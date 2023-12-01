单纯疱疹病毒（HSV） 感染

单纯疱疹病毒（分为2型，HSV-1与HSV-2）常引起皮肤、口腔、嘴唇、眼睛及生殖器反复感染。同时亦可引起严重的感染，包括：脑炎、脑膜炎、新生儿疱疹，对于免疫功能受损的患者其还可引起播散性感染。皮肤及黏膜感染表现为在红斑基底上出现一串或多串明显疼痛的小水疱。通常诊断有赖于临床症状，病毒培养、聚合酶链反应、直接荧光免疫法、血清学检测也可辅助诊断。在治疗上除对症治疗外，在发病早期使用阿昔洛韦、伐昔洛韦及泛昔洛韦进行抗病毒治疗对于严重感染、复发及原发感染是有益的。
有8型疱疹病毒可以感染人类，其中两种是。两种单纯疱疹病毒HSV-1和HSV-2均可导致口腔与生殖器感染。HSV-1常引起齿龈炎、口唇和角膜疱疹。HSV-2则常累及生殖器。（见疱疹病毒。）
密切接触病毒携带者可传播HSV。病毒通常位于病灶处，然而即使病灶不明显，也可能传播本病。
初次感染后，单纯疱疹病毒在神经节中保持休眠状态，可周期性地重新激活，引起症状。复发性疱疹性病损通常发生在
在阳光下过度暴露
发热性疾病
身体或情绪紧张
免疫抑制
未知的刺激
复发时病情常轻于原发病症，同时随着时间的迁延其复发频率将减少。
单纯疱疹病毒所致疾病
疾病包括
无皮肤破溃时，HSV极少引起暴发性肝炎。
而在HIV感染患者中，HSV感染可极严重。HSV亦可引起进行性持久性的食道炎、肠炎、肛周溃疡、肺炎、脑炎与脑膜炎。
HSV感染后可出现多形红斑，可能是因机体的免疫反应所致。
疱疹型湿疹是HSV的并发症之一，表现为在湿疹局部皮肤出现疱疹。
皮肤粘膜单纯疱疹感染
在皮肤及黏膜的任一部位都会出现损伤，以下部位常见：
嘴或嘴唇（口周感染）
生殖器
结膜和角膜
一般而言，在红斑基底上出现小串珠样的、具有一定张力的水疱之前，都会有一段前驱期。皮疹约0.5〜1.5厘米大小，但可能合并。鼻、耳、手指和生殖器的病灶疼痛明显。
水疱可持续数日，然后开始变干形成淡黄色的薄痂。
愈合通常发生在初次感染后的10至19日内或复发感染后的5至10天之内发生。病灶常能完全愈合，但在同一部位的复发病损，则可引起局部的萎缩和瘢痕形成。皮损可进一步继发细菌感染。对于因HIV感染或其他原因导致的细胞免疫缺陷者，局部损伤可持续或进行性发展，持续数周或更长。对于免疫功能受损的患者而言，局限性的感染常可扩散。
急性疱疹性龈口炎本病常出现于首次感染HSV-1时，常见于儿童。疱疹性咽喉炎可发生于成人和儿童。通过口腔-生殖器接触，病因可能是 HSV-1 或 HSV-2。通常从数小时到1～2天内，口腔和齿龈的水疱即会破溃形成溃疡。同时可引起发热和疼痛。影响进食饮水则将导致脱水。缓解后，病毒可在三叉神经半月节中潜伏。
唇疱疹该病常为HSV复发引起。其表现为唇红部之上的溃疡（唇疱疹），偶尔也表现为硬腭黏膜之上的溃疡。
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生殖器疱疹 是一种常见的病毒性性传播感染，2016 年全球有超过4亿 15 至 49 岁的人感染（参见 World Health Organization: Herpes Simplex Virus）。生殖器单纯疱疹可由HSV-1或HSV-2引起的。
单纯疱疹性角膜炎
HSV感染角膜上皮细胞后，可出现疼痛、流泪、畏光和呈树枝样的角膜溃疡。
疱疹性瘭疽
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疱疹性瘭疽, 肿胀，疼痛，手指的红斑病变，由皮肤感染单纯疱疹病毒所致，最常见于是医务工作者。
CNS单纯疱疹病毒感染
新生儿单纯疱疹
新生儿HSV感染常发生在婴儿，其母亲可无疱疹病毒感染史。绝大多数感染是由HSV-2引起，并通过分娩过程感染。
新生儿HSV感染常见于产后第1~4周，多数累及皮肤黏膜或中枢神经系统。HSV感染是新生儿致残和死亡的主要原因。
单纯疱疹病毒感染的诊断
病史和体格检查
有时需要实验室检查确诊
脑脊液（CSF）聚合酶链反应（PCR）和MRI对HSV脑炎的诊断价值
临床上常可依据特征性的病灶来进行诊断HSV感染。
实验室检测也有帮助，特别是对于严重感染者、免疫受损患者、孕妇或病损不典型的患者。在HSV或水痘－带状疱疹病毒感染中，赞克试验（即刮取新鲜破损的水疱基底部组织进行Wright-Giemsa染色）常发现多核巨细胞。
确诊则依据培养、包括特异的血清型的血清转换（原发感染）和PCR及抗原检测。进行培养的标本需取自水疱或新出现的溃疡性病损的基底部。有时也可对病损部位取出的标本通过直接免疫荧光法来诊断HSV感染。脑脊液的PCR检查和MRI对诊断HSV脑炎有帮助。
单纯疱疹应与 带状疱疹相鉴别，后者很少复发，通常引起的疼痛较剧烈，疱疹面积较广泛且沿神经节皮区分布，通常不越过中线。
除HSV疱疹感染，在生殖器溃疡上较少出现成串的水疱和出现在红斑基底上的溃疡。
对于那些经常复发、难以治愈、抗病毒药物治疗无效的疱疹患者应怀疑存在免疫缺陷，特别是感染HIV。
单纯疱疹病毒的治疗
通常使用阿昔洛韦、伐昔洛韦和泛昔洛韦
角膜炎可局部使用三氟尿苷等抗病毒药物(通常咨询眼科医生)
原发性单纯疱疹病毒感染，即使做到早治疗，也不能防止复发的可能。
皮肤粘膜单纯疱疹感染
局部感染不需特别治疗。
阿昔洛韦，伐昔洛韦或泛昔洛韦可用于治疗感染，特别是当它是原发感染。对阿昔洛韦耐药的HSV感染是罕见的，并且几乎只发生在免疫功能受损的患者中。膦甲酸对耐阿昔洛韦疱疹病毒感染可能有效。
继发性细菌感染应局部使用抗生素（例如，莫匹罗星或新霉素杆菌肽），或，如果严重，全身应用抗生素（例如， 耐青霉素酶的beta-内酰胺类）。全身应用止痛药可能会有帮助。
龈口炎 和 咽炎 可能需要使用局部麻醉剂以缓解症状（例如，达克罗宁，苯佐卡因，利多卡因胶浆）。（注：利多卡因禁止咽下，其可麻痹口咽、喉咽及会厌部。注意防止儿童误服）。严重病例可使用阿昔洛韦、伐昔洛韦及泛昔洛韦治疗。
唇疱疹口服或局部使用阿昔洛韦有效。在前驱期时或第一处病损出现后即使用1％喷昔洛韦软膏，在日间每2小时使用一次，共使用4天，可使复发皮疹持续时间可缩短1天。这样毒性反应较小。泛昔洛韦1500mg或伐昔洛韦2g 每12小时1次口服可用于治疗复发性唇疱疹。如病毒对阿昔洛韦耐药，则喷昔洛韦，泛昔洛韦和伐昔洛韦也同时耐药。10%的二十二烷醇软膏，每天5次，可能有效。
疱疹性瘭 在2至3周可自愈。局部使用阿昔洛韦尚未证明可有效治疗该病。口服或静脉阿昔洛韦可以在免疫抑制患者并有严重的感染患者中使用。
经验与提示
单纯疱疹性角膜炎
单纯疱疹性角膜炎治疗可局部使用三氟尿苷，同时可请眼科医师会诊。
新生儿单纯疱疹
应使用静脉注射阿昔洛韦进行治疗。
单纯疱疹病毒CNS感染
脑炎用静脉注射阿昔洛韦治疗。推荐治疗14〜21天以防止可能复发。
病毒性脑膜炎通常静脉使用阿昔洛韦。阿昔洛韦具有非常良好的耐受性。然而，不良反应可能包括静脉炎、肾功能障碍，以及罕见的神经毒性（嗜睡、精神错乱、癫痫发作、昏迷；通常在肾功能不全的情况下）。
关键点
单纯疱疹病毒感染通常会导致皮肤粘膜感染，但有时会导致角膜炎，在新生儿和成人可出现严重中枢神经系统感染。
初次感染后，单纯疱疹病毒在神经节中保持休眠状态，可周期性地重新激活，引起症状。
诊断皮肤粘膜感染有赖于临床，但对于新生儿，免疫功能低下，或怀孕或有中枢神经系统感染或严重的疾病的患者，可做病毒培养，PCR或抗原检测以明确诊断。
对严重感染的患者给于静脉阿昔洛韦。
对于皮肤黏膜感染，可考虑口服阿昔洛韦，伐昔洛韦，或泛昔洛韦;对口唇疱疹，另外还可选用喷昔洛韦或二十二醇。