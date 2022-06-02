环孢子虫病是由于原虫Cyclospora cayetanensis卡耶塔环孢子虫感染所致。症状包括水样腹泻并伴随有消化道和全身症状。诊断主要通过在粪便或肠活检标本中找到特征性的包囊。治疗药物为甲氧苄氨嘧啶/磺胺甲基异噁唑。

（参见肠道原虫和微孢子虫感染概述。）

环孢子虫病是专性细胞内寄生的球虫类原虫。主要是通过污染的食品或水经粪-口途径感染传播。这种感染在卫生条件差的在热带和亚热带气候区最为常见。前往疫区的居民和旅行者都面临感染危险。早期美国暴发Cyclospora cayetanensis的报道被归因于从危地马拉进口的覆盆子。随后，摄入被污染的新鲜蔬菜（包括罗勒，荷兰豆，莴苣和香菜）后，暴发了C. cayetanensis感染。2013年夏天，该病在美国多州爆发并累及数百人，缘由为食用了未清洗干净的混合沙拉所致(1)。2018年的多州疫情归因于受污染的新鲜蔬菜托盘（2, 3)。

环孢子虫的生命周期 图片 图片来源：美国疾病控制与预防中心，全球健康，寄生虫疾病和疟疾科。

C. cayetanensis的生活史与隐孢子虫相似，所不同的是随粪排出的卵囊尚未孢子化。因此，新排出粪便中的卵囊不具感染性，并且不会发生直接的粪 - 口传播。卵囊需要几天到几周的时间才能在环境中形成孢子，因此不太可能发生人与人之间的直接传播。孢子化的卵囊通过受污染的食物或水被摄入人体，并在胃肠道中脱囊，释放孢子体。子孢子侵入小肠的上皮细胞，增殖并成熟成卵囊，并从粪便中排出。

环孢子虫病的症状和体征 环孢子虫病的主要症状为急性非血性的水样腹泻，伴有发热、腹痛、恶心、厌食、不适感和体重减轻。对于免疫正常者，该病常常可自行缓解，但可持续数周。症状改善后可能会复发。 对于艾滋病这样有细胞介导免疫抑制的宿主，环孢子球虫病可引起与隐孢子虫病相似的严重难治性大量腹泻。AIDS患者肠外感染包括胆管炎和播散性感染。

环孢子虫病的诊断 粪便显微镜检查有无卵囊

粪便中寄生虫DNA的检测 粪便镜检、寄生虫DNA分子试验或显微镜检查发现特征性的卵囊可诊断环孢子虫病。 改良版Ziehl-Neelsen或Kinyoun抗酸染色技术可以帮助鉴别 Cyclospora环孢子虫。Cyclospora 环孢子虫的卵囊都是自荧光的。Cyclospora 环孢子虫卵囊是球形的，形态类似于但大于 Cryptosporidium 隐孢子虫卵囊。 由于卵囊的排出是间歇性的，需行多次粪检（≥ 3次）。 有些时候，只有通过肠组织活检发现细胞内期的寄生虫，才能诊断。