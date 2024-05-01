慢性阻塞性肺疾病（chronic obstructive pulmonary disease，COPD）是以吸入有毒物质后促发气道炎症反应继而引起气流受限的一类疾病，促发COPD的有毒吸入物中以香烟烟雾为最常见。 在非吸烟者中，alpha1-抗胰蛋白酶缺乏及各种职业性暴露较为少见。COPD患者主要临床表现为逐年加重的咳嗽咳痰和呼吸困难症状；常见体征为呼吸音减低、呼气相时间延长和哮鸣音。病情严重患者可并发体重下降、气胸、频发的急性心力衰竭，右心衰竭和/或急性或慢性呼吸衰竭。这类疾病主要根据病史、体检、胸片、肺功能检查进行诊断。治疗上主要使用支气管舒张剂及糖皮质激素，必要时可予吸氧或使用抗生素。肺减容手术或fei移植用于晚期疾病。慢性阻塞性肺病 (COPD) 的生存率与气流受限的严重程度、病情恶化的频率以及合并症的存在有关。
COPD包括
慢性阻塞性支气管炎（依照临床症状诊断）
肺气肿（病理结合影像学确诊）
许多病人兼有两者的特征。
慢性阻塞性支气管炎是伴有气流受限的慢性支气管炎。 慢性支气管炎的定义是连续2年慢性咳嗽、咳痰，每年持续时间至少3个月。当肺功能测定有气流阻塞的证据，则慢性支气管炎已经演化为慢性阻塞性支气管炎。慢性喘息性支气管炎是一种相似的重叠症，特点为慢性咳嗽、咳痰、喘息，部分可逆的气流阻塞，常见于有哮喘史的吸烟者中。当同一患者同时患有哮喘和 COPD 时，药物治疗应遵循哮喘指南（1）。
肺气肿是肺实质的结构破坏，导致肺弹性回缩力降低，肺泡间隔减少，放射状的气道牵拉作用丧失，致使气道易于塌陷。随之，肺过度充气，气流受限，肺内气体滞留。 气腔扩大最终可发展为气泡或肺大泡。小气道闭塞被认为是肺气肿发生前最早的病变。
参考文献
1.Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD): Diagnosis and assessment.Global Strategy for the Prevention, Diagnosis, and Management of COPD: 2024 report.
COPD的流行病学
在美国，大约有2400万人存在气流受限，其中约1600万人患有COPD (1)。COPD 是导致死亡的主要原因，在美国每年导致约 14 万人死亡（2）。COPD的患病率、发病率、病死率随年龄增长而增加。女性的患病率较高，但男女间总体病死率相近。COPD表现出家族聚集性，且这种聚集性与 alpha1-抗胰蛋白酶缺乏无关（alpha1-抗蛋白酶抑制剂缺乏）。
由于吸烟人数增加和传染病死亡率降低，COPD 在全球范围内呈上升趋势。在一些地区，生物质燃料（如木材、草或其他有机材料）的广泛使用也导致了 COPD 的流行。在医疗服务不足的国家，COPD 死亡率可能高于医疗服务更容易获得的国家。2019 年，COPD 导致全球 323 万人死亡，是第三大死因。
COVID-19 大流行对 COPD 患者构成了特殊风险。患有 COPD 的COVID-19 患者的死亡率为 15%，而不患有 COPD 的COVID-19 患者的死亡率为 4% (3）。
流行病学参考
1.Centers for Disease Control and Prevention: Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD).Updated June 30, 2023.
2.Centers for Disease Control and Prevention: National Center for Health Statistics: Leading Causes of Death.Updated January 22, 2022.
3.Meza D, Khuder B, Bailey JI, et al: Mortality from COVID-19 in patients with COPD: A US study in the N3C Data Enclave.Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 16:2323–2326, 2021.doi: 10.2147/COPD.S318000
COPD的病因
COPD有2种主要病因：
吸烟（以及其他少见的吸入性致病因素）
遗传因素
吸烟和其他吸入性暴露
在所有吸入性暴露中，吸烟是大多数国家的主要危险因素，尽管只有大约 15% 的吸烟者会患上临床症状明显的 COPD（1）。罹患 COPD 的风险会随着吸烟时间（吸烟年限）和累积剂量（吸烟包年）而增加（2）。吸烟者和既往有气道高反应性（定义为对吸入甲酰胆碱的敏感性增加）的人群即使无哮喘表现，也较不吸烟者和无气道高反应性者更易发生COPD。
在普遍使用室内火烹饪或取暖的国家，室内烹饪和取暖产生的烟雾是一个重要的致病因素 (3)。
暴露于被动香烟烟雾、空气污染和职业粉尘（如矿物粉尘、棉尘）或吸入化学物质（如镉）会增加COPD的风险，但与吸烟相比，其重要性较低。体重过低和儿童期呼吸系统疾病也会增加罹患 COPD 的风险。
遗传因素
最明确的致病基因性疾病是α1-抗胰蛋白酶缺乏症，它是非吸烟者肺气肿的重要原因，并且显著增加吸烟者对疾病的易感性。
选定人群中发现超过30个等位基因与COPD或肺功能下降相关，但没有一个被证实比alpha1-抗胰蛋白酶更具有因果相关性。
病因参考文献
1.Wheaton AG, Liu Y, Croft JB, et al: Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Smoking Status - United States, 2017. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 68(24):533–538, 2019.doi:10.15585/mmwr.mm6824a1
2.Bhatt SP, Kim YI, Harrington KF, et al.Smoking duration alone provides stronger risk estimates of chronic obstructive pulmonary disease than pack-years. Thorax 2018;73(5):414-421.doi:10.1136/thoraxjnl-2017-210722
3.Ortiz-Quintero B, Martínez-Espinosa I, Pérez-Padilla R: Mechanisms of Lung Damage and Development of COPD Due to Household Biomass-Smoke Exposure: Inflammation, Oxidative Stress, MicroRNAs, and Gene Polymorphisms. Cells 12(1):67, 2022.doi:10.3390/cells12010067
COPD的病理生理学
导致气流受限和COPD其他并发症的因素有许多。
炎症
在遗传易感人群中，吸入性暴露触发了气道和肺泡的炎症反应而致病。目前认为此过程由蛋白酶活性增高和抗蛋白酶活性降低所介导。肺脏的蛋白酶，如中性粒细胞弹性蛋白酶、基质金属蛋白酶、组织蛋白酶，可降解正常组织修复过程中的弹性蛋白和结缔组织。 正常情况下它们的活性由抗蛋白酶来平衡，如alpha1-抗胰蛋白酶、气道上皮来源的分泌性白蛋白酶抑制剂、弹性蛋白酶抑制剂、基质金属蛋白酶组织抑制剂。在COPD病人中，激活的中性粒细胞和其他炎症细胞在炎症过程中释放蛋白酶；蛋白酶活性超过抗蛋白酶活性，导致组织破坏和黏液高分泌。
中性粒细胞和巨噬细胞激活也导致自由基、超氧阴离子和过氧化氢积聚，进而抑制抗蛋白酶活性，引起支气管收缩，黏膜水肿和黏液高分泌。 中性粒细胞诱发的氧化损伤，原纤维化神经肽（如铃蟾肽）的释放，以及血管内皮生长因子水平的降低导致肺实质细胞发生凋亡。
在COPD发生发展中，炎症反应随着疾病严重程度增加而加重，并且，在疾病晚期，炎症并不会因为停止吸烟而完全终止。此类慢性炎症对糖皮质激素治疗不敏感, 特别是在继续吸烟的患者中（1)。
肺泡过度扩张产生的机械应力可能使其易受蛋白酶的侵蚀，从而导致肺泡隔破坏和进行性肺气肿。这在肺上叶尤其明显（2）。
感染
呼吸道感染（COPD 患者易患此病）可能会加剧肺部破坏的进展。
约30%的COPD病人有细菌定植于下呼吸道中，特别是Haemophilus influenzae流感嗜血杆菌 (3)。 病情较严重者（如曾住院者）常见Pseudomonas aeruginosa 绿脓杆菌或革兰阴性菌定植。吸烟和气流阻塞导致下呼吸道的黏液清除功能受损，易于感染。反复感染增加炎症负荷，促使疾病进展。然而尚无证据表明长期应用抗生素可延缓易感的吸烟者COPD的进程。
气流受限
COPD的主要病理生理特征是由于气道狭窄和/或阻塞、肺弹性回缩力丧失或两者同时并存而导致的气流受限。
气道狭窄和阻塞是由炎症介导的黏液高分泌、黏液栓、黏膜水肿、支气管痉挛，支气管周围纤维化及小气道重塑中的一种或多种机制联合所致。肺泡间隔被破坏，减少实质与气道的附着，从而在呼气时导致气道关闭。
扩大的肺泡腔有时融合成直径≥1cm的肺大疱。在肺气肿严重的区域，大疱可完全是空的，或有肺组织条索穿过大疱，这些区域偶可占据半侧胸腔。这些变化导致了肺弹性回缩力丧失及过度膨胀。
气道阻力升高增加了呼吸功。肺过度充气虽可降低气道阻力，也会使呼吸功增加。呼吸功增加可导致肺泡低通气，出现低氧血症和高碳酸血症，尽管低氧血症和高碳酸血症均可由通气/灌注（V/Q）比例失调引起。
并发症
除了气流受限和偶尔发生的呼吸不畅外，其他并发症包括
肺动脉高压
肺部感染
体重减轻及其他并发症
慢性肺泡缺氧使肺血管张力升高，如果弥散性肺血管张力升高，会引起肺动脉高压和肺心病。由于肺泡间隔的破坏导致肺毛细血管床的破坏，这进一步增加了肺血管压力。
病毒或细菌感染在COPD患者中常见，是导致多数COPD患者病情急性加重的原因之一。目前观点认为急性细菌感染是由于患者感染了新型致病菌株，而非慢性定植菌株的过度增殖。
体重减轻可能是由于热量摄入不足和循环肿瘤坏死因子（TNF）-α水平升高所致。这种体重减轻可能是由于热量消耗和营养摄入之间的不匹配，因为在炎症细胞因子和低氧血症升高的情况下热量消耗会很高。
其他并存或影响疾病复杂程度，降低生活质量和/或生存率的并发症包括骨质疏松症、抑郁症、焦虑症,冠脉疾病、心律失常 、肺癌和其他恶性肿瘤、肌肉萎缩及胃食管反流。关于这些疾病和COPD、吸烟及伴发的炎症反应之间的关系尚不完全明了。
病理生理学参考文献
1.Adcock IM, Bhatt SP, Balkissoon R, Wise RA: The Use of Inhaled Corticosteroids for Patients with COPD Who Continue to Smoke Cigarettes: An Evaluation of Current Practice. Am J Med 135(3):302–312, 2022.doi:10.1016/j.amjmed.2021.09.006
2.Suki B, Sato S, Parameswaran H, Szabari MV, Takahashi A, Bartolák-Suki E: Emphysema and mechanical stress-induced lung remodeling. Physiology (Bethesda) 28(6):404–413, 2013.doi:10.1152/physiol.00041.2013
3.Short B, Carson S, Devlin AC, et al: Non-typeable Haemophilus influenzae chronic colonization in chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Crit Rev Microbiol 47(2):192–205, 2021.https://doi.org/10.1080/1040841X.2020.1863330
COPD的症状和体征
COPD的发生和进展需数年时间。
发病于四五十岁的吸烟者，最初的症状往往表现为咳嗽、咳痰。
在患者五六十岁时出现进行性、持续性、活动性呼吸困难，呼吸道感染时加重。
继续吸烟者或吸烟时间较长者，症状常快速进展。晚期患者出现晨起头痛，提示夜间高碳酸血症或低氧血症。
COPD的体征包括哮鸣音，呼气相延长，肺过度充气表现为心音和呼吸音减低，胸腔前后径增大（桶状胸）。
疾病晚期体征有缩唇呼吸、使用辅助呼吸肌，出现吸气时下胸壁肋间隙反常性凹陷（Hoover征）和发绀。肺心病体征包括颈静脉怒张、第二心音分裂亢进、三尖瓣关闭不全的杂音、周围性水肿。由于肺过度充气，右心室膨隆在COPD中不常见。
晚期肺气肿患者由于不活动、缺氧、或全身炎症介质如TNF-alpha释放，而出现体重下降、肌肉萎缩。
自发性气胸（常见于肺大疱破裂）会发生并需要被考虑当任何COPD病人症状突然恶化。
症状可根据引起呼吸困难的活动进行分级（见表使用改良的英国医学研究委员会 (mMRC) 问卷进行呼吸困难测量）。
改良的英国医学研究委员会呼吸困难问卷
分级
呼吸短促
0
剧烈运动时出现；
1
平地快步行走或爬缓坡时出现
2
致使平地行走时比同龄的人慢
或
致使需要停下喘气当在平地上按自己的节奏行走
3
致使平地行走约100米或数分钟后停下来喘气
4
阻止此人离开屋子
或
在穿衣或脱衣时出现
Adapted from Mahler DA, Wells CK: Evaluation of clinical methods for rating dyspnea.Chest 93:580–586, 1988.
急性加重
在COPD病程中间歇出现急性加重，以症状加重为前驱表现。虽然大多不能确定急性加重的特定原因，但常将其归因于病毒性上呼吸道感染，急性细菌性支气管炎或接触呼吸道刺激物。随COPD进展，急性加重更频繁，平均约1-3次/年。
COPD的诊断
胸部影像学表现
肺功能检查
病史、体检、胸部影像学检查结果均有助于COPD的诊断，肺功能检查可确诊。鉴别诊断包括哮喘、心衰、支气管扩张。哮喘，心衰和支气管扩张会出现相似的症状 (见表COPD的鉴别诊断)。COPD 和哮喘有时很容易混淆并且可能同时存在。
COPD的鉴别诊断
诊断
起病情况
成像结果
其他特点
慢性阻塞性肺疾病（COPD）
中年
有时肺过度充气，肺大疱，胸骨后间隙增宽，和/或支气管壁增厚（见胸片）；但通常在诊断上没有帮助，主要是为了排除其他疾病。
缓慢进展的症状
有吸烟史或有烟草或其他种类烟雾暴露史
早年发病（常在儿童时期）
通常正常或可能是恶性通货膨胀
每一天的症状变化很大
可变气流阻塞
常在夜间或清晨症状加重
有过敏，鼻炎或湿疹史
一般有哮喘家族史
各个年龄段，但最常见于老年或中年
支气管扩张和支气管壁增厚（胸部X线或胸部CT可见）
经常有大量脓痰
常有慢性复发性细菌感染史
弥漫性泛细支气管炎
通常在10岁~60岁之间（平均年龄40岁）
在胸片和高分辨率CT上观察到弥漫性小叶中心性结节影和过度充气
大多数是不吸烟的男性
几乎都有慢性鼻窦炎
以亚裔为主
各个年龄段，但最常见于老年或中年
心脏扩大，胸腔积液，肺裂积液，有时肺水肿（胸部X线可见）
容量限制不伴气流受限（肺功能检查发现）
闭塞性细支气管炎。
发病年龄
周围低密度区域（呼气相CT可见）
骨髓移植史
各个年龄段
胸片显示肺浸润
微生物学检查确诊
通常发生在结核高发地区
Data adapted from Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD): Diagnosis and assessment.Global Strategy for the Prevention, Diagnosis, and Management of COPD: 2024 report.
伴有气流受限表现的全身性疾病提示COPD，包括HIV感染、静脉药物滥用（尤其是可卡因和安非他明）、结节病、干燥综合征、闭塞性细支气管炎、淋巴管平滑肌瘤病和嗜酸性肉芽肿。间质性肺疾病可以通过胸部影像和肺功能检查与COPD相区别，间质性肺病在胸部影像上表现为间质纹理增多，而肺功能检查提示限制性通气障碍而不是阻塞性通气功能障碍。对于某些患者，COPD和间质性肺疾病可共同存在（合并有肺纤维化和肺气肿[CPFE]），他们的肺功能可表现为肺容积相对正常，而气体交换严重受损。
肺功能测定
疑诊为COPD者需进行 肺功能检查以确定有无气流受限，确定其严重程度和可逆性，并且有助于鉴别COPD与其他疾病。（一些专家建议对所有有吸烟史的患者进行肺功能检查。）肺功能检查也有助于随访病情进展及监测治疗反应。主要诊断指标是
FEV1：充分吸气后呼气，第一秒内的用力呼气量；
用力肺活量（FVC），即用力呼气时能呼出的最大气体量；
流量循环，即最大用力呼气和吸气时肺量计同步记录的空气流速和容量。
FEV1、FVC及FEV1/FVC比值的下降是气流受限的标志。流速-容量环示呼气曲线呈凹陷型。
慢性阻塞性肺疾病以两种基本形式持续进展并在后期表现出症状;
第一种途径，患者在成年早期可能肺功能正常，随后FEV1迅速下降（≥60mL/年）。
第二种形式，患者成年早期即有肺功能受损，通常与哮喘或其他儿童期呼吸系统疾病有关。 在这些患者中，COPD可能呈现与年龄相关的FEV1正常衰退（约30mL/年）。
虽然第2种路径模型在概念上有助于我们理解，但也可能是广泛的个体轨迹(1)。当FEV1降至1L以下时，病人可在日常活动时出现气急（尽管气急与动态肺过度充气[呼气不完全导致逐渐加重的肺过度充气]的相关性要大于与气流受限的相关性）。 当FEV1 低于0.8L的时候，患者有低氧血症、高碳酸血症和肺心病的风险。
FEV1 和 FVC 很容易用办公室肺活量测定法测量。正常参考值由病人年龄、性别和身高决定。建议不要使用种族来计算预测参考值（2）。COPD 和 FEV1/FVC < 0.70 的 COPD 患者的气流受限严重程度可根据支气管扩张剂后 FEV1 进行分类（3)：
轻度：≥ 预测值的 80%
中等：预测值的 50% 到 79%
严重：预测值的 30% 到 49%
非常严重：< 预测值的 30%
仅在某些特殊情况下需行其他肺功能检查，如肺减容手术前。 其他异常指标可能包括
肺总量增加
功能残气量增加
残气量增加
肺活量减少
一氧化碳弥散量下降（DLCO）
肺总容量、功能残气量和残气量增加有助于鉴别COPD与限制性肺疾病，后者上述指标下降。
DLCO下降为非特异性，在其他累及肺血管床的病变如间质性肺疾病中也降低，但有助于鉴别肺气肿和哮喘，在后者中DLCO正常或升高。
影像学检查
胸部X线有特征性表现。肺气肿患者，影像改变包括肺过度通气，表现为横膈低平（即侧位片上胸骨与横膈前端形成的夹角增大，从正常的45°增加到>90°），肺门血管影迅速变细，以及肺大疱（即胸片上>1cm的透亮区，围绕有弧形的发丝状阴影）。其他典型表现包括胸骨后间隙增宽及心影狭长。如果肺基底部的肺气肿表现更明显，则提示 alpha1-抗胰蛋白酶缺乏症。肺脏可表现正常或由于肺实质丧失而透亮度增加。慢性阻塞性支气管炎病人的胸片可正常也可见双侧基底部的支气管血管影增多，这是支气管壁增厚的表现。
By permission of the publisher.From Barnes P.In Bone's Atlas of Pulmonary and Critical Care Medicine.Edited by J Crapo.Philadelphia, Current Medicine, 2005.
GJLP/CNRI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
肺门突出提示中心肺动脉扩张，可能是肺动脉高压的征象。肺心病的右心室扩大可被肺过度充气所掩盖，或表现为心影侵占胸骨后区，或与既往胸片相比心影横径增大。
胸部CT不但可以明确胸片检查不能明确的因素，而且可明确是否伴有合并症或并发症，如肺炎、尘肺或肺癌。CT可通过目测评分或肺密度分析，评估肺气肿的程度和分布。COPD患者进行CT扫描检查的适应证包括为评估肺减容术提供依据，排除其他胸片不能明确的并发症或合并症，怀疑肺癌的患者以及筛查肺癌。肺动脉直径扩张大于主动脉直径扩张提示肺动脉高压（4)。
辅助检查
<50岁出现COPD症状者或任何年龄患COPD的非吸烟者都需测定α1-抗胰蛋白酶水平以发现α1-抗胰蛋白酶缺乏症。 alpha1-抗胰蛋白酶缺乏症的其他可能征象包括早发型COPD或不明原因肝病家族史、下叶分布的肺气肿、COPD伴抗中性粒细胞胞浆抗体（ANCA）阳性血管炎。 alpha1-抗胰蛋白酶水平低时，需通过基因检测分析alpha1-抗胰蛋白酶表型来帮助确诊。
心电图常用于排除心脏疾病引起的气急，典型表现是各导联QRS低电压、肺过度充气引起的心脏电轴右偏、P波电压增高或晚期肺气肿病人的右房增大引起P波向量右偏。右室肥大的表现为V1导联的R或R′波与S波等高或高于S波；V6导联的R波小于S波；电轴右偏>110°而无右束支传导阻滞，或其中几个组合。COPD可伴有多源性房性心动过速，表现为多形性P波和多变的PR间期。
尽管COPD病人因肺部气体淤滞而难以行超声心动图检查，但此项检查对于评估右室功能和肺动脉高压的严重程度意义重大。尤其对于怀疑合并左室或瓣膜病变的患者更应行超声心动图检查。
血红蛋白和红细胞压积对COPD的诊断价值很小，但是，如果患者伴慢性缺氧的话，这项检查可表现为红细胞增多（血细胞比容>48%）。 如果病人患有贫血（非COPD引发），则会表现为异常的严重的呼吸困难。不同的白细胞计数可能有帮助。越来越多的证据表明， 嗜酸性粒细胞增多对吸入性皮质类固醇有反应。
血清电解质的价值不大，但如果患者有慢性高碳酸血症，可能会出现碳酸氢盐水平升高。静脉血气可用于诊断急性或慢性高碳酸血症。
评估急性加重
急性加重病人通常伴发咳嗽、咳痰、呼吸困难及呼吸功增加，以及脉氧仪测定氧饱和度低、大汗、心动过速、焦虑及发绀等症状。但是，伴有二氧化碳潴留的急性加重期患者可能出现嗜睡或昏睡，这和单纯缺氧的表现有所不同。
所有急性加重需要住院治疗的患者都应该接受检测以量化低氧血症和高碳酸血症。 有高碳酸血症不一定同时有低氧血症。
动脉血氧分压（PaO2）结果 < 50 毫米汞柱，或动脉血二氧化碳分压 (PaCO2) > 50 毫米汞柱，或呼吸性酸中毒患者静脉血二氧化碳分压（PvCO2）> 55 毫米汞柱（pH < 7.35）定义 急性呼吸衰竭。一些患者在没有急性呼吸衰竭的情况下，也存在这种PaO2和PaCO2水平的慢性表现。
常行 胸片检查以了解有无肺炎或气胸。临床超声检查 (POCUS) 可能被证明是快速诊断肺炎或气胸的有用辅助程序。对于急性发作症状的患者，应进行胸部 CT 血管造影以检查 肺栓塞。少数情况下，长期接受全身糖皮质激素治疗的患者出现的肺部浸润影可能提示曲菌性肺炎。
黄色或绿色痰是痰中有中性粒细胞的可靠证据，提示细菌定植或感染。
痰培养通常在住院患者中进行，但对于门诊患者通常不需要。对采集于门诊病人的样本分析得知，革兰氏染色常见中性粒细胞和多种病原体混杂存在，这些病原体常为革兰氏阳性双球菌（Streptococcus pneumoniae肺炎链球菌）和（或）革兰氏阴性杆菌（H. influenzae流感嗜血杆菌）。然而，门诊患者通常不需要进行痰培养和镜检。其他口咽共生生物，例如 卡他莫拉菌 （原名 卡他布兰哈姆氏菌)，偶尔会导致病情恶化。在住院患者中，耐药革兰氏阴性菌（例如， 假单胞菌属）或者，很少见的是， 葡萄球菌属 可以在培养标本中被鉴定。
在流感季节，快速流感检测将指导抗流感药物的治疗，呼吸道病毒检测板检测呼吸道合胞病毒（RSV）、鼻病毒和偏肺病毒可能有助于定制抗微生物治疗。测试 新冠肺炎 并且还建议考虑针对COVID-19的特定疗法。
血清 C 反应蛋白 (CRP) 有助于指导急性发作期间抗生素的使用 。在临床试验中，可以减少 CRP 水平较低的患者的抗生素使用量，且没有证据表明存在危害（5、6）。
诊断参考
1.Lange P, Celli B, Agusti A, et al: Lung-function trajectories leading to chronic obstructive pulmonary disease.N Engl J Med 373(2):111–122, 2015.
2.Bhakta NR, Bime C, Kaminsky DA, et al: Race and ethnicity in pulmonary function test interpretation: An Official American Thoracic Society Statement. Am J Respir Crit Care Med 207(8):978–995, 2023.doi:10.1164/rccm.202302-0310ST
3.Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD): Diagnosis and assessment.Global Strategy for the Prevention, Diagnosis, and Management of COPD: 2024 report.
4.Iyer AS, Wells JM, Vishin S, et al: CT scan-measured pulmonary artery to aorta ratio and echocardiography for detecting pulmonary hypertension in severe COPD.Chest 145(4):824–832, 2014.
5.Butler CC, Gillespie D, White P, et al: C-Reactive protein testing to guide antibiotic prescribing for COPD exacerbations.N Engl J Med 381(2):111–120, 2019.doi: 10.1056/NEJMoa1803185
6.Prins HJ, Duijkers R, van der Valk P, et al: CRP-guided antibiotic treatment in acute exacerbations of COPD in hospital admissions.Eur Respir J 53(5):1802014, 2019.doi: 10.1183/13993003.02014-2018
COPD的治疗
(参见 COPD稳定期的治疗 和COPD急性加重期的治疗。）
戒烟
吸入支气管舒张剂、糖皮质激素或两者同时应用
支持治疗（如氧疗、肺康复治疗）
COPD管理包括对慢性稳定期及加重期疾病的预防和治疗。对于长期、严重COPD的常见并发症——肺心病,的治疗参见后章。
戒烟对COPD的治疗至关重要。
治疗慢性代偿期COPD旨在防止病情恶化、改善肺功能和身体机能。主要使用短效β-肾上腺素能药物治疗可迅速缓解症状，使用吸入性皮质类固醇、长效β-肾上腺素能药物、长效抗胆碱能药物或联合用药可减少急性加重（见表COPD的药物治疗）。
肺康复 包括有组织和监督的运动训练，营养咨询和自我管理教育。
选择有指征的患者建议氧疗。
急性加重期的治疗目标是确保足够氧合和接近正常的血pH值，逆转气道阻塞，治疗潜在诱因。
免疫接种 流感， 肺炎球菌， 新冠肺炎， 和 呼吸道合胞病毒 （RSV——针对 60 岁及以上的患者）也应被推荐作为预防措施。
临终关怀
对于病情严重的患者，不应运动，日常活动应保持最低能量消耗。比如，可以把病人安排居住在底楼，少量多餐，不要穿需要系鞋带的鞋子。还应进一步考虑这些病人的临终护理，包括是否需要购买呼吸机、是否需要姑息性使用镇静剂，以及在病危时指派其委托医疗决策者。
COPD的预后
气道阻塞的严重程度预示COPD病人的生存率。对于 FEV1 35% 至 55% 的预测值，5 年死亡率为 40% (1)。对于 FEV1 低于 35% 的预测值，5 年死亡率为 55%（1)。
能更精确预测死亡风险的指标有体重指数（B）、气流阻塞程度（O，即为FEV1）、气急（D， 改良的英国医学研究委员会呼吸困难问卷（mMRC）），以及运动能力（E，应用6分钟步行试验进行评估），这就是所谓的BODE指数。此外，年龄大、心脏疾病、贫血、静息时心动过速、高碳酸血症、低氧血症提示生存率降低，而对支气管舒张剂治疗有效可改善生存率。急性加重需住院的COPD病人死亡的危险因素为高龄、PaCO2高和维持性口服糖皮质激素。
具有急性死亡高危因素的病人常常有如下特征，如进行性的不可解释的体重下降，或日常生活严重受限（如穿衣、洗澡或进食等活动时气急）。
对于已戒烟的患者来说，慢性阻塞性肺病 (COPD) 的死亡可能是由于合并症（如心血管疾病、癌症）或并发疾病所致，而不是由于潜在疾病的进展。死因通常为急性呼吸衰竭、肺炎、肺癌、心脏病或肺栓塞。
预后参考
1.Almagro P, Martinez-Camblor P, Soriano JB, et al: Finding the best thresholds of FEV1 and dyspnea to predict 5-year survival in COPD patients: the COCOMICS study.PLoS One 9(2):e89866, 2014. doi: 10.1371/journal.pone.0089866
关键点
在发达国家，吸烟是遗传易感人群发生慢性阻塞性肺疾病（COPD）的主要原因。
COPD的诊断及与其他疾病（如哮喘、心衰）的鉴别主要依靠常规的临床资料，例如症状（尤其是时间过程），发病年龄，风险因素和常规检查结果（如胸部X线、肺功能检查）。
FEV1、FVC及FEV1/FVC比值的下降是特征性表现。
根据症状和急性加重风险将病人分为3组，并根据分组来指导药物治疗。
快速缓解症状的药物主要是短效beta肾上腺素受体激动剂，而减少急性加重的药物有吸入型糖皮质激素、长效beta肾上腺素受体激动剂、长效抗胆碱能药物，或联合使用。
采用多种干预措施来鼓励戒烟。
对流感、肺炎球菌、COVID-19 和呼吸道合胞病毒（[RSV]60岁≥患者） ≥进行免疫接种也应作为预防措施。