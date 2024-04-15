呼吸道合胞病毒 (RSV) 疫苗

建议孕妇和老年人接种 RSV 疫苗，以保护婴儿和老年人免受 RSV 呼吸道感染，该感染可能导致这些年龄段的人患上严重疾病。
有关详细信息，请参阅 呼吸道合胞病毒免疫实践咨询委员会疫苗建议 和 疾病控制和预防中心（CDC）：呼吸道合胞病毒（RSV）免疫。关于2024年成人免疫接种时间表的变更摘要，请参阅免疫实践咨询委员会（ACIP）推荐的2024年美国成人免疫接种计划 。
(参见 免疫接种概述。)
RSV疫苗的制备
有两种RSV疫苗：
辉瑞公司生产的非佐剂呼吸道合胞病毒疫苗
葛兰素史克生产的佐剂RSV疫苗
两种 RSV 疫苗都是灭活的重组呼吸道合胞病毒糖蛋白抗原成分。
RSV 疫苗的适应症
RSV 疫苗（辉瑞公司）适用于美国大陆大部分地区从 9 月到 1 月期间妊娠 32 至 36 周的孕妇。在 RSV 季节性与美国大陆大部分地区不同的地区（例如阿拉斯加、热带气候地区），请遵循公共卫生当局（例如 CDC、州和地方卫生部门）或区域医疗中心的指导，根据当地 RSV 季节性来确定给药时间。无论之前是否感染过 RSV，都应接种疫苗。
根据共同临床决策，RSV 疫苗（辉瑞或葛兰素史克）适用于 60 岁或以上的成年人。最有可能从疫苗中受益的老年人是那些被认为患严重呼吸道合胞病毒疾病风险较高的人，包括患有以下慢性疾病的人
肺部疾病
心血管疾病，
神经系统或神经肌肉疾病
肾病
肝脏疾病
血液病
糖尿病
中度或重度免疫功能低下（由医疗状况或接受免疫抑制药物或治疗引起）
体质虚弱、年老或居住在疗养院或其他长期护理机构的人也面临着严重的 RSV 感染的高风险。
RSV 疫苗的禁忌症及其注意事项
呼吸道合胞病毒疫苗的禁忌症 是
一种对疫苗成分的严重过敏反应(例如， 过敏反应）
RSV疫苗的主要预防措施
伴或不伴发热的中度或重度急性疾病
RSV疫苗的剂量与接种
呼吸道合胞病毒疫苗以单剂量（0.5 毫升）肌肉注射的方式给药。
RSV疫苗的副作用
不良反应包括注射部位疼痛、疲劳、肌痛、头痛和关节痛。
更多信息
以下英语资源可能会有用。请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP): RSV Advisory Committee on Immunization Practices Vaccine Recommendations
Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Respiratory Syncytial Virus (RSV) Immunizations
CDC: Healthcare Providers: RSV Vaccination for Adults 60 Years of Age and Over
CDC: Healthcare Providers: RSV Vaccination for Pregnant People
CDC: Healthcare Providers: RSV Prevention Information: RSV Immunization for Infants and Young Children