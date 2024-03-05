呼吸道合胞病毒（RSV） 和人偏肺病毒

RSV 和 hMPV 的症状和体征

RSV 和 hMPV 的症状和体征

呼吸道合胞病毒感染和人类偏肺病毒感染的临床表现类似。最主要的临床症状是支气管炎和肺炎。

这些疾病典型的早期症状是上呼吸道症状和发热，然后在几天内进展为呼吸困难、咳嗽和气喘，和/或胸部听诊有咔拉音。6个月以下婴儿呼吸道合胞病毒感染的首发症状是呼吸暂停。

在成年人和较大儿童中病情较轻，可以毫无察觉或者表现为不发热的普通感冒。然而，严重的疾病可能发展如下：