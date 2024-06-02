Escherichia coli O157:H7及其他肠出血 E. coli （EHEC）引起的感染

肠出血性大肠杆菌（EHEC）包括> 100多种血清型，这些血清型会产生志贺毒素和志贺样毒素（产志贺毒素大肠杆菌[STEC]；也称为产维罗毒素大肠杆菌[VTEC]）。然而，只有少数血清型与人类疾病有关。

E. coli大肠埃希杆菌O157:H7是北美最常见的STEC。然而，非O157血清型STEC（尤其是O26，O45，O91，O103，O111，O113，O121，O128和O145）也可引起肠出血性疾病，尤其是在美国以外地区。2011 年，血清型 O104:H4 在欧洲引发了严重的跨国疫情。

在美国和加拿大的一些地区，E. coli O157:H7感染可能比志贺氏菌 或沙门氏菌 更常见引起血性腹泻。E. coli虽然严重的大肠埃希杆菌O157:H7感染主要见于儿童和老年人，但几乎所有年龄的人群都可以感染。

牛是E. coli O157:H7和其他STEC的储存宿主。感染可通过被牛粪污染的食物或水传播，如在暴发和散发病例中，通常发生在摄入未煮熟的牛肉（尤其是碎牛肉，如汉堡）或未经巴氏杀菌的牛奶后。2011年欧洲O104：H4感染暴发，感染是通过受污染的生豆芽传播的 (1) 。 细菌也可能通过粪口途径传播，常见于穿戴尿布的婴儿（例如，经由未充分氯化消毒的儿童浅水池）。