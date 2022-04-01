冠状病毒和严重急性呼吸道综合征 （MERS及SARS）

冠状病毒是包膜RNA病毒，可引起从普通感冒到致命性肺炎的各种严重程度的呼吸道疾病。
许多冠状病毒于20世纪30 年代首次在家禽中发现，可引起动物的呼吸系统、胃肠道、肝脏和神经系统疾病。 已知只有 7 种冠状病毒会导致人类患病。
人冠状病毒感染最常引起普通感冒症状。 冠状病毒 229E、OC43、NL63 和 HKU1 导致大约 15% 到 30% 的普通感冒病例。 很少会发生严重的下呼吸道感染，包括毛细支气管炎和肺炎，主要发生在婴儿，老年人和免疫力低下的人群。
7 种冠状病毒中有3 种比其他冠状病毒导致的人类呼吸道感染要严重得多，有时甚至是致命的，并在21 世纪引起了致命性肺炎的大爆发：
SARS冠状病毒2 是一种新颖的冠状病毒，被确定为2019年冠状病毒疾病的起因（COVID-19），于2019年底在中国武汉开始流行，并在全球范围内传播。
2012年，冠状病毒MERS-CoV被确定为中东呼吸综合征（MERS）的原因。
SARS-CoV 在2003年被确定为是导致2002年底在中国爆发的严重急性呼吸系统综合症 (SARS) 的病因。
这些引起严重呼吸道感染的冠状病毒是人畜共患病原体，始于受感染的动物，并从动物传播给人。 SARS-CoV-2 具有显着的人际传播。
中东呼吸综合征（MERS）
中东呼吸综合征（MERS）是由MERS冠状病毒（MERS-CoV）引起的严重急性呼吸道疾病。
2012年9月首次在沙特阿拉伯报告了中东呼吸综合征冠状病毒的感染，但是在回顾研究中于2012年4月在约旦的爆发中就已经被证实。 截至2021，全世界27个国家报告了2500多例MERS病毒感染病例（至少850例相关死亡）；所有MERS病例都与前往或居住在阿拉伯半岛及其附近国家有关，其中80%以上涉及沙特阿拉伯。 2015年，在韩国发生了阿拉伯半岛以外最大的MERS爆发事件。 这次爆发与一名从阿拉伯半岛返回的旅行者有关。 欧洲、亚洲、北非、中东和美国等一些国家也出现了转运到那里治疗或从中东回国后患病的患者。 自201年以来，只有少数病例报告（1)。
初步血清流行病学研究表明，感染在沙特阿拉伯并不普遍。
世界卫生组织认为，前往沙特阿拉伯参加乌姆拉和麦加朝觐的朝圣者感染 MERS-CoV 的风险非常低。
MERS病毒感染患者的中位年龄约为50岁，患者主要为男性。 在老年患者和之前存在其他疾病(如糖尿病，慢性心脏病或慢性肾脏疾病)的患者中感染更严重。
中东呼吸综合征冠状病毒的传播
MERS-CoV可以通过直接接触，呼吸道飞沫（粒径＞5μm）或气溶胶（粒径＜5μm）在人与人之间传播。 人与人之间的传播的唯一风险因素就是与中东呼吸综合征病人亲密接触后被感染。
MERS-CoV的宿主被认为是单峰骆驼，但是从骆驼到人类的传播机制尚不清楚。 大多数报告的病例涉及卫生保健机构中人与人之间的直接传播。 如果怀疑患者有MERS，必须立即采取感染控制措施，以防止在医疗机构中传播。
参考文献
1.World Health Organization: Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) situation update---Feburary 2022.
MERS的症状和体征
MERS-CoV的潜伏期为5天左右。
大多数报告的病例涉及需要住院治疗的严重呼吸道疾病，病死率约为35%；然而，约21%的患者有轻微或无症状（1)。 发热、寒战、肌肉痛及咳嗽常见 消化道症状（如，腹泻、呕吐、腹痛）见于1/3患者。 症状可能严重到需要在重症监护室治疗，但随着时间的推移，这类病例的比例急剧下降。
症状和体征
1.World Health Organization: MERS Global Summary and Assessment of Risk - July 2019
MERS的诊断
实时反转录酶PCR（RT-PCR）检测上、下呼吸道分泌物和血清
对于患有不明原因的急性发热性下呼吸道感染且在症状出现后14天内出现以下任何症状的患者，应怀疑MERS：
旅行或居住在最近报告MERS或可能发生传播的地区
与传播MERS的医疗机构联系
与疑似MERS患者有过密切接触
与疑似MERS的患者密切接触且发烧（不论是否有呼吸道症状）的患者也应怀疑MERS。
最新的建议可从疾病控制和预防中心获得（MERS: Interim Guidance for Healthcare Professionals）。
检测应包括上下呼吸道分泌物的实时RT-PCR检测，理想地取样应该在不同的时间取自不同部位。 血清应该从患者和密切接触者（所有尽管无症状）中获得，包括卫生保健工作者（以帮助识别轻微或无症状MERS）。 应该在怀疑MERS时或者接触者暴露后（急性血清）立即采集血清，并在3至4周后采集恢复期血清。 在州卫生部门或CDC进行检测。
在所有患者中，胸部影像学检测异常，包括轻微的或广泛，单侧或双侧。 在某些患者中，LDH和AST的水平升高和/或血小板和淋巴细胞的水平较低。 少数患者患有急性肾脏损伤弥散性血管内凝血（DIC）
MERS的治疗
支持治疗
MERS的治疗主要是支持治疗。 为了防止疑似病例造成传播，医务工作者应该使用常规的预防措施、接触传播的预防措施以及空气传播的预防措施。
没有疫苗。
更多信息
严重急性呼吸道综合征（SARS）
严重急性呼吸综合征（SARS）是由SARS冠状病毒（SARS-CoV）引起的严重急性呼吸道疾病。
SARS感染比其他冠状感染严重得多。 SARS是一种类流感样疾病，偶尔导致进行性严重呼吸衰竭。
SARS病毒于2002年11月在中国广东省首次被发现，随后传播到另外28个国家。在这次疫情中，全球报告了超过8000例病例，死亡774例（病死率约为10%，随着年龄的增长而显著增加，65岁以上的患者死亡率>50%）（1, 2）。SARS病毒暴发时，美国疾病控制与预防中心（CDC）首次建议不要前往某个地区。 自2004年以来，此次疫情已经消退，没有确定新的病例。 据推测直接来源是果子狸，它们在一个活体动物市场上被当作食物出售，而在被捕获出售之前很可能因与蝙蝠接触而感染。 蝙蝠是冠状病毒的常见宿主。
SARS-CoV通过密切的个人接触在人与人之间传播。 它被认为最容易通过感染者咳嗽或打喷嚏时产生的呼吸道飞沫传播。
SARS根据临床症状诊断，治疗是支持治疗。 及时和严格的感染控制措施的协调有助于迅速控制2002年的疫情。
尽管自2004年以来没有新的病例报道，但不应认为SARS已被消灭，因为该致病病毒有一个动物宿主，可以想象它会再次出现。
非典参考资料
CDC Morbidity and Mortality Weekly Report: Revised U.S. Surveillance Case Definition for Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) and Update on SARS Cases --- United States and Worldwide, 52(49);1202-1206, 2003
Peiris JS, Yuen KY, Osterhaus AD, et al: The severe acute respiratory syndrome.N Engl J Med 349(25):2431-41, 2003.doi: 10.1056/NEJMra032498.PMID: 14681510