在凝集试验（如乳胶凝集反应、共凝集反应）中，很小的微粒（乳胶粒、明胶颗粒或细菌）与试剂抗原或抗体发生偶联。 剂发生偶联，再将该复合微粒与样本（如脑脊液、血清）混合；如果在样本中存在目标抗原或者抗体，可以与微粒交联，即发生可以检测的凝集反应。

如果试验结果显示阳性，将体液标本进行连续的稀释并检测。使用大量的稀释液后仍发生凝集反应说明原目标抗原或者抗体的浓度较高。 滴定度是用发生凝集反应时使用的最大稀释液量的倒数来定义的；如32表示液体稀释至起始浓度的1/32时最终可发生凝集反应。

一般来说，凝集反应与其他许多方法相比速度较快，但是灵敏度较差。该法亦可用于测定一些细菌的血清型。