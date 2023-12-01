水痘是一种急性全身感染性疾病，通常是在儿童时期由水痘-带状疱疹病毒（人类疱疹病毒3型）感染。它通常始于轻微的体质症状(如发热、不适)，随后不久出现皮肤损伤，表现为斑疹、丘疹、囊泡和结痂。 存在发生严重的神经系统损害和其他全身性的并发症（如：肺炎）风险的人群包括成人、新生儿、免疫缺陷患者和其他有基础疾病者。诊断是基于临床的。有严重并发症风险的人接受水痘免疫球蛋白暴露后预防，如果疾病发展，则使用抗病毒药物(例如，伐昔洛韦、泛环洛韦、无环洛韦)治疗。疫苗接种对于免疫功能正常患者可以有效预防该病。
水痘是由水痘-带状疱疹病毒（人类疱疹病毒3型）引起的急性感染，带状疱疹则是该病毒再激活的表现。
水痘，非常具有传染性，由以下方式传播
通过感染的空气滴或雾化颗粒而感染粘膜（通常是鼻咽）
直接接触病毒（如通过受损皮肤）
水痘传染性最强时期是前驱期和出现皮损的早期。传染期可以从出现第一个皮损前48小时到最后一个皮疹结痂。并未发生间接传染（已具免疫力的携带者）。
在水痘疫苗出现之前 , 水痘流行主要发生在冬季和初春，以3~4年为周期。
（见疱疹病毒。）
水痘的症状和体征
对于免疫功能健全的儿童，水痘很少很严重。对于免疫功能低下的成人和儿童，感染往往很严重。
暴露的7～21天后会出现中度发热，轻微头痛、不适感，通常在出现皮损的24～36小时前发生。这些症状一般都出现在10岁以上的患儿中，如果是成人，那么症状会比较严重。
初期皮疹
最初的皮疹小斑疹伴有隐隐的红晕。在几个小时内，病灶进展为丘疹，然后形成特征性的，有时为泪滴样疱疹，常伴剧烈瘙痒，周围明显红晕。病灶变成脓疱，然后结痂。
图片由Ann Cain通过美国疾病控制与预防中心公共健康图像库提供。
图片由Renelle Woodall通过美国疾病控制与预防中心公共健康图像库提供。
病变从斑疹演变为丘疹和小泡，然后结痂。水痘的特点是病变分批出疹，因此在任何受影响的区域它们都处于不同的发展阶段。部分患者皮疹可见于全身（重症患者），累及躯干、四肢和面部，也可非常局限，但多累及上肢。
在黏膜组织的皮疹会出现溃疡，包括口咽、上呼吸道、睑结膜、直肠及生殖道黏膜。
口腔的水痘皮疹破裂较快，会引起吞咽疼痛，并很难与疱疹性口腔炎鉴别。
头皮的皮损可导致质软的，枕骨下以及颈部淋巴结肿大。
通常新的皮疹在第5天停止出现，大部分皮疹在第6天结痂；大多数痂在起病后20天内消失。
突破性水痘
有时接种疫苗的儿童也出现水痘（称为突破性水痘）;在这些情况下，皮疹通常是较轻，发热较少见，病程较短;病灶具有传染性。
并发症
症状和体征
1.Guess HA, Broughton DD, Melton LJ 3rd, Kurland LT: Population-based studies of varicella complications. Pediatrics 78(4 Pt 2):723-727, 1986.
水痘的诊断
病史和体格检查
如果出现典型的皮疹可以诊断水痘。但是可能与其他病毒感染的皮疹相混淆。
难以鉴别时，可以用实验室检查来确认。通常采用如下方法：
病毒DNA聚合酶链反应（PCR）
可以用免疫荧光测试法检测皮损部位的病毒抗原
血清学检查
病毒培养
赞克涂片
在血清学试验，检测出水痘带状疱疹病毒（VZV）特异的IgM抗体或血清转化，即VZV抗体由阴性转为阳性表明急性感染。
标本可用局部皮疹刮取物并用保存液转运至实验室。 用赖特-吉姆萨或甲苯胺蓝染色的新鲜破裂囊泡底部的浅表刮片 Tzanck 涂片显示多核巨细胞和上皮细胞在单纯疱疹和带状疱疹感染中具有嗜酸性核内包涵体。 可以使用培养，但灵敏度低于 PCR，并且周转时间长（1 到 2 周）。
水痘的治疗
对症治疗
有时口服抗病毒药物
对于免疫缺陷患者和其他可能发展为重型水痘的患者，可予以阿昔洛韦静滴。
水痘轻型病例只需要对症治疗。应缓解瘙痒症状，避免搔抓以防继发细菌感染。然而可能比较困难。对于严重瘙痒患者，可以试用湿敷或者全身抗组胺药物，或者燕麦胶原沐浴等方法。
为了预防继发细菌感染，患者应该勤洗澡、勤剪指甲，保持内衣和手部的清洁。除非皮损出现感染，否则不要使用抗生素；继发感染要使用抗菌药物。
水痘患者要等皮疹均结痂才可重返学校或工作。
抗病毒药和水痘
在出现皮疹后24小时内给予免疫功能正常的患者口服抗病毒药物可以略微减轻症状的严重程度和持续时间。然而，由于该疾病在儿童中通常是良性的，因此不常规建议对≤12岁的健康儿童进行抗病毒治疗。
对于有中度至重度疾病风险的健康人群，应给予口服伐昔洛韦、泛昔洛韦或阿昔洛韦（1），包括具有以下任何特征的患者：
≥ 12 岁且未接种疫苗（泛昔洛韦≥ 18 岁）
皮肤病(尤其是湿疹)
慢性肺病
长期水杨酸盐治疗
目前的皮质类固醇治疗
由家庭接触者感染的继发病例，因为继发病例通常比原发病例更严重
泛昔洛韦或伐昔洛韦是免疫功能正常的成年人的首选抗病毒药物（1）。阿昔洛韦是不太理想的选择，因为它的口服生物利用度较差。
≥ 1 岁的免疫功能低下患者应接受阿昔洛韦静脉注射治疗。
因为 孕妇 有水痘并发症的高风险，有专家建议口服阿昔洛韦或伐昔洛韦治疗孕妇水痘。 尽管现有的安全性数据令人放心，但妊娠期抗病毒治疗的安全性尚未确定，而且与伐昔洛韦相比，妊娠期使用阿昔洛韦的经验更长。 阿昔洛韦和伐昔洛韦是妊娠 B 类药物。 静脉用阿昔洛韦推荐用于严重水痘的孕妇。关于泛昔洛韦在怀孕期间的安全性数据很少，因此通常不建议孕妇使用。
治疗参考文献
1.Committee on Infectious Diseases, American Academy of Pediatrics. Red Book: 2021 – 2024 Report of the Committee on Infectious Diseases. 32nd ed.American Academy of Pediatrics; 2021
水痘的预后
儿童患水痘较少发展为重型。以下人群更可能出现重症或致死性病例：
成人
患者T细胞免疫受限（如淋巴系统肿瘤）
接受糖皮质激素治疗或化疗者，或者是免疫抑制的人
接受肿瘤坏死因子（TNF）拮抗剂治疗的患者
预防水痘
水痘感染后可以取得终身免疫。
易感人群应避免与患者接触。
疫苗接种
美国有三种减毒活水痘疫苗剂型：
标准的两剂水痘疫苗
麻疹-腮腺炎-风疹-水痘（MMRV）疫苗
所有健康儿童和易感成人均应接种 2 剂水痘减毒活疫苗 (参见 Centers for Disease Control and Prevention [CDC]: Child and Adolescent Immunization Schedule by Age) (1)。接种疫苗对于育龄期妇女、高危人群以及与高危人群接触的人来说尤其重要。这些人员包括医疗保健专业人员，教师，育儿工作者以及疗养院或者其他机构设置的居民和工作人员 （例如惩教机构）。一般不需要在接种前进行血清学检查来确定患者的免疫状态。极少数情况下疫苗接种在免疫正常人群中可引起水痘病变，但是病情都比较轻（小于10个水疱），而且病程短，几乎没有全身症状。
建议缺乏针对水痘免疫力的医护人员接种。暴露于水痘的易感医护人员应被尽快接种疫苗，并休假21天。
禁忌证有：
在前一次接种疫苗或疫苗成分后发生严重过敏反应(如过敏反应)的患者
患有中度至严重急性并发疾病（疫苗接种推迟到疾病缓解）
免疫功能低下的患者
孕妇和那些准备在接种后1个月内怀孕者（根据疾病预防控制中心的建议）或接种后3个月内怀孕者（根据疫苗标签）
长期使用大剂量的皮质类固醇激素者
长期使用水杨酸的儿童
暴露后预防
暴露后，可以通过肌肉注射水痘-带状疱疹免疫球蛋白（VZIG）来预防或减轻病情。需要暴露后预防者包括
患有白血病、免疫缺陷或其他严重使人衰弱的疾病但没有免疫力的人
无确切依据证明具有水痘免疫力的孕妇
生产5天前或生产后2天出现水痘的产妇所生的新生儿
在<28周出生的新生儿，当暴露于非母婴传播途径的传染源时，即使他们的母亲有免疫力的证据，新生儿仍应接受免疫球蛋白（如果母亲没有免疫的证据，暴露在≥28周的新生儿应该接受免疫球蛋白）
VariZIG免疫球蛋白需尽快使用，通常在暴露后的10天内使用，可减轻或预防水痘发生。
应尽快对有资格接种疫苗的暴露的易感健康患者(如年龄≥1岁且无禁忌症)进行疫苗接种。暴露后3天（最长到5天）接种疫苗可以缓解和预防水痘。
为了防止院内感染，对于暴露的医护人员以及无免疫力的患者，中心疾病控制与预防中心推荐暴露后预防接种或使用水痘 - 带状疱疹免疫球蛋白。这取决于免疫状态。（见 Immunization of Health-Care Personnel )。
预防参考文献
1.Marin M, Güris D, Chaves SS, Schmid S, Seward JF; Advisory Committee on Immunization Practices, Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Prevention of varicella: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Recomm Rep 56(RR-4):1-40, 2007.
关键点
水痘在皮肤上（通常包括头皮）引起脓疱，结痂，在黏膜中可导致溃疡病变。
并发症包括皮肤损伤的继发性细菌感染，肺炎和小脑共济失调，以及成人中并发脑炎。
对≥12岁的水痘患者口服伐昔洛韦或阿昔洛韦，或对≥18岁的水痘患者或患有皮肤病（特别是湿疹）、慢性肺病或接受皮质类固醇治疗的患者口服泛昔洛韦。
对于免疫缺陷患者和其他存在发展为重型水痘的高危因素患者，可予阿昔洛韦静滴。
所有健康儿童和易感成年人给予预防接种。
对下列人群：免疫缺陷者；易感的孕妇；母亲生产前5天和生产后2天内患水痘的新生儿采用免疫球蛋白进行暴露后预防。
对免疫功能健全且有资格接种疫苗的 ≥ 1 岁患者进行水痘疫苗暴露后预防。
更多信息
以下英语资源可能会有用。请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。