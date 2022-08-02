甲型肝炎是由肠道传播的RNA病毒引起的，在年龄较大的儿童和成人产生病毒性肝炎的典型症状，包括食欲不振，全身乏力，黄疸。幼儿可无症状在拥有充足和有效的水处理和卫生设施的国家，暴发性肝炎和死亡很少见。本病不引起慢性肝炎。抗体检测可明确诊断。采用支持治疗。疫苗接种和既往感染具有保护性。
甲型肝炎病毒（HAV）是单链RNA小核糖核酸病毒。它是急性病毒性肝炎 最常见的原因，儿童和年轻人尤为常见。
在一些国家，>75%的成年人有过HAV接触史。美国2018年报告病例12,474例，估计发生24,900例（许多病例未被识别或未报告[1]）。全世界每年估计有140万例甲型肝炎病例(2)。
HAV主要通过粪-口途径传播，多发生在卫生条件差的地区。水源性和食源性流行病发生，特别是在没有足够和有效的水处理和卫生设施的国家。生食受HAV污染的贝类会引起甲型肝炎。本病也常见散发病例，通常是通过人与人接触传染。
症状出现之前就开始通过粪便排出病毒，常于症状出现几天后停止。因此出现临床症状时，传染已经停止。
HAV没有已知的慢性携带状态并且不会引起 慢性肝炎 或肝硬化。
参考文献
1.Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Hepatitis A questions and answers for health professionals.访问日期：2022 年 6 月 8 日。
2.World Health Organization (WHO): Hepatitis A.访问日期：2022 年 6 月 8 日。
甲型肝炎的症状和体征
甲型肝炎的诊断
血清学检测
在初步诊断急性肝炎时, 病毒性肝炎应与其他引起黄疸的疾病相鉴别（见图急性病毒性肝炎的简易诊断流程)。
疑似急性病毒性肝炎的患者，需要进行以下检测以筛查HAV、HBV和HCV的感染：
HAV IgM型抗体（ anti-HAV IgM）
乙肝病毒表面抗原（HBsAg）
乙肝病毒核心抗原IgM型抗体（anti-HBc IgM）
丙型肝炎病毒抗体（抗-HCV）和丙型肝炎RNA（HCV-RNA）
如果抗-HAV IgM检测阳性，则诊断为急性甲型肝炎。HAV IgG抗体（抗-HAV IgG）的检测可帮助识别急性感染还是既往感染（见表甲型肝炎血清学）。抗-HAV IgG阳性提示既往HAV感染或者获得性免疫。对于甲型肝炎没有进一步的检查。
HAV：仅存在于急性甲肝病人血清中，但临床上还没有试 验可以直接检测出来
IgM抗体通常在感染早期出现，在黄疸发生后约1〜2周达到高峰。它在几个星期之内下降，随后出现保护性IgG抗体（抗-HAV IgG），它通常持续终生。因此，IgM抗体可作为急性甲肝病毒感染标志物，而抗-HAV IgG则提示HAV既往感染和对再感染的免疫性。
甲型肝炎血清学
标志物
急性甲型肝炎
既往感染过甲肝或接种疫苗*
抗-HAV IgM
+
−
抗HAV IgG抗体
−
+
*HAV不会引起慢性肝炎。
HAV=甲型肝炎病毒；IgM anti-HAV=甲型肝炎病毒IgM抗体。
其他检测
如果以前未进行过肝功能检测，则需要检测肝功能，包括丙氨酸转氨酶（ALT）、天冬氨酸转氨酶（AST）、碱性磷酸酶。
其它应该做的用以评估肝功能的测试包括血清白蛋白，胆红素，和PT/INR。
甲型肝炎的治疗
支持治疗
急性肝炎,包括甲肝尚无有效的治疗手段。应避免饮酒，因为饮酒会加重肝脏损伤。限制饮食和活动包括通常处方的卧床休息没有可靠的科学依据。
对于胆汁淤积性肝炎，消胆胺8g每日口服一次或者两次，可以减轻瘙痒。
病毒性肝炎应及时传报当地或国家卫生防疫部门。
预防甲型肝炎
注意个人卫生有助于阻断HAV的粪-口途径传播。推荐屏障保护，但隔离患者对预防HAV传播作用不大。
患者家里溢出物和污染的表面可以用稀释的家用漂白粉清洗。
疫苗接种
（参见甲型肝炎（HepA）疫苗）。
建议所有儿童在1岁时给第1剂甲肝疫苗 ，6至18个月后给第2剂（见 Centers for Disease Control and Prevention [CDC]: Child and Adolescent Immunization Schedule by Age)。
暴露前 HAV 疫苗接种（见 Adult Immunization Schedule) 应提供给风险增加的成年人，包括
将要去HAV高度或中度流行国家的游客
诊断实验室工作人员
男男性行为者
注射或非注射的非法药物使用者
慢性肝病（包括慢性丙型肝炎）患者，他们感染HAV后发展为暴发性肝炎的风险增加。
在最初60天内预期将密切接触来自高度或中度HAV流行国家的国际被收养者的人群
没有稳定住房或无家可归的人
预防人群还包括军人和日托中心的职员。
此前，旅游者被建议在出行前≥2周注射甲型肝炎疫苗;那些2周内离开的旅游者应给予标准的免疫球蛋白。目前的证据表明，免疫 球蛋白仅仅对老年旅游者和患有慢性肝病或其他慢性疾病的 旅游者是必要的。
暴露后预防
甲肝患者的家属及密切接 触者应进行暴露后预防。
未接种疫苗的1岁～40岁的健康者，给予一次甲肝 疫苗的注射。
对于其他患者，特别是那些> 75岁、患有慢性肝病和免 疫功能低下的患者，标准的免疫球蛋白（以前免疫血清球蛋白）防止或减轻甲型肝炎的严重程度。推荐剂量0.02mL/kg，肌肉注射，但也有专家建议0.06 mL/kg（成人3～5毫 升）。接触后2周内均可以给予，但越早越好。
关键点
甲型肝炎病毒是急性病毒性肝炎最常见的原因;它是由粪 - 口途径传播。
<6岁儿童可无症状;更大的儿童和成人有厌食，全身乏力， 黄疸。
暴发性肝炎是罕见的，不发生慢性肝炎，肝硬化和肝癌。
对患者进行支持性治疗。
对所有儿童推荐在1岁开始常规接种疫苗。
有风险的人群（例如，去流行地区旅行者，实验室工作人员），需接种疫苗。暴露后预防可用标准的免疫球蛋白，对某些人，用疫苗。
更多信息
以下英语资源可能会有用。请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Hepatitis A questions and answers for health professionals: This resource provides an overview of hepatitis A (including diagnosis, statistics, transmission, risk factors, symptoms, and the hepatitis vaccine), as well as information about the use of immune globulin and hepatitis and international travel.访问日期：2022 年 6 月 8 日。