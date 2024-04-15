根据世界卫生组织和美国疾病控制预防中心（CDC）的建议， 流感疫苗每年都要调整，应该包括主要的流行株（通常是两种A型流感病毒和一种或二种B型流感病毒）。 有时，北半球和南半球的疫苗稍有不同。
欲了解更多信息，请参阅疾病控制和预防中心 (CDC) 流感免疫措施咨询委员会疫苗建议 和 CDC: 流感疫苗。关于2024年成人免疫接种时间表的变更摘要，请参阅免疫实践咨询委员会（ACIP） 推荐的2024年美国成人免疫接种计划。
(参见疫苗接种概述。)
流感疫苗制剂
流感病毒疫苗有两种基本类型：
灭活的流感疫苗（IIV）
减毒活流感疫苗（LAIV）
三价疫苗，正逐渐被添加B型流感病毒株的四价疫苗取代。 目前四价重组流感疫苗（RIV4）和不含鸡蛋蛋白质的基于细胞培养的疫苗（ccIIV4）均可使用。 ≥ 65 岁的患者可接种高剂量的四价疫苗。(参见CDC: Different Types of Flu Vaccines。）
流感疫苗的适应症
建议所有 ≥ 6 个月大且无禁忌症的人每年接种与年龄相适应的流感病毒疫苗。(See CDC: Child and Adolescent Immunization Schedule by Age and CDC: Adult Immunization Schedule by Age.)
流感灭活疫苗[IIV] 适用于所有≥6个月的人群，包括孕妇。
重组流感疫苗[RIV4] 可用于18至49岁的人群。
流感活减毒疫苗[LAIV] （鼻内流感疫苗）可用于2岁至49岁、未怀孕和无免疫缺陷的健康人。 LAIV用于可能会出现流感并发症包括严重的肺病或哮喘的人群中的安全性尚未确定。
≥65岁的成年人应接种四价高剂量IIV、四价重组流感疫苗或四价佐剂IIV中的任何一种。如果没有这些疫苗，那么应该使用任何其他适合年龄的流感疫苗。 高剂量仅推荐给≥65岁人群。
治疗免疫力低下人群的医务工作者（如需在受保护的环境治疗的人群）应给予IIV或RIV4而非 LAIV（或者他们能在接种LAIV疫苗7天内避免与免疫力低下的人群接触）。
流感疫苗的禁忌症及其注意事项
IIV主要的禁忌证为
在先前剂量的IIV后或对疫苗成分（包括鸡蛋蛋白）的严重过敏反应（如过敏反应）
IIV的注意事项 包括
伴或不伴发热的中度或重度急性疾病（接种应推迟到疾病缓解后进行）
此前接种流感疫苗后6周内出现格林-巴利综合征(GBS)
LAIV的禁忌证包括
对任何疫苗成分（鸡蛋除外）或对之前接种过的任何流感疫苗产生严重过敏反应（例如全身性过敏反应）
免疫功能低下（例如，某些疾病，包括艾滋病毒感染或使用免疫抑制剂）
对于儿童和青少年，同时服用阿司匹林或其他水杨酸
密切接触和/或护理需要保护性环境的严重免疫缺陷患者（除非接受LAIV后7天内避免接触）
怀孕
解剖性无脾或功能性无脾
过去48小时内接受抗流感病毒药物
脑脊液漏或人工耳蜗植入
年龄<2岁或≥50岁
2~4岁的孩子如果有哮喘，或在过去12个月内有喘息或哮喘发作
LAIV的预防措施 包括
某些慢性疾病，例如慢性肺，心脏，肾脏，肝脏，血液学（如血红蛋白病）或代谢性疾病（如糖尿病）
≥5岁的哮喘患者
伴或不伴发热的中度或重度急性疾病（接种应推迟到疾病缓解后进行）
之前接种流感疫苗后的前6周内出现吉兰 - 巴雷综合征
使用特殊的抗病毒药物：如，金刚烷胺，金刚乙胺，扎那米韦，奥司他韦（这些药物在接种前48小时和接种后14天不能使用）
RIV4的主要禁忌证为
对RIV4疫苗发生严重的过敏反应（如过敏性休克）
RIV4的注意事项包括：
伴或不伴发热的中度或重度急性疾病（接种应推迟到疾病缓解后进行）
接种流感疫苗后6周之内出现吉兰 - 巴雷综合征
疑似鸡蛋过敏患者注意事项： 有鸡蛋过敏史的患者应该接种流感疫苗。 任何基于疫苗接种者年龄和健康状况进行推荐的流感疫苗都可以使用。
流感疫苗的剂量和给药
应每年接种流感疫苗。
IIV的剂量是
0.25 毫升或 0.50 毫升 IM (取决于疫苗) 适用于 6 至 35 个月的儿童
≥3岁者0.5毫升肌注
18至64岁的人群0.1mL 皮内注射
接种流感疫苗少于 2 剂或流感疫苗接种史未知的 6 个月至 8 岁的儿童，应接种 2 剂，间隔至少 4 周。
在疫苗短缺时期可以给予更小的皮内使用剂量以节省疫苗。
LAIV剂量为0.1毫升，喷入每个鼻孔（总剂量为0.2毫升）。
RIV4，剂量为0.5毫升，肌注。
流感疫苗的不良反应
注射IIV疫苗的副作用一般是注射部位的轻度疼痛。 发热、肌痛等全身影响是比较少见的；然而，接种了疫苗的人可能会误以为由该疫苗引起了流感。 这样的反应并不是未来接种的禁忌，应该鼓励照常接种。
多人份瓶装疫苗含有硫柳汞，为含汞防腐剂。 公众对于硫柳汞和自闭症之间的联系的担忧是不必要的;然而单剂量不含硫柳汞的小包装同样可供使用。
LAIV的副作用很轻微，通常是流涕，有时可能会发生轻微的哮喘。
更多信息
以下英语资源可能会有用。 请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP): Influenza ACIP Vaccine Recommendations
ACIP: Recommended Adult Immunization Schedule, United States, 2024 including Changes to the 2024 Adult Immunization Schedule
Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Influenza Vaccination: Information for Healthcare Professionals
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC): Influenza: Recommended vaccinations