慢性阻塞性肺疾病（chronic obstructive pulmonary disease，COPD）是以吸入有毒物质后促发气道炎症反应继而引起气流受限的一类疾病，促发COPD的有毒吸入物中以香烟烟雾为最常见。 在非吸烟者中，alpha1-抗胰蛋白酶缺乏及各种职业性暴露较为少见。COPD患者主要临床表现为逐年加重的咳嗽咳痰和呼吸困难症状；常见体征为呼吸音减低、呼气相时间延长和哮鸣音。病情严重患者可并发体重下降、气胸、频发的急性心力衰竭，右心衰竭和/或急性或慢性呼吸衰竭。这类疾病主要根据病史、体检、胸片、肺功能检查进行诊断。治疗上主要使用支气管舒张剂及糖皮质激素，必要时可予吸氧或使用抗生素。肺减容手术或fei移植用于晚期疾病。慢性阻塞性肺病 (COPD) 的生存率与气流受限的严重程度、病情恶化的频率以及合并症的存在有关。

COPD包括

慢性阻塞性支气管炎（依照临床症状诊断）

肺气肿（病理结合影像学确诊）

许多病人兼有两者的特征。

慢性阻塞性支气管炎是伴有气流受限的慢性支气管炎。 慢性支气管炎的定义是连续2年慢性咳嗽、咳痰，每年持续时间至少3个月。当肺功能测定有气流阻塞的证据，则慢性支气管炎已经演化为慢性阻塞性支气管炎。慢性喘息性支气管炎是一种相似的重叠症，特点为慢性咳嗽、咳痰、喘息，部分可逆的气流阻塞，常见于有哮喘史的吸烟者中。当同一患者同时患有哮喘和 COPD 时，药物治疗应遵循哮喘指南（1）。

肺气肿是肺实质的结构破坏，导致肺弹性回缩力降低，肺泡间隔减少，放射状的气道牵拉作用丧失，致使气道易于塌陷。随之，肺过度充气，气流受限，肺内气体滞留。 气腔扩大最终可发展为气泡或肺大泡。小气道闭塞被认为是肺气肿发生前最早的病变。

参考文献 1.Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD): Diagnosis and assessment.Global Strategy for the Prevention, Diagnosis, and Management of COPD: 2024 report.

COPD的治疗 (参见 COPD稳定期的治疗 和COPD急性加重期的治疗。） 戒烟

吸入支气管舒张剂、糖皮质激素或两者同时应用

支持治疗（如氧疗、肺康复治疗） COPD管理包括对慢性稳定期及加重期疾病的预防和治疗。对于长期、严重COPD的常见并发症——肺心病,的治疗参见后章。 戒烟对COPD的治疗至关重要。 治疗慢性代偿期COPD旨在防止病情恶化、改善肺功能和身体机能。主要使用短效β-肾上腺素能药物治疗可迅速缓解症状，使用吸入性皮质类固醇、长效β-肾上腺素能药物、长效抗胆碱能药物或联合用药可减少急性加重（见表COPD的药物治疗）。 肺康复 包括有组织和监督的运动训练，营养咨询和自我管理教育。 选择有指征的患者建议氧疗。 急性加重期的治疗目标是确保足够氧合和接近正常的血pH值，逆转气道阻塞，治疗潜在诱因。 免疫接种 流感， 肺炎球菌， 新冠肺炎， 和 呼吸道合胞病毒 （RSV——针对 60 岁及以上的患者）也应被推荐作为预防措施。 临终关怀 对于病情严重的患者，不应运动，日常活动应保持最低能量消耗。比如，可以把病人安排居住在底楼，少量多餐，不要穿需要系鞋带的鞋子。还应进一步考虑这些病人的临终护理，包括是否需要购买呼吸机、是否需要姑息性使用镇静剂，以及在病危时指派其委托医疗决策者。