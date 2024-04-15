呼吸道合胞病毒 (RSV) 疫苗

RSV 疫苗（辉瑞公司）适用于美国大陆大部分地区从 9 月到 1 月期间妊娠 32 至 36 周的孕妇。在 RSV 季节性与美国大陆大部分地区不同的地区（例如阿拉斯加、热带气候地区），请遵循公共卫生当局（例如 CDC、州和地方卫生部门）或区域医疗中心的指导，根据当地 RSV 季节性来确定给药时间。无论之前是否感染过 RSV，都应接种疫苗。

根据共同临床决策，RSV 疫苗（辉瑞或葛兰素史克）适用于 60 岁或以上的成年人。最有可能从疫苗中受益的老年人是那些被认为患严重呼吸道合胞病毒疾病风险较高的人，包括患有以下慢性疾病的人

肺部疾病

心血管疾病，

神经系统或神经肌肉疾病

肾病

肝脏疾病

血液病

糖尿病

中度或重度免疫功能低下（由医疗状况或接受免疫抑制药物或治疗引起）

体质虚弱、年老或居住在疗养院或其他长期护理机构的人也面临着严重的 RSV 感染的高风险。