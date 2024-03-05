呼吸道合胞病毒（RSV） 和人偏肺病毒

呼吸道合胞病毒和人偏肺病毒感染会导致季节性的下呼吸道疾病，尤其是在婴儿和儿童患者中。疾病可表现为无症状型、轻型和重型，包括支气管炎和肺炎。诊断通常依靠临床表现，也可以通过实验室来确诊。治疗主要是支持性的。使用 nirsevimab 进行被动预防适用于所有 8 个月以下的婴儿和 8 至 19 个月大的高风险儿童，如果没有 nirsevimab 药物，则可使用帕利珠单抗用于特定的高风险婴儿。
呼吸道合胞病毒 （RSV）
人偏肺病毒 (hMPV)
人偏肺病毒是一种相似但独立的病毒。
hMPV的季节性流行病学似乎与呼吸道合胞病毒相似，但感染和疾病的发生率似乎要低得多。
参考文献
1.Centers for Disease Control and Prevention (CDC): RSV Surveillance and Research.访问日期：2023 年 12 月 11 日。
2.Committee on Infectious Diseases, American Academy of Pediatrics, Kimberlin DW, Barnett ED, Lynfield R, Sawyer MH: Red Book: 2021–2024 Report of the Committee on Infectious Diseases, ed.32, pp.628–636, 2021.doi: 10.1542/9781610025782
3.Olsen SJ, Winn AK, Budd AP, et al: Changes in influenza and other respiratory virus activity during the COVID-19 pandemic–United States, 2020-2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 70(29):1013–1019, 2021.doi: 10.15585/mmwr.mm7029a1
RSV 和 hMPV 的症状和体征
呼吸道合胞病毒和人偏肺病毒的诊断
特征性症状和体征，特别是在通常的季节或已知的疫情期间
有时需要通过鼻腔冲洗或拭子进行快速抗原检测，逆转录聚合酶链反应（RT-PCR）或病毒培养
在RSV流行季节，婴儿或儿童患肺炎或者支气管炎应该高度怀疑是呼吸道合胞病毒（或者hMPV）感染。由于我们并不推荐使用抗病毒治疗，所以不必行实验室检查查找病毒。然而，实验室诊断可通过允许分离感染相同病毒的儿童来促进医院感染控制。
对呼吸道合胞病毒和其他呼吸道病毒具有高灵敏度的快速抗原测试可用于儿童；鼻洗液或拭子。该方法在成人中敏感度不高。可以进行病毒培养。分子诊断测定如RT-PCR具有改进的灵敏度，并且通常作为单一或多重测定可获得。
呼吸道合胞病毒和人偏肺病毒的治疗
支持治疗
对于呼吸道合胞病毒和偏肺病毒感染者的治疗都是支持治疗，包括吸氧和补充水分（见支气管炎治疗）。
皮质类固醇和支气管扩张剂通常没有帮助，因此不建议使用。
抗生素保留给患有发热，胸部X光检查有肺炎证据，以及临床怀疑细菌合并感染的患者。
Nirsevimab 和 帕利珠单抗（RSV 单克隆抗体）对治疗无效。
利巴韦林吸入剂作为一种具有抗RSV活性的抗病毒药物，但其疗效甚微，对医务工作者有潜在毒性，因此不建议使用，除非是严重免疫受损患者(1)。
治疗参考文献
1.Beaird OE, Freifeld A, Ison MG, et al: Current practices for treatment of respiratory syncytial virus and other non-influenza respiratory viruses in high-risk patient populations: A survey of institutions in the Midwestern Respiratory Virus Collaborative. Transpl Infect Dis 18(2):210-215, 2016.doi: 10.1111/tid.12510
呼吸道合胞病毒和人偏肺病毒的预防
接触前预防（例如，洗手，手套，隔离），特别在医院中非常重要。
美国有两种用于婴幼儿呼吸道合胞病毒预防的单克隆抗体。Nirsevimab 是首选药物，但由于供应限制，某些婴儿可能无法获得；如果没有该药物，符合条件的高危婴儿和儿童应接受帕利珠单抗治疗。（见 the Centers for Disease Control and Prevention's [CDC] interim recommendations regarding nirsevimab use amid supply limitations.)尼瑞昔单抗 如果在怀孕期间接种过 RSV 疫苗（呼吸道合胞病毒疫苗），大多数婴儿则不需要接种。
Nirsevimab， 一种长效单克隆抗体，推荐用于预防以下婴儿和幼儿的 RSV（1, 2, 3, 4)：
所有婴儿 <八个月大的婴儿，他们 出生在第一个 RSV 季节期间或即将进入第一个 RSV 季节。
8 个月至 19 个月大的儿童，患有严重 RSV 疾病的风险较高且即将进入第二个 RSV 季节
健康新生儿（即那些没有增加严重 RSV 风险的新生儿）不应接受超过 1 剂疫苗尼塞韦单抗。通常情况下，该剂量是在婴儿的第一次感染呼吸道合胞病毒时使用。那些在第一个 RSV 赛季结束时出生的人应该收到这个 尼塞韦单抗第二个 RSV 季节期间的剂量 仅有的 如果他们还在 < 8个月大并做了 不是 收到 尼塞韦单抗 在他们的第一个 RSV 赛季期间。
只有符合高风险标准的儿童才应接受多于一剂的 nirsevimab（在第一个 RSV 季节服用一剂，在第二个 RSV 季节服用一剂）。See the CDC's interim recommendations regarding nirsevimab use amid supply limitations.儿童接受 nirsevimab 应该 没有 收到 帕利珠单抗 在同一个呼吸道合胞病毒季节。
8 至 19 个月大的高危儿童包括：
在第二个 RSV 季节开始前 6 个月内，随时需要医疗支持的患有慢性肺病的早产儿
免疫力严重低下的儿童
患有严重肺部疾病的囊性纤维化儿童或体重身长比低于第 10 百分位数的儿童
美国印第安人或阿拉斯加原住民的儿童
对于符合条件的儿童，应在 RSV 季节之前不久（在美国大陆大部分地区通常从 10 月到 3 月底）接受 nirsevimab。对于在流感季节开始时未接种疫苗的婴儿，可以在流感季的任何时间接种疫苗。
Nirsevimab 可以在新生儿出院前与其他儿童疫苗同时接种。
帕利珠单抗， 也是一种单克隆抗体，可降低高危婴儿因 RSV 住院的频率（5, 6）。它应该只在以下情况下使用 nirsevimab 不可用。
帕利珠单抗 仅对住院高风险婴儿具有成本效益，包括具有以下特征的婴儿：
在 < 29周妊娠时出生，并在呼吸道合胞病毒爆发季开始时< 1岁。
<1有慢性肺疾病的早产儿（孕周< 32周，0天，出生后至少28天需吸氧治疗）
出生第二年患有慢性肺病的早产儿，在 RSV 季节的 6 个月内接受过慢性皮质类固醇或利尿剂治疗，或持续需要氧疗
血液动力学显著先天性心脏疾病<1岁。
也可考虑使用帕利珠单抗进行预防
婴儿< 1岁患有肺部解剖异常或神经肌肉疾病，损害有效清理上呼吸道能力
儿童<24个月，有严重的免疫功能缺陷。
第一剂帕利珠单抗在 RSV 季节通常开始之前给予。其后一般在RSV流行季节每个月补种一次（总共5剂）。在呼吸道合胞病毒季节延长或季节间呼吸道合胞菌活动显著期间，可能建议额外剂量。(参见 the American Academy of Pediatrics' reaffirmed 2014 updated guidance for palivizumab prophylaxis for infants and young children who are at increased risk of hospitalization for RSV.)
如果在完成5剂帕利珠单抗系列治疗之前可以获得单剂量的nirsevimab，则应为最初接受帕利珠单抗 治疗的婴儿注射单剂量的帕利珠单抗。
2023年，美国食品和药物监督管理局（FDA）批准了两种RSV疫苗（呼吸道合胞病毒疫苗），用于预防≥60岁人群由RSV引起的下呼吸道疾病（7， 8， 9）。其中一种疫苗被批准用于妊娠 32 至 36 周的孕妇，用于预防婴儿从出生到 6 个月大期间由 RSV 引起的下呼吸道疾病（10, 11）。
目前正在开发几种孕产妇、儿童和成人 RSV 疫苗，并进行临床试验。
预防参考文献
1. Hammitt LL, Dagan R, Yuan Y, et al: Nirsevimab for Prevention of RSV in Healthy Late-Preterm and Term Infants. N Engl J Med 386(9):837-846, 2022.doi: 10.1056/NEJMoa2110275
2. Griffin MP, Yuan Y, Takas T, et al: Single-Dose Nirsevimab for Prevention of RSV in Preterm Infants. N Engl J Med 383(5):415-425, 2020.doi: 10.1056/NEJMoa1913556
3. Simões EAF, Madhi SA, Muller WJ, et al: Efficacy of nirsevimab against respiratory syncytial virus lower respiratory tract infections in preterm and term infants, and pharmacokinetic extrapolation to infants with congenital heart disease and chronic lung disease: A pooled analysis of randomised controlled trials. Lancet Child Adolesc Health 7(3):180-189, 2023.doi: 10.1016/S2352-4642(22)00321-2
4.Jones JM, Fleming-Dutra KE, Prill MM, et al: Use of nirsevimab for the prevention of respiratory syncytial virus disease among infants and young children: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices–United States, 2023. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 72(34):920-925, 2023.doi: 10.15585/mmwr.mm7234a4
5. Garegnani L, Styrmisdóttir L, Roson Rodriguez P, et al: Palivizumab for preventing severe respiratory syncytial virus (RSV) infection in children. Cochrane Database Syst Rev 11(11):CD013757, 2021.doi: 10.1002/14651858.CD013757.pub2
6. The IMpact-RSV Study Group: Palivizumab, a humanized respiratory syncytial virus monoclonal antibody, reduces hospitalization from respiratory syncytial virus infection in high-risk infants. Pediatrics 102(3):531–537, 1998.
7. Melgar M, Britton A, Roper LE, et al: Use of Respiratory Syncytial Virus Vaccines in Older Adults: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices—United States, 2023. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 72:793–801, 2023.doi: 10.15585/mmwr.mm7229a4
8. Papi A, Ison MG, Langley JM, et al: Respiratory Syncytial Virus Prefusion F Protein Vaccine in Older Adults. N Engl J Med 388(7):595-608, 2023.doi: 10.1056/NEJMoa2209604
9. Walsh EE, Pérez Marc G, Zareba AM, et al: Efficacy and Safety of a Bivalent RSV Prefusion F Vaccine in Older Adults. N Engl J Med 388(16):1465-1477, 2023.doi: 10.1056/NEJMoa2213836
10. Kampmann B, Madhi SA, Munjal I, et al: Bivalent Prefusion F Vaccine in Pregnancy to Prevent RSV Illness in Infants. N Engl J Med 388(16):1451-1464, 2023.doi: 10.1056/NEJMoa2216480
11.American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG): Practice Advisory: Maternal Respiratory Syncytial Virus Vaccination.访问日期：2023 年 11 月 27 日。
关键点
呼吸道合胞病毒(RSV)和人类偏肺病毒通常引起细支气管炎综合征，但可能发生肺炎。
诊断通常是临床的，但是可以进行测试，包括快速抗原测试和分子测定（例如逆转录-聚合酶链反应）。
给予支持治疗；皮质类固醇，支气管扩张剂、尼塞韦单抗和帕利珠单抗不被推荐。
利巴韦林吸入剂可能对呼吸道合胞病毒有用，但对卫生保健专业人员有潜在毒性，目前仅用于严重免疫功能低下的患者。
在 RSV 季节之前，对所有合适的儿童给予尼塞维单抗；如果尼塞维单抗如果没有，则给予特定高危婴儿帕利珠单抗。
更多信息
以下英语资源可能会有用。 请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
American Academy of Pediatrics (AAP): Updated guidance for palivizumab prophylaxis among infants and young children at increased risk of hospitalization for respiratory syncytial virus infection (2014)
ACIP and AAP: ACIP and AAP Recommendations for Nirsevimab (2023)
CDC: Limited Availability of Nirsevimab in the United States—Interim CDC Recommendations to Protect Infants from Respiratory Syncytial Virus (RSV) during the 2023–2024 Respiratory Virus Season
CDC: Urgent Need to Increase Immunization Coverage for Influenza, COVID-19, and RSV and Use of Authorized/Approved Therapeutics in the Setting of Increased Respiratory Disease Activity During the 2023–2024 Winter Season