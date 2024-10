呼吸道合胞病毒（RSV） 和人偏肺病毒

1. Hammitt LL, Dagan R, Yuan Y, et al: Nirsevimab for Prevention of RSV in Healthy Late-Preterm and Term Infants. N Engl J Med 386(9):837-846, 2022.doi: 10.1056/NEJMoa2110275

2. Griffin MP, Yuan Y, Takas T, et al: Single-Dose Nirsevimab for Prevention of RSV in Preterm Infants. N Engl J Med 383(5):415-425, 2020.doi: 10.1056/NEJMoa1913556

3. Simões EAF, Madhi SA, Muller WJ, et al: Efficacy of nirsevimab against respiratory syncytial virus lower respiratory tract infections in preterm and term infants, and pharmacokinetic extrapolation to infants with congenital heart disease and chronic lung disease: A pooled analysis of randomised controlled trials. Lancet Child Adolesc Health 7(3):180-189, 2023.doi: 10.1016/S2352-4642(22)00321-2

4.Jones JM, Fleming-Dutra KE, Prill MM, et al: Use of nirsevimab for the prevention of respiratory syncytial virus disease among infants and young children: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices–United States, 2023. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 72(34):920-925, 2023.doi: 10.15585/mmwr.mm7234a4

5. Garegnani L, Styrmisdóttir L, Roson Rodriguez P, et al: Palivizumab for preventing severe respiratory syncytial virus (RSV) infection in children. Cochrane Database Syst Rev 11(11):CD013757, 2021.doi: 10.1002/14651858.CD013757.pub2

6. The IMpact-RSV Study Group: Palivizumab, a humanized respiratory syncytial virus monoclonal antibody, reduces hospitalization from respiratory syncytial virus infection in high-risk infants. Pediatrics 102(3):531–537, 1998.

7. Melgar M, Britton A, Roper LE, et al: Use of Respiratory Syncytial Virus Vaccines in Older Adults: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices—United States, 2023. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 72:793–801, 2023.doi: 10.15585/mmwr.mm7229a4

8. Papi A, Ison MG, Langley JM, et al: Respiratory Syncytial Virus Prefusion F Protein Vaccine in Older Adults. N Engl J Med 388(7):595-608, 2023.doi: 10.1056/NEJMoa2209604

9. Walsh EE, Pérez Marc G, Zareba AM, et al: Efficacy and Safety of a Bivalent RSV Prefusion F Vaccine in Older Adults. N Engl J Med 388(16):1465-1477, 2023.doi: 10.1056/NEJMoa2213836

10. Kampmann B, Madhi SA, Munjal I, et al: Bivalent Prefusion F Vaccine in Pregnancy to Prevent RSV Illness in Infants. N Engl J Med 388(16):1451-1464, 2023.doi: 10.1056/NEJMoa2216480