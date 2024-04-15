甲肝（HepA）疫苗

有两种甲型肝炎疫苗；两者都能长期预防甲型肝炎。
欲了解更多信息，请参阅 Hepatitis A Advisory Committee on Immunization Practices Vaccine Recommendations 和 Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Hepatitis A Vaccination。 关于2024年成人免疫接种时间表的变更摘要，请参阅免疫实践咨询委员会（ACIP）推荐的2024年美国成人免疫接种计划。
(参见疫苗接种概述。)
甲型肝炎疫苗的制备
甲肝 (HepA) 疫苗是将甲型肝炎病毒通过甲醛灭活、细胞培养而制成。 这两种疫苗都有儿童和成人配方。
还有一种联合疫苗，即甲型肝炎疫苗/乙型肝炎疫苗。
甲型肝炎疫苗的适应症
甲型肝炎疫苗是常规儿童疫苗接种（参见 美国疾病控制与预防中心：按年龄划分的儿童和青少年免疫计划）。
HepA 疫苗适用于任何尚未完全接种疫苗并要求接种疫苗的人（无需识别风险因素）。
甲肝疫苗也适用于以下任何一种情况 (见 CDC: Adult Immunization Schedule by Age):
疫区旅行或工作者
职业暴露（例如工作环境中有感染了甲肝病毒[HAV]的灵长类动物或在研究HAV的实验室工作）
男男性行为
使用非法药物（无论注射与否），如甲基苯丙胺
无家可归者
HIV感染
慢性肝病（例如，乙型肝炎、丙型肝炎、肝硬化、脂肪肝、酒精相关性肝病、自身免疫性肝炎或丙氨酸转氨酶 [ALT] 或天冬氨酸转氨酶 [AST] 水平大于正常上限两倍的人）
可能会与来自疫区的领养儿童有密切个人接触（例如，作为家庭成员或普通保姆）的头60天内
怀孕期间被确定有感染 HAV 风险的孕妇（例如，国际旅行者、使用非法药物 [注射或未注射]、有职业暴露风险、与国际收养人有密切接触的妇女，或无家可归者）或有HAV 感染导致严重后果的人（例如，患有慢性肝病或 HIV 感染的妇女）
在甲型肝炎暴发期间，有感染 HAV 风险的 1 岁以上人群应接种疫苗。
甲肝和乙肝的联合疫苗可应用于≥18岁且符合应用甲肝疫苗及乙肝疫苗适应症并且未曾接种两者任意之一的人群。
甲型肝炎疫苗的禁忌症和注意事项
HepA疫苗的主要禁忌证为
曾有此类疫苗接种严重过敏或对疫苗某一成分严重过敏（如过敏性休克）
HepA疫苗的主要预防措施为
伴或不伴发热的中度或重度疾病（接种推迟到疾病治愈后进行）
甲型肝炎疫苗的剂量和给药
18岁以内的人群，HepA疫苗剂量为0.5mL 肌注；成年人（年龄≥19岁）1 mL 肌注。
儿童应给予2次疫苗接种，典型的方法是在12至23月之间接种第一次以及此后6至18个月内再接种一次。
根据制造商的不同，成年人在0和6至12个月（Havrix）或0和6到18个月（Vaqta）时接种两剂系列疫苗。
或者成人可与甲肝和乙肝疫苗联合起来给三次疫苗接种的方案：在0、1和6个月分别接种。 第1次和第2次应间隔≥4周，第2次和第3次应间隔≥5月。 替代方案为，疫苗可按照4剂次接种：第0天，第7和21至30天，首次接种12个月后给予加强接种一次。
一旦计划从流行地区收养儿童，应在被收养儿童到来前≥2周，为密切接触者接种两剂甲型肝炎疫苗系列的第一剂。
甲型肝炎疫苗的不良反应
未报道有严重副作用。
常见的不良反应包括注射部位疼痛、红斑、肿胀和 注射部位偶尔会出现硬化。其他常见的不良 反应包括 12 至 23 岁人群的发热和成人的头痛。
更多信息
以下英语资源可能会有用。 请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP): Hepatitis A ACIP Vaccine Recommendations
Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Hepatitis A Vaccination: Information for Healthcare Providers
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC): Hepatitis A: Recommended vaccinations