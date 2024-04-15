建议所有 ≥ 6 个月大且无禁忌症的人每年接种与年龄相适应的流感病毒疫苗。(See CDC: Child and Adolescent Immunization Schedule by Age and CDC: Adult Immunization Schedule by Age.)

流感灭活疫苗[IIV] 适用于所有≥6个月的人群，包括孕妇。

重组流感疫苗[RIV4] 可用于18至49岁的人群。

流感活减毒疫苗[LAIV] （鼻内流感疫苗）可用于2岁至49岁、未怀孕和无免疫缺陷的健康人。 LAIV用于可能会出现流感并发症包括严重的肺病或哮喘的人群中的安全性尚未确定。

≥65岁的成年人应接种四价高剂量IIV、四价重组流感疫苗或四价佐剂IIV中的任何一种。如果没有这些疫苗，那么应该使用任何其他适合年龄的流感疫苗。 高剂量仅推荐给≥65岁人群。

治疗免疫力低下人群的医务工作者（如需在受保护的环境治疗的人群）应给予IIV或RIV4而非 LAIV（或者他们能在接种LAIV疫苗7天内避免与免疫力低下的人群接触）。