甲型肝炎是由肠道传播的RNA病毒引起的，在年龄较大的儿童和成人产生病毒性肝炎的典型症状，包括食欲不振，全身乏力，黄疸。幼儿可无症状在拥有充足和有效的水处理和卫生设施的国家，暴发性肝炎和死亡很少见。本病不引起慢性肝炎。抗体检测可明确诊断。采用支持治疗。疫苗接种和既往感染具有保护性。

(参见肝炎的病因和急性病毒性肝炎概述）。

甲型肝炎病毒（HAV）是单链RNA小核糖核酸病毒。它是急性病毒性肝炎 最常见的原因，儿童和年轻人尤为常见。

在一些国家，>75%的成年人有过HAV接触史。美国2018年报告病例12,474例，估计发生24,900例（许多病例未被识别或未报告[1]）。全世界每年估计有140万例甲型肝炎病例(2)。

HAV主要通过粪-口途径传播，多发生在卫生条件差的地区。水源性和食源性流行病发生，特别是在没有足够和有效的水处理和卫生设施的国家。生食受HAV污染的贝类会引起甲型肝炎。本病也常见散发病例，通常是通过人与人接触传染。

症状出现之前就开始通过粪便排出病毒，常于症状出现几天后停止。因此出现临床症状时，传染已经停止。

HAV没有已知的慢性携带状态并且不会引起 慢性肝炎 或肝硬化。

参考文献 1.Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Hepatitis A questions and answers for health professionals.访问日期：2022 年 6 月 8 日。 2.World Health Organization (WHO): Hepatitis A.访问日期：2022 年 6 月 8 日。

甲型肝炎的症状和体征 在<6岁的儿童，70％的HAV感染无症状，在有症状的 患儿中，黄疸是罕见的。相反，大多数大龄儿童和成年人有 病毒性肝炎典型表现, 包括厌食，不适，发热，恶心和呕吐;超过70％发生黄疸。 典型的表现约2个月后缓解，但在某些患者中，症状持续或复发长达6个月。部分患者因甲型肝炎而长期胆汁淤积（胆汁淤积性肝炎）；胆汁淤积性肝炎的特征是明显的黄疸伴瘙痒、持续发热、体重减轻、腹泻和不适。 急性甲型肝炎通常完全恢复。暴发性肝炎 很少发生。

甲型肝炎的诊断 血清学检测 在初步诊断急性肝炎时, 病毒性肝炎应与其他引起黄疸的疾病相鉴别（见图急性病毒性肝炎的简易诊断流程)。 疑似急性病毒性肝炎的患者，需要进行以下检测以筛查HAV、HBV和HCV的感染： HAV IgM型抗体（ anti-HAV IgM）

乙肝病毒表面抗原（HBsAg）

乙肝病毒核心抗原IgM型抗体（anti-HBc IgM）

丙型肝炎病毒抗体（抗-HCV）和丙型肝炎RNA（HCV-RNA） 如果抗-HAV IgM检测阳性，则诊断为急性甲型肝炎。HAV IgG抗体（抗-HAV IgG）的检测可帮助识别急性感染还是既往感染（见表甲型肝炎血清学）。抗-HAV IgG阳性提示既往HAV感染或者获得性免疫。对于甲型肝炎没有进一步的检查。 HAV：仅存在于急性甲肝病人血清中，但临床上还没有试 验可以直接检测出来 IgM抗体通常在感染早期出现，在黄疸发生后约1〜2周达到高峰。它在几个星期之内下降，随后出现保护性IgG抗体（抗-HAV IgG），它通常持续终生。因此，IgM抗体可作为急性甲肝病毒感染标志物，而抗-HAV IgG则提示HAV既往感染和对再感染的免疫性。 表格 甲型肝炎血清学 表格 其他检测 如果以前未进行过肝功能检测，则需要检测肝功能，包括丙氨酸转氨酶（ALT）、天冬氨酸转氨酶（AST）、碱性磷酸酶。 其它应该做的用以评估肝功能的测试包括血清白蛋白，胆红素，和PT/INR。

甲型肝炎的治疗 支持治疗 急性肝炎,包括甲肝尚无有效的治疗手段。应避免饮酒，因为饮酒会加重肝脏损伤。限制饮食和活动包括通常处方的卧床休息没有可靠的科学依据。 对于胆汁淤积性肝炎，消胆胺8g每日口服一次或者两次，可以减轻瘙痒。 病毒性肝炎应及时传报当地或国家卫生防疫部门。

关键点 甲型肝炎病毒是急性病毒性肝炎最常见的原因;它是由粪 - 口途径传播。

<6岁儿童可无症状;更大的儿童和成人有厌食，全身乏力， 黄疸。

暴发性肝炎是罕见的，不发生慢性肝炎，肝硬化和肝癌。

对患者进行支持性治疗。

对所有儿童推荐在1岁开始常规接种疫苗。

有风险的人群（例如，去流行地区旅行者，实验室工作人员），需接种疫苗。暴露后预防可用标准的免疫球蛋白，对某些人，用疫苗。