水痘是一种急性全身感染性疾病，通常是在儿童时期由水痘-带状疱疹病毒（人类疱疹病毒3型）感染。它通常始于轻微的体质症状(如发热、不适)，随后不久出现皮肤损伤，表现为斑疹、丘疹、囊泡和结痂。 存在发生严重的神经系统损害和其他全身性的并发症（如：肺炎）风险的人群包括成人、新生儿、免疫缺陷患者和其他有基础疾病者。诊断是基于临床的。有严重并发症风险的人接受水痘免疫球蛋白暴露后预防，如果疾病发展，则使用抗病毒药物(例如，伐昔洛韦、泛环洛韦、无环洛韦)治疗。疫苗接种对于免疫功能正常患者可以有效预防该病。

水痘是由水痘-带状疱疹病毒（人类疱疹病毒3型）引起的急性感染，带状疱疹则是该病毒再激活的表现。

水痘，非常具有传染性，由以下方式传播

通过感染的空气滴或雾化颗粒而感染粘膜（通常是鼻咽）

直接接触病毒（如通过受损皮肤）

水痘传染性最强时期是前驱期和出现皮损的早期。传染期可以从出现第一个皮损前48小时到最后一个皮疹结痂。并未发生间接传染（已具免疫力的携带者）。

在水痘疫苗出现之前 , 水痘流行主要发生在冬季和初春，以3~4年为周期。

（见疱疹病毒。）

水痘的诊断 病史和体格检查 如果出现典型的皮疹可以诊断水痘。但是可能与其他病毒感染的皮疹相混淆。 难以鉴别时，可以用实验室检查来确认。通常采用如下方法： 病毒DNA聚合酶链反应（PCR）

可以用免疫荧光测试法检测皮损部位的病毒抗原

血清学检查

病毒培养

赞克涂片 在血清学试验，检测出水痘带状疱疹病毒（VZV）特异的IgM抗体或血清转化，即VZV抗体由阴性转为阳性表明急性感染。 标本可用局部皮疹刮取物并用保存液转运至实验室。 用赖特-吉姆萨或甲苯胺蓝染色的新鲜破裂囊泡底部的浅表刮片 Tzanck 涂片显示多核巨细胞和上皮细胞在单纯疱疹和带状疱疹感染中具有嗜酸性核内包涵体。 可以使用培养，但灵敏度低于 PCR，并且周转时间长（1 到 2 周）。

水痘的治疗 对症治疗

有时口服抗病毒药物

对于免疫缺陷患者和其他可能发展为重型水痘的患者，可予以阿昔洛韦静滴。 水痘轻型病例只需要对症治疗。应缓解瘙痒症状，避免搔抓以防继发细菌感染。然而可能比较困难。对于严重瘙痒患者，可以试用湿敷或者全身抗组胺药物，或者燕麦胶原沐浴等方法。 为了预防继发细菌感染，患者应该勤洗澡、勤剪指甲，保持内衣和手部的清洁。除非皮损出现感染，否则不要使用抗生素；继发感染要使用抗菌药物。 水痘患者要等皮疹均结痂才可重返学校或工作。 抗病毒药和水痘 在出现皮疹后24小时内给予免疫功能正常的患者口服抗病毒药物可以略微减轻症状的严重程度和持续时间。然而，由于该疾病在儿童中通常是良性的，因此不常规建议对≤12岁的健康儿童进行抗病毒治疗。 对于有中度至重度疾病风险的健康人群，应给予口服伐昔洛韦、泛昔洛韦或阿昔洛韦（1），包括具有以下任何特征的患者： ≥ 12 岁且未接种疫苗（泛昔洛韦≥ 18 岁）

皮肤病(尤其是湿疹)

慢性肺病

长期水杨酸盐治疗

目前的皮质类固醇治疗

由家庭接触者感染的继发病例，因为继发病例通常比原发病例更严重 泛昔洛韦或伐昔洛韦是免疫功能正常的成年人的首选抗病毒药物（1）。阿昔洛韦是不太理想的选择，因为它的口服生物利用度较差。 ≥ 1 岁的免疫功能低下患者应接受阿昔洛韦静脉注射治疗。 因为 孕妇 有水痘并发症的高风险，有专家建议口服阿昔洛韦或伐昔洛韦治疗孕妇水痘。 尽管现有的安全性数据令人放心，但妊娠期抗病毒治疗的安全性尚未确定，而且与伐昔洛韦相比，妊娠期使用阿昔洛韦的经验更长。 阿昔洛韦和伐昔洛韦是妊娠 B 类药物。 静脉用阿昔洛韦推荐用于严重水痘的孕妇。关于泛昔洛韦在怀孕期间的安全性数据很少，因此通常不建议孕妇使用。 治疗参考文献 1.Committee on Infectious Diseases, American Academy of Pediatrics. Red Book: 2021 – 2024 Report of the Committee on Infectious Diseases. 32nd ed.American Academy of Pediatrics; 2021

水痘的预后 儿童患水痘较少发展为重型。以下人群更可能出现重症或致死性病例： 成人

患者T细胞免疫受限（如淋巴系统肿瘤）

接受糖皮质激素治疗或化疗者，或者是免疫抑制的人

接受肿瘤坏死因子（TNF）拮抗剂治疗的患者