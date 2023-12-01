单纯疱疹病毒（HSV） 感染

在皮肤及黏膜的任一部位都会出现损伤，以下部位常见：

嘴或嘴唇（口周感染）

生殖器

结膜和角膜

一般而言，在红斑基底上出现小串珠样的、具有一定张力的水疱之前，都会有一段前驱期。皮疹约0.5〜1.5厘米大小，但可能合并。鼻、耳、手指和生殖器的病灶疼痛明显。

水疱可持续数日，然后开始变干形成淡黄色的薄痂。

愈合通常发生在初次感染后的10至19日内或复发感染后的5至10天之内发生。病灶常能完全愈合，但在同一部位的复发病损，则可引起局部的萎缩和瘢痕形成。皮损可进一步继发细菌感染。对于因HIV感染或其他原因导致的细胞免疫缺陷者，局部损伤可持续或进行性发展，持续数周或更长。对于免疫功能受损的患者而言，局限性的感染常可扩散。

急性疱疹性龈口炎本病常出现于首次感染HSV-1时，常见于儿童。疱疹性咽喉炎可发生于成人和儿童。通过口腔-生殖器接触，病因可能是 HSV-1 或 HSV-2。通常从数小时到1～2天内，口腔和齿龈的水疱即会破溃形成溃疡。同时可引起发热和疼痛。影响进食饮水则将导致脱水。缓解后，病毒可在三叉神经半月节中潜伏。

唇疱疹该病常为HSV复发引起。其表现为唇红部之上的溃疡（唇疱疹），偶尔也表现为硬腭黏膜之上的溃疡。

唇疱疹（唇） 图片 Image courtesy of Dr. Herrmann via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.

唇疱疹（软腭和舌头） 图片 Image courtesy of Robert E.通过疾病控制中心和预防的公共卫生图片库提供。

生殖器疱疹 是一种常见的病毒性性传播感染，2016 年全球有超过4亿 15 至 49 岁的人感染（参见 World Health Organization: Herpes Simplex Virus）。生殖器单纯疱疹可由HSV-1或HSV-2引起的。