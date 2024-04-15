甲肝（HepA）疫苗

的剂量和给药

甲型肝炎疫苗 的剂量和给药

18岁以内的人群，HepA疫苗剂量为0.5mL 肌注；成年人（年龄≥19岁）1 mL 肌注。

儿童应给予2次疫苗接种，典型的方法是在12至23月之间接种第一次以及此后6至18个月内再接种一次。

根据制造商的不同，成年人在0和6至12个月（Havrix）或0和6到18个月（Vaqta）时接种两剂系列疫苗。

或者成人可与甲肝和乙肝疫苗联合起来给三次疫苗接种的方案：在0、1和6个月分别接种。 第1次和第2次应间隔≥4周，第2次和第3次应间隔≥5月。 替代方案为，疫苗可按照4剂次接种：第0天，第7和21至30天，首次接种12个月后给予加强接种一次。

一旦计划从流行地区收养儿童，应在被收养儿童到来前≥2周，为密切接触者接种两剂甲型肝炎疫苗系列的第一剂。