淀粉样变性是一组互不相同的疾病，其特征为蛋白的不溶性纤维在细胞外沉积。这些蛋白可以在机体局部聚集，引起相对较少的症状，也可以在机体多个器官沉积而产生严重的多器官功能衰竭。淀粉样变性可以是原发性的，也可以继发于各种感染性、炎症性疾病或者恶性病变诊断依赖于受累组织的活检。通过特定的免疫组织化学与生物化学方法可对淀粉样蛋白进行染色。治疗根据发病类型选择不同的方法。

淀粉样原纤维由错误折叠的蛋白质组成，这些蛋白质聚集成低聚物，然后形成不溶性原纤维。淀粉样变性的病因与分型非常复杂多样，主要原因是突变的蛋白更易发生错误折叠与聚集（淀粉样蛋白）。

淀粉样蛋白沉积物由小的(直径约10纳米)，不溶性原纤维组成，形成亲和性的β -折叠，可以通过x射线衍射识别。除了纤维状的淀粉样蛋白，淀粉样沉积物中还含有血清淀粉样P物质和葡萄糖胺聚糖。

淀粉样沉积物可以被苏木精和伊红染成粉红色，其碳水化合物组分可以被高碘酸-希夫或阿尔辛染成蓝色，但更具有特征性的是刚果红染色后在偏振光显微镜下可以观察到苹果绿双折射。肉眼观察，受累器官呈现蜡状改变。

一方面是变性的淀粉样蛋白产生过多。另一方面，变性蛋白的清除障碍也是淀粉样变性病情进展的重要机制。淀粉样沉积物无代谢活性，但是会干扰器官组织的结构和功能。然而，淀粉样蛋白的一些前纤维低聚物具有直接的细胞毒性，这也是发病机制的重要组成部分。

淀粉样变性的症状和体征 系统性淀粉样变的症状与体征通常是非特异的，往往导致诊断延误。进行性多系统受累的患者应除外淀粉样变性病。 肾淀粉样沉积主要发生在肾小球，因此主要表现为蛋白尿。但仍然有15％左右表现为肾小管受累，临床表现为氮质血症与微量蛋白尿。上述病理过程可进展为 肾病综合征，表现为明显的低白蛋白血症、全身水肿或终末期肾病。 肝脏受累时出现无痛性肝大，可为高度肿大 肝功能检查常提示肝内胆汁淤积，碱性磷酸酶升高，胆红素轻度升高，黄疸较为罕见。 偶尔出现门静脉高压，导致食道静脉曲张和腹水。 气道和喉部受累 导致呼吸困难，声嘶、喘息，咯血或气道阻塞。 心肌的浸润导致 限制型心肌病，最终导致舒张功能障碍和心脏衰竭，可发生心脏传导阻滞或心律失常。低血压是常见的。 周围神经病变 ，手指和脚趾感觉异常是AL和ATTR淀粉样变性常有的表现。自主神经病变 可引起直立性低血压、勃起功能障碍、出汗异常和胃肠运动紊乱。 脑血管淀粉样变 最常导致自发性脑出血 ，有些病人常有短暂的、一过性的的神经系统症状。 胃肠道淀粉样变性 可以引起食道的运动异常以及小肠和大肠的运动异常。胃弛缓、吸收不良、出血、假性梗阻也可能发生。舌肥大普遍出现于AL淀粉样变性。 软组织淀粉样蛋白受累的特征先于 ATTRwt 淀粉样心肌病的临床表现。软组织淀粉样蛋白病的表现包括腕管综合征、扳机指、肱二头肌腱断裂和椎管狭窄。 巨舌 图片 © Springer Science+Business Media 甲状腺淀粉样变性 可能导致质地较硬的、对称的、非触痛性甲状腺肿，类似于桥本甲状腺炎。 其他内分泌病也可能发生。 肺淀粉样变性（多数见于AL淀粉样变性）以局灶性肺结节和囊肿、气管支气管病变、胸腔积液或弥漫性肺泡沉积为特征。 淀粉样蛋白玻璃体混浊和双侧瞳孔边缘呈扇形改变见于一些遗传性淀粉样变。 其他表现包括瘀青、通常在眼睛周围（浣熊眼），这是由血管中的淀粉样蛋白沉积引起的。 淀粉样蛋白沉积可导致血管脆弱，轻微创伤后（如打喷嚏或咳嗽）就可能破裂。

淀粉样变性的预后 预后取决于淀粉样变性的类型和受累的器官系统，但是经过合适的对症施治和支持治疗，很多患者可有良好的生活质量。 AL合并严重心肌病者预后极差，中位生存期<1年。ATTR如未经治疗通常在5至15年内进展至终末期心脏或神经系统疾病。在所有累及心脏的系统性淀粉样变的亚型中，ATTRwt通常进展最慢。但少数患者在活检确诊后中位4年仍可进展为症状性心力衰竭，甚至死亡。 AA的预后很大程度上取决于原发病（感染，炎症或恶性肿瘤）治疗的有效性。