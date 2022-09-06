人因饮入含有感染性剑水蚤（挠足虫）的水而被感染。幼虫被释放出来，钻入肠壁，1年左右成熟为成虫。

交配后，雄虫死亡，怀孕的雌虫可通过皮下组织移行，常常进入到下肢末端。虫体的头端可产生疱疹化的硬丘疹，最后破溃。 当与水接触时（例如患者试图通过将感染的肢体浸入水中以缓解严重不适），成虫的子宫环经皮肤脱出并在水中排出会活动的幼虫。若虫体不能到达皮肤则被降解，吸收或钙化。幼虫由桡足类幼虫摄入。

在大多数流行地区，传播是季节性的而且一次感染性发作约持续1年。