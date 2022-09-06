龙线虫病是由麦地那龙线虫 Dracunculus medinensis感染所致。可引起含有成虫的疼痛性皮肤溃疡和无力性关节炎。诊断需取样检查。治疗的方法是慢慢清除成虫。龙线虫病已接近绝迹。
（参见寄生虫感染。）
在二十世纪八十年代中期，有三百五十万人患有龙线虫病，但到2018年，由于国际阻断传播的努力，仅有28例报道。2021年，仅报告了14例人类病例（1)。 传播仍然存在于非洲国家的狭窄地带——乍得、马里、埃塞俄比亚，可能还有苏丹和南苏丹。
几内亚蠕虫可能是第一个被彻底消灭的人类寄生虫（2)。
参考文献
龙线虫病的病理生理
人因饮入含有感染性剑水蚤（挠足虫）的水而被感染。幼虫被释放出来，钻入肠壁，1年左右成熟为成虫。
交配后，雄虫死亡，怀孕的雌虫可通过皮下组织移行，常常进入到下肢末端。虫体的头端可产生疱疹化的硬丘疹，最后破溃。 当与水接触时（例如患者试图通过将感染的肢体浸入水中以缓解严重不适），成虫的子宫环经皮肤脱出并在水中排出会活动的幼虫。若虫体不能到达皮肤则被降解，吸收或钙化。幼虫由桡足类幼虫摄入。
在大多数流行地区，传播是季节性的而且一次感染性发作约持续1年。
Image from the Centers for Disease Control and Prevention, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria.
COVID-19的症状和体征
龙线虫病第一年通常无症状。当蠕虫穿透皮肤时出现症状。局部症状包括皮疹处的奇痒和烧灼痛。荨麻疹、红斑、呼吸困难、呕吐和瘙痒被认为是由虫体抗原导致的变态反应。若虫体在排出或抽拉过程中断裂，则可发生严重的炎症反应引起致残性剧痛。成虫一旦被清除，则症状消失，溃疡愈合。约50%的病例可发生成虫移行途径中的继发细菌感染。
感染的慢性阶段出现关节炎和疼痛以及其他关节炎症状。慢性后遗症包括纤维性关节强直症和肌腱挛缩。
麦地那龙线虫病的诊断
临床评估
一旦皮肤溃疡处发现白色、丝状成虫就可明显诊断麦地那龙线虫病。X线检查可对钙化的成虫进行定位诊断，在埃及的木乃伊中曾发现过钙化的成虫。
目前尚无血清学诊断手段可用。
麦地那龙线虫病的治疗
人工除虫
龙线虫病的治疗方法包括用一根小棒在数日至数周内缓慢地将成虫（可能长达80cm）卷出。外科手术通过局部麻醉清除成虫也是可行的，但在流行区很难施行。
无特效杀虫药物；甲硝唑（250mg口服，每日3次，连服10日）治疗的有效性在于其抗炎和抗菌的作用。
麦地那龙线虫病的预防
用好的网眼布、氯化过滤饮用水或将水煮沸可预防龙线虫病。感染者应被告知不能进入饮用水源，以避免污染水源。改善获得清洁水的机会是一项重要的公共卫生措施。
关键点
几内亚蠕虫几乎被消灭。
当患者将感染肢体浸入水中以减轻雌虫破出皮肤时引起的强烈不适时，幼虫可被释出，并被微甲壳动物摄入;人类在摄入被微甲壳动物污染的水时导致感染。
若虫体在排出或取出过程中断裂，可发生严重的炎症反应引起伤残性剧痛。
诊断基于在皮肤溃疡处发现白色丝状成虫。
治疗麦地那龙线虫病的方法是，通过棍棒物缠绕将成虫在数天至数周内缓慢抽出或通过手术将其移除。
用好的网眼布、氯化过滤饮用水或将水煮沸可预防龙线虫病。