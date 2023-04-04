Mpox（猴痘）是由猴痘病毒感染所致，这种正痘病毒在结构上与天花病毒有关。患者出现水疱或脓疱皮疹，可能伴有疼痛，常伴有发热、不适和淋巴结肿大。诊断通过聚合酶链反应（PCR）。治疗以支持治疗为主，并可能给予抗病毒药物。预防包括接种疫苗。
猴痘，类似于 天花，是正痘病毒属中的一种。猴痘有 2 个不同的进化枝（来自共同祖先的相似生物群）：西非进化枝和刚果盆地进化枝。尽管名字叫猴痘，但非人灵长类动物并不是猴痘病毒的宿主。虽然储存宿主还不明确，最可疑的宿主是生活在非洲雨林中的小型啮齿类动物（如松鼠），其中绝大多数分布在西部非洲和中部非洲。由猴痘病毒引起的疾病最初也被称为“猴痘”，但世界卫生组织在 2022 年 11 月将该病毒引起的疾病命名为“mpox”（参见 世界卫生组织推荐猴痘病的新名称）。
从历史上看，人类疾病主要局限于零星病例和偶尔的流行，主要发生在非洲。大多数报告的病例发生在刚果民主共和国。自2016年以来，塞拉利昂，利比里亚，中非共和国，刚果共和国和尼日利亚也报告了确诊病例。自2000年以来，非洲的发病率急剧上升，此中原因被认为是由于1980年停止了天花疫苗接种；接种过天花疫苗的人，即使是25年前接种的，患猴痘的风险也会降低。非洲猴痘的病例也在增加，因为人类越来越多地侵入到携带该病毒的动物的栖息地。
2022年之前，非洲以外的病例与前往西非和中非的旅行，或从该地区进口的动物直接相关。美国2003年爆发了一次引人注目的猴痘疫情，当时病毒通过非洲进口的受感染的啮齿类宠物传播给宠物北美草原土拨鼠，之后草原土拨鼠感染了中西部地区的人。这次疫情涉及6个州的37例确诊病例、10例疑似病例，但是并未出现死亡病例(1)。
自 2022 年 5 月以来，约有 70 个未流行猴痘的国家报告了猴痘病例，但这些国家的猴痘并不流行。非洲以外的持续人际传播已得到证实。世界卫生组织 (WHO) 宣布 2022 年猴痘爆发为国际关注的突发公共卫生事件（见 世卫组织：2022年猴痘疫情）。非流行国家的大多数确诊病例在欧洲和北美（见 疾病控制和预防中心:2022年猴痘暴发全球地图）。截至 2023年 3 月，美国已报告超过3万多例病例（见 疾病预防控制中心：2022年美国地图和病例数）。自2022年8月达到峰值以来，新增病例数量急剧下降。与 2022 年全球疫情相关的所有病例都是西非分支。病例报告主要发生在男男性行为者，但任何出现与猴痘一致的皮疹的人都应考虑猴痘（2, 3）。
在动物-人传播中，猴痘很可能通过动物体液传播，包括唾液或呼吸道飞沫或接触伤口渗出液。这种情况可能通过动物咬伤或抓伤发生，也可通过制备和食用受感染的动物肉发生。
通过长时间密切接触发生人传人现象。传播途径包括通过长时间面对面或亲密身体接触产生的呼吸道飞沫、直接接触感染性病变或其他体液，以及通过接触被病变痂皮或体液污染的衣服或床单产生的污染物。母婴传播可通过胎盘发生。目前尚不清楚是否可以通过精液或阴道分泌液传播。在 2022 年的疫情中，许多病例是由于性接触或亲密接触传播的，但这很可能是通过直接接触传染性病变或呼吸道分泌物。
潜伏期为1～2周，最长可达3周。从症状开始直到所有病变结痂脱落露出健康的皮肤，全程都具有传染性。这个阶段通常需要2~4周。
根据在非洲进行的一项传播研究，与已知人类源接触后的总体二次攻击率为3%，与猴痘感染者生活的人群中报告攻击率高达50%（4)。已有记录显示在流行环境下医院环境中的传播。已报告一例传播给医护人员的病例（5）。刚果盆地进化枝的病死率≤10%，而西非进化枝的病死率<1%。
参考文献
1.Reynolds MG, Yorita KL, Kuehnert MJ, et al: Clinical manifestations of human monkeypox influenced by route of infection.J Infect Dis 194(6):773-80, 2006.doi: 10.1086/505880.Epub 2006 Aug 8.PMID: 16941343.
2.Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Newsroom release: CDC and health partners responding to monkeypox case in the U.S, May 2022.访问日期：2022 年 7 月 26 日。
3.CDC: Case Definitions for Use in the 2022 Monkeypox Response.访问日期：2022 年 7 月 26 日。
4.Nolen LD, Osadebe L, Katomba J, et al: Extended human-to-human transmission during a monkeypox outbreak in the Democratic Republic of the Congo.Emerg Infect Dis 22 (6):1014–1021, 2016.doi: 10.3201/eid2206.150579
5.Zachary KC, Shenoy ES: Monkeypox transmission following exposure in healthcare facilities in nonendemic settings: Low risk but limited literature.Infect Control Hosp Epidemiol 43(7):920-924, 2022.doi: 10.1017/ice.2022.152.Epub 2022 Jun 9.PMID: 35676244; PMCID: PMC9272466.
猴痘的症状和体征
临床上，猴痘与天花相似。发热、头痛和不适的前驱症状之后是皮疹，皮疹从斑疹和丘疹发展为坚硬、深部的水疱或脓疱，随着时间的推移呈脐状结痂和脱落。淋巴结病在猴痘中发生，但在天花中不发生。
但在 2022 年全球疫情中报告了非典型临床表现；因此，诊断可能会延迟。据报道，在 2022 年的疫情中，皮疹通常从生殖器、肛周或口腔区域开始，并不总是在典型阶段传播或进展。病变部位疼痛，特别是直肠炎或口腔疼痛，可能是主诉。全身性前驱症状也可能是轻微的、无症状的或与皮疹同时出现。皮肤和肺部可能出现继发性细菌感染。
难以通过临床表现将猴痘与天花和 疱疹病毒如水痘或单纯疱疹病毒（HSV）感染进行鉴别。此外，HSV 或其他性传播感染疾病的诊断不排除与猴痘合并感染。
猴痘在临床上与天花相似。在2022年疫情爆发之前，身体任何部位的皮损都处于同一发展阶段。
在 2022 年全球暴发中，非典型临床表现包括从生殖器、肛周或口腔区域开始的皮肤病变，局限于特定解剖部位的皮损，以及在特定解剖部位处于不同进展阶段的皮损（例如，水疱和脓疱并存）。
与天花不同，淋巴结病在猴痘中很常见。
Image courtesy of the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.
猴痘在临床上与天花相似。在2022年疫情爆发之前，身体任何部位的皮损都处于同一发展阶段。
在 2022 年全球暴发中，非典型临床表现包括从生殖器、肛周或口腔区域开始的皮肤病变，局限于特定解剖部位的皮损，以及在特定解剖部位处于不同进展阶段的皮损（例如，水疱和脓疱并存）。
与天花不同，淋巴结病在猴痘中很常见。
Image from U.K.Health Security Agency.
猴痘在临床上与天花相似。在2022年疫情爆发之前，身体任何部位的皮损都处于同一发展阶段。
在 2022 年全球暴发中，非典型临床表现包括从生殖器、肛周或口腔区域开始的皮肤病变，局限于特定解剖部位的皮损，以及在特定解剖部位处于不同进展阶段的皮损（例如，水疱和脓疱并存）。
与天花不同，淋巴结病在猴痘中很常见。
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猴痘在临床上与天花相似。在2022年疫情爆发之前，身体任何部位的皮损都处于同一发展阶段。
在 2022 年全球暴发中，非典型临床表现包括从生殖器、肛周或口腔区域开始的皮肤病变，局限于特定解剖部位的皮损，以及在特定解剖部位处于不同进展阶段的皮损（例如，水疱和脓疱并存）。
与天花不同，淋巴结病在猴痘中很常见。
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猴痘在临床上与天花相似。在2022年疫情爆发之前，身体任何部位的皮损都处于同一发展阶段。
在 2022 年全球暴发中，非典型临床表现包括从生殖器、肛周或口腔区域开始的皮肤病变，局限于特定解剖部位的皮损，以及在特定解剖部位处于不同进展阶段的皮损（例如，水疱和脓疱并存）。
与天花不同，淋巴结病在猴痘中很常见。
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猴痘在临床上与天花相似。在2022年疫情爆发之前，身体任何部位的皮损都处于同一发展阶段。
在 2022 年全球暴发中，非典型临床表现包括从生殖器、肛周或口腔区域开始的皮肤病变，局限于特定解剖部位的皮损，以及在特定解剖部位处于不同进展阶段的皮损（例如，水疱和脓疱并存）。
与天花不同，淋巴结病在猴痘中很常见。
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与天花不同，淋巴结病在猴痘中很常见。
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在 2022 年全球暴发中，非典型临床表现包括从生殖器、肛周或口腔区域开始的皮肤病变，局限于特定解剖部位的皮损，以及在特定解剖部位处于不同进展阶段的皮损（例如，水疱和脓疱并存）。
与天花不同，淋巴结病在猴痘中很常见。
RICHARD USATINE MD / SCIENCE PHOTO LIBRARY
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与天花不同，淋巴结病在猴痘中很常见。
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在 2022 年全球暴发中，非典型临床表现包括从生殖器、肛周或口腔区域开始的皮肤病变，局限于特定解剖部位的皮损，以及在特定解剖部位处于不同进展阶段的皮损（例如，水疱和脓疱并存）。
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与天花不同，淋巴结病在猴痘中很常见。
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猴痘在临床上与天花相似。在2022年疫情爆发之前，身体任何部位的皮损都处于同一发展阶段。
在 2022 年全球暴发中，非典型临床表现包括从生殖器、肛周或口腔区域开始的皮肤病变，局限于特定解剖部位的皮损，以及在特定解剖部位处于不同进展阶段的皮损（例如，水疱和脓疱并存）。
与天花不同，淋巴结病在猴痘中很常见。
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猴痘在临床上与天花相似。在2022年疫情爆发之前，身体任何部位的皮损都处于同一发展阶段。
在 2022 年全球暴发中，非典型临床表现包括从生殖器、肛周或口腔区域开始的皮肤病变，局限于特定解剖部位的皮损，以及在特定解剖部位处于不同进展阶段的皮损（例如，水疱和脓疱并存）。
与天花不同，淋巴结病在猴痘中很常见。
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猴痘在临床上与天花相似。在2022年疫情爆发之前，身体任何部位的皮损都处于同一发展阶段。
在 2022 年全球暴发中，非典型临床表现包括从生殖器、肛周或口腔区域开始的皮肤病变，局限于特定解剖部位的皮损，以及在特定解剖部位处于不同进展阶段的皮损（例如，水疱和脓疱并存）。
与天花不同，淋巴结病在猴痘中很常见。
RICHARD USATINE MD / SCIENCE PHOTO LIBRARY
猴痘的诊断
聚合酶链反应（PCR）
猴痘的诊断可通过培养、聚合酶链反应（PCR）、免疫组织化学或者电子显微镜诊断，这取决于可用的检测方法。
最佳样本采取皮肤病变（来自顶部囊泡和脓疱的液体和/或干燥的结痂）的 PCR 检测。血液 PCR 受病毒血症持续时间短的限制，不推荐使用。在美国，可以通过公共卫生实验室和商业实验室进行 PCR 检测。
对于具有临床相符的病变和流行病学危险因素的患者，以及任何具有特征性病变（深部水疱或中央脐部凹陷的脓疱）的患者，应考虑进行检测。(参见 CDC: Case Definitions for Use in the 2022 Mpox Response.)
猴痘的治疗
大多数猴痘患者表现为轻微的自限性疾病。对于造成当前全球疫情的西非分支来说尤其如此。治疗包括止痛剂、静脉补液和伤口护理。
患有严重疾病、并发症或有严重疾病风险的患者应考虑接受抗病毒治疗。这包括有出血性或融合性病变、黏膜或生殖器受累或因其他并发症需要住院治疗的患者；免疫功能低下的儿童、孕妇或哺乳期患者；以及有活yue剥脱性皮肤病的患者。对于猴痘病毒感染，目前没有经过验证的安全治疗方法。而以下是可用的治疗方案：
抗病毒药物 tecovirimat：经美国食品和药物管理局 [FDA] 批准用于治疗天花 — CDC 通过紧急准入试验新药 (IND) 方案提供口服和静脉注射制剂，用于所有年龄段的猴痘初级或早期经验性治疗；欧盟批准用于治疗天花和猴痘
抗病毒药物西多福韦（市售）或布林西多福韦（CMX001，可通过单个患者紧急使用 IND 获得）
痘苗免疫球蛋白 (IV)，可通过 Expanded Access IND 协议从美国疾病控制与预防中心获得
三氟啶眼用溶液治疗眼部病变
所有这些药物在体外和实验模型中都具有抗MPOX活性，但尚无可用数据证明临床有效性。它们在当前疫情期间被广泛使用，临床试验正在进行中。CDC 根据现有证据和经验，于 2023 年 3 月制定了治疗思考算法（1)。(参见 CDC: Information for Healthcare Providers on Obtaining and Using TPOXX [Tecovirimat] for Treatment of Mpox and CDC: Mpox: Treatment Information for Healthcare Professionals.)
治疗参考文献
1.Rao AK, Schrodt CA, Minhaj FS, et al: Interim Clinical Treatment Considerations for Severe Manifestations of Mpox — United States, February 2023.MMWR Morb Mortal Wkly Rep 72:232–243, 2023.doi: 10.15585/mmwr.mm7209a4
猴痘的预防
疫苗接种
非洲过去的数据表明， 天花疫苗 预防猴痘至少有85%的有效率，因为猴痘病毒与引起天花的病毒密切相关(1)。然而，以前的天花疫苗接种并不总能提供终身免疫，但可能会降低疾病的严重程度。两种天花疫苗可用于预防痘病：JYNNEOS (MVA-BN) 和 ACAM2000（参见 世卫组织:猴痘疫苗和免疫:临时指南，2022年11月16日）。
JYNNEOS 疫苗是一种活化但弱化（减毒）的痘苗病毒，不会在接种者体内繁殖。它适用于预防18岁及以上猴痘（或天花）高危成年人的猴痘（和天花）。它是美国在当前疫情中使用的主要疫苗。美国疾病控制与预防中心建议接触猴痘的高危人群或最近已知或推测接触猴痘的人群接种JYNNEOS疫苗。如果用作暴露后预防（PEP），理想情况下应在暴露后4天内给予，但可能在暴露后14天内受益（参见 CDC: 猴痘疫苗接种基础知识)。该疫苗以皮内或皮下注射方式进行 2 次注射，间隔 4 周。
关于JYNNEOS疫苗在当前疫情中的有效性的数据有限。在美国32个辖区内，在符合接种JYNNEOS疫苗的18至49岁的男性中，与那些在≥14天前接种第一针疫苗的男性相比，未接种的男性猴痘发病率高14倍。（参见美国疾病控制与预防中心：猴痘病例率（按疫苗接种情况）)。免疫系统减弱的人可能会接种JYNNEOS疫苗(与ACAM2000不同)，但可能会有较弱的反应。
ACAM2000疫苗含有活疫苗病毒，它与天花病毒有关，可提供对猴痘和天花病毒的交叉免疫力。它适用于猴痘（或天花）高危人群。在美国，根据扩大准入调查新药协议，它可用于对抗mpox。关于JYNNEOS疫苗在当前疫情中的有效性的数据有限。这被认为是一个剂量。然后用敷料覆盖疫苗部位，以防止疫苗病毒传播到其他身体部位或其他人。如果大约 7 天后有一个小水泡出现，则认为疫苗接种成功。如果它没有出现，人们会再注射一剂。
ACAM2000疫苗是危险的，不建议某些人接种，尤其是那些有以下风险因素的人：
免疫系统减弱（例如那些患有艾滋病或服用抑制免疫系统药物的人）
皮肤疾病（特别是特应性皮炎[湿疹]）
眼部炎症
心脏问题
年龄1岁以下
妊娠
感染控制
非住院猴痘患者应
居家隔离，直到病变消退，结痂脱落，形成新的完整皮肤层
避免与他人和动物直接身体接触
不要共用可能被污染的物品，例如床单、毛巾、衣服、水杯或餐具，并且应该经常清洁和消毒接触的表面和物品
如果需要与家中其他人密切接触，请戴上口罩
医院的感染控制措施包括让患者待在封闭的私人病房。除非进行了可能传播传染性口腔分泌物的操作（例如插管、拔管），否则不需要特殊的空气处理。应避免可能导致干燥材料散布在空气中或物体表面上的活动（例如，使用风扇、摇晃脏床单）。适当的个人防护设备 (PPE) 包括隔离衣、手套、N95 级面罩（或等效物）和护目镜。EPA 注册的具有新兴病毒病原体声明的医院级消毒剂用于标准消毒。对于西非分支患者，根据传染性医疗废物的常规指南处理废物。对于刚果盆地分支患者，医疗废物根据美国交通部 (DOT) 危险材料条例归类为 A 类，应进行相应管理（见 疾病预防控制中心:卫生保健环境中Mpox的感染预防和控制）。
所有照顾猴痘患者的医护人员都应从最后一次接触猴痘起，每天至少监测两次症状，持续 21 天。有高风险暴露的人（参见 疾病预防控制中心：猴痘:社区暴露者的监测和风险评估）应通过接种 JYNNEOS 或 ACAM2000 进行暴露后预防。理想情况下，疫苗接种应在接触后 4 天内进行，最长可在接触后 14 天内有效。
预防参考文献
1.Jezek Z, Grab B, Szczeniowski MV, et al: Human monkeypox: secondary attack rates.Bull World Health Organ 66(4):465-70, 1988.PMID: 2844429; PMCID: PMC2491159.
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