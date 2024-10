1.Reynolds MG, Yorita KL, Kuehnert MJ, et al: Clinical manifestations of human monkeypox influenced by route of infection.J Infect Dis 194(6):773-80, 2006.doi: 10.1086/505880.Epub 2006 Aug 8.PMID: 16941343.

2.Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Newsroom release: CDC and health partners responding to monkeypox case in the U.S, May 2022.访问日期:2022 年 7 月 26 日。

3.CDC: Case Definitions for Use in the 2022 Monkeypox Response.访问日期:2022 年 7 月 26 日。

4.Nolen LD, Osadebe L, Katomba J, et al: Extended human-to-human transmission during a monkeypox outbreak in the Democratic Republic of the Congo.Emerg Infect Dis 22 (6):1014–1021, 2016.doi: 10.3201/eid2206.150579