessment.Global Strategy for the Prevention, Diagnosis, and Management of COPD: 2024 report.

4.Iyer AS, Wells JM, Vishin S, et al: CT scan-measured pulmonary artery to aorta ratio and echocardiography for detecting pulmonary hypertension in severe COPD.Chest 145(4):824–832, 2014.

5.Butler CC, Gillespie D, White P, et al: C-Reactive protein testing to guide antibiotic prescribing for COPD exacerbations.N Engl J Med 381(2):111–120, 2019.doi: 10.1056/NEJMoa1803185