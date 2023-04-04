Mpox（猴痘）是由猴痘病毒感染所致，这种正痘病毒在结构上与天花病毒有关。患者出现水疱或脓疱皮疹，可能伴有疼痛，常伴有发热、不适和淋巴结肿大。诊断通过聚合酶链反应（PCR）。治疗以支持治疗为主，并可能给予抗病毒药物。预防包括接种疫苗。

猴痘，类似于 天花，是正痘病毒属中的一种。猴痘有 2 个不同的进化枝（来自共同祖先的相似生物群）：西非进化枝和刚果盆地进化枝。尽管名字叫猴痘，但非人灵长类动物并不是猴痘病毒的宿主。虽然储存宿主还不明确，最可疑的宿主是生活在非洲雨林中的小型啮齿类动物（如松鼠），其中绝大多数分布在西部非洲和中部非洲。由猴痘病毒引起的疾病最初也被称为“猴痘”，但世界卫生组织在 2022 年 11 月将该病毒引起的疾病命名为“mpox”（参见 世界卫生组织推荐猴痘病的新名称）。

从历史上看，人类疾病主要局限于零星病例和偶尔的流行，主要发生在非洲。大多数报告的病例发生在刚果民主共和国。自2016年以来，塞拉利昂，利比里亚，中非共和国，刚果共和国和尼日利亚也报告了确诊病例。自2000年以来，非洲的发病率急剧上升，此中原因被认为是由于1980年停止了天花疫苗接种；接种过天花疫苗的人，即使是25年前接种的，患猴痘的风险也会降低。非洲猴痘的病例也在增加，因为人类越来越多地侵入到携带该病毒的动物的栖息地。

2022年之前，非洲以外的病例与前往西非和中非的旅行，或从该地区进口的动物直接相关。美国2003年爆发了一次引人注目的猴痘疫情，当时病毒通过非洲进口的受感染的啮齿类宠物传播给宠物北美草原土拨鼠，之后草原土拨鼠感染了中西部地区的人。这次疫情涉及6个州的37例确诊病例、10例疑似病例，但是并未出现死亡病例(1)。

自 2022 年 5 月以来，约有 70 个未流行猴痘的国家报告了猴痘病例，但这些国家的猴痘并不流行。非洲以外的持续人际传播已得到证实。世界卫生组织 (WHO) 宣布 2022 年猴痘爆发为国际关注的突发公共卫生事件（见 世卫组织：2022年猴痘疫情）。非流行国家的大多数确诊病例在欧洲和北美（见 疾病控制和预防中心:2022年猴痘暴发全球地图）。截至 2023年 3 月，美国已报告超过3万多例病例（见 疾病预防控制中心：2022年美国地图和病例数）。自2022年8月达到峰值以来，新增病例数量急剧下降。与 2022 年全球疫情相关的所有病例都是西非分支。病例报告主要发生在男男性行为者，但任何出现与猴痘一致的皮疹的人都应考虑猴痘（2, 3）。

在动物-人传播中，猴痘很可能通过动物体液传播，包括唾液或呼吸道飞沫或接触伤口渗出液。这种情况可能通过动物咬伤或抓伤发生，也可通过制备和食用受感染的动物肉发生。

通过长时间密切接触发生人传人现象。传播途径包括通过长时间面对面或亲密身体接触产生的呼吸道飞沫、直接接触感染性病变或其他体液，以及通过接触被病变痂皮或体液污染的衣服或床单产生的污染物。母婴传播可通过胎盘发生。目前尚不清楚是否可以通过精液或阴道分泌液传播。在 2022 年的疫情中，许多病例是由于性接触或亲密接触传播的，但这很可能是通过直接接触传染性病变或呼吸道分泌物。

潜伏期为1～2周，最长可达3周。从症状开始直到所有病变结痂脱落露出健康的皮肤，全程都具有传染性。这个阶段通常需要2~4周。

根据在非洲进行的一项传播研究，与已知人类源接触后的总体二次攻击率为3%，与猴痘感染者生活的人群中报告攻击率高达50%（4)。已有记录显示在流行环境下医院环境中的传播。已报告一例传播给医护人员的病例（5）。刚果盆地进化枝的病死率≤10%，而西非进化枝的病死率<1%。

猴痘的症状和体征 临床上，猴痘与天花相似。发热、头痛和不适的前驱症状之后是皮疹，皮疹从斑疹和丘疹发展为坚硬、深部的水疱或脓疱，随着时间的推移呈脐状结痂和脱落。淋巴结病在猴痘中发生，但在天花中不发生。 但在 2022 年全球疫情中报告了非典型临床表现；因此，诊断可能会延迟。据报道，在 2022 年的疫情中，皮疹通常从生殖器、肛周或口腔区域开始，并不总是在典型阶段传播或进展。病变部位疼痛，特别是直肠炎或口腔疼痛，可能是主诉。全身性前驱症状也可能是轻微的、无症状的或与皮疹同时出现。皮肤和肺部可能出现继发性细菌感染。 难以通过临床表现将猴痘与天花和 疱疹病毒如水痘或单纯疱疹病毒（HSV）感染进行鉴别。此外，HSV 或其他性传播感染疾病的诊断不排除与猴痘合并感染。 猴痘 猴痘 猴痘在临床上与天花相似。在2022年疫情爆发之前，身体任何部位的皮损都处于同一发展阶段。 在 2022 年全球暴发中，非典型临床表现包括从生殖器、肛周或口腔区域开始的皮肤病变，局限于特定解剖部位的皮损，以及在特定解剖部位处于不同进展阶段的皮损（例如，水疱和脓疱并存）。 与天花不同，淋巴结病在猴痘中很常见。 ... 阅读更多 Image courtesy of the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention. 猴痘 猴痘在临床上与天花相似。在2022年疫情爆发之前，身体任何部位的皮损都处于同一发展阶段。 在 2022 年全球暴发中，非典型临床表现包括从生殖器、肛周或口腔区域开始的皮肤病变，局限于特定解剖部位的皮损，以及在特定解剖部位处于不同进展阶段的皮损（例如，水疱和脓疱并存）。 与天花不同，淋巴结病在猴痘中很常见。 ... 阅读更多 Image from U.K.Health Security Agency. 猴痘 猴痘在临床上与天花相似。在2022年疫情爆发之前，身体任何部位的皮损都处于同一发展阶段。 在 2022 年全球暴发中，非典型临床表现包括从生殖器、肛周或口腔区域开始的皮肤病变，局限于特定解剖部位的皮损，以及在特定解剖部位处于不同进展阶段的皮损（例如，水疱和脓疱并存）。 与天花不同，淋巴结病在猴痘中很常见。 ... 阅读更多 Image from U.K.Health Security Agency. 猴痘 猴痘在临床上与天花相似。在2022年疫情爆发之前，身体任何部位的皮损都处于同一发展阶段。 在 2022 年全球暴发中，非典型临床表现包括从生殖器、肛周或口腔区域开始的皮肤病变，局限于特定解剖部位的皮损，以及在特定解剖部位处于不同进展阶段的皮损（例如，水疱和脓疱并存）。 与天花不同，淋巴结病在猴痘中很常见。 ... 阅读更多 Image from U.K.Health Security Agency. 猴痘 猴痘在临床上与天花相似。在2022年疫情爆发之前，身体任何部位的皮损都处于同一发展阶段。 在 2022 年全球暴发中，非典型临床表现包括从生殖器、肛周或口腔区域开始的皮肤病变，局限于特定解剖部位的皮损，以及在特定解剖部位处于不同进展阶段的皮损（例如，水疱和脓疱并存）。 与天花不同，淋巴结病在猴痘中很常见。 ... 阅读更多 Image from U.K.Health Security Agency. 猴痘 猴痘在临床上与天花相似。在2022年疫情爆发之前，身体任何部位的皮损都处于同一发展阶段。 在 2022 年全球暴发中，非典型临床表现包括从生殖器、肛周或口腔区域开始的皮肤病变，局限于特定解剖部位的皮损，以及在特定解剖部位处于不同进展阶段的皮损（例如，水疱和脓疱并存）。 与天花不同，淋巴结病在猴痘中很常见。 ... 阅读更多 Image from NHS England High Consequence Infectious Disease Network. 猴痘 猴痘在临床上与天花相似。在2022年疫情爆发之前，身体任何部位的皮损都处于同一发展阶段。 在 2022 年全球暴发中，非典型临床表现包括从生殖器、肛周或口腔区域开始的皮肤病变，局限于特定解剖部位的皮损，以及在特定解剖部位处于不同进展阶段的皮损（例如，水疱和脓疱并存）。 与天花不同，淋巴结病在猴痘中很常见。 ... 阅读更多 Image from NHS England High Consequence Infectious Disease Network. 猴痘 猴痘在临床上与天花相似。在2022年疫情爆发之前，身体任何部位的皮损都处于同一发展阶段。 在 2022 年全球暴发中，非典型临床表现包括从生殖器、肛周或口腔区域开始的皮肤病变，局限于特定解剖部位的皮损，以及在特定解剖部位处于不同进展阶段的皮损（例如，水疱和脓疱并存）。 与天花不同，淋巴结病在猴痘中很常见。 ... 阅读更多 RICHARD USATINE MD / SCIENCE PHOTO LIBRARY 猴痘 猴痘在临床上与天花相似。在2022年疫情爆发之前，身体任何部位的皮损都处于同一发展阶段。 在 2022 年全球暴发中，非典型临床表现包括从生殖器、肛周或口腔区域开始的皮肤病变，局限于特定解剖部位的皮损，以及在特定解剖部位处于不同进展阶段的皮损（例如，水疱和脓疱并存）。 与天花不同，淋巴结病在猴痘中很常见。 ... 阅读更多 Image courtesy of the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention. 猴痘 猴痘在临床上与天花相似。在2022年疫情爆发之前，身体任何部位的皮损都处于同一发展阶段。 在 2022 年全球暴发中，非典型临床表现包括从生殖器、肛周或口腔区域开始的皮肤病变，局限于特定解剖部位的皮损，以及在特定解剖部位处于不同进展阶段的皮损（例如，水疱和脓疱并存）。 与天花不同，淋巴结病在猴痘中很常见。 ... 阅读更多 Image from U.K.Health Security Agency. 猴痘 猴痘在临床上与天花相似。在2022年疫情爆发之前，身体任何部位的皮损都处于同一发展阶段。 在 2022 年全球暴发中，非典型临床表现包括从生殖器、肛周或口腔区域开始的皮肤病变，局限于特定解剖部位的皮损，以及在特定解剖部位处于不同进展阶段的皮损（例如，水疱和脓疱并存）。 与天花不同，淋巴结病在猴痘中很常见。 ... 阅读更多 Image from U.K.Health Security Agency. 猴痘 猴痘在临床上与天花相似。在2022年疫情爆发之前，身体任何部位的皮损都处于同一发展阶段。 在 2022 年全球暴发中，非典型临床表现包括从生殖器、肛周或口腔区域开始的皮肤病变，局限于特定解剖部位的皮损，以及在特定解剖部位处于不同进展阶段的皮损（例如，水疱和脓疱并存）。 与天花不同，淋巴结病在猴痘中很常见。 ... 阅读更多 Image from U.K.Health Security Agency. 猴痘 猴痘在临床上与天花相似。在2022年疫情爆发之前，身体任何部位的皮损都处于同一发展阶段。 在 2022 年全球暴发中，非典型临床表现包括从生殖器、肛周或口腔区域开始的皮肤病变，局限于特定解剖部位的皮损，以及在特定解剖部位处于不同进展阶段的皮损（例如，水疱和脓疱并存）。 与天花不同，淋巴结病在猴痘中很常见。 ... 阅读更多 Image from U.K.Health Security Agency. 猴痘 猴痘在临床上与天花相似。在2022年疫情爆发之前，身体任何部位的皮损都处于同一发展阶段。 在 2022 年全球暴发中，非典型临床表现包括从生殖器、肛周或口腔区域开始的皮肤病变，局限于特定解剖部位的皮损，以及在特定解剖部位处于不同进展阶段的皮损（例如，水疱和脓疱并存）。 与天花不同，淋巴结病在猴痘中很常见。 ... 阅读更多 Image from NHS England High Consequence Infectious Disease Network. 猴痘 猴痘在临床上与天花相似。在2022年疫情爆发之前，身体任何部位的皮损都处于同一发展阶段。 在 2022 年全球暴发中，非典型临床表现包括从生殖器、肛周或口腔区域开始的皮肤病变，局限于特定解剖部位的皮损，以及在特定解剖部位处于不同进展阶段的皮损（例如，水疱和脓疱并存）。 与天花不同，淋巴结病在猴痘中很常见。 ... 阅读更多 Image from NHS England High Consequence Infectious Disease Network. 猴痘 猴痘在临床上与天花相似。在2022年疫情爆发之前，身体任何部位的皮损都处于同一发展阶段。 在 2022 年全球暴发中，非典型临床表现包括从生殖器、肛周或口腔区域开始的皮肤病变，局限于特定解剖部位的皮损，以及在特定解剖部位处于不同进展阶段的皮损（例如，水疱和脓疱并存）。 与天花不同，淋巴结病在猴痘中很常见。 ... 阅读更多 RICHARD USATINE MD / SCIENCE PHOTO LIBRARY