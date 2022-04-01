冠状病毒和严重急性呼吸道综合征 （MERS及SARS）

冠状病毒是包膜RNA病毒，可引起从普通感冒到致命性肺炎的各种严重程度的呼吸道疾病。

许多冠状病毒于20世纪30 年代首次在家禽中发现，可引起动物的呼吸系统、胃肠道、肝脏和神经系统疾病。 已知只有 7 种冠状病毒会导致人类患病。

人冠状病毒感染最常引起普通感冒症状。 冠状病毒 229E、OC43、NL63 和 HKU1 导致大约 15% 到 30% 的普通感冒病例。 很少会发生严重的下呼吸道感染，包括毛细支气管炎和肺炎，主要发生在婴儿，老年人和免疫力低下的人群。

7 种冠状病毒中有3 种比其他冠状病毒导致的人类呼吸道感染要严重得多，有时甚至是致命的，并在21 世纪引起了致命性肺炎的大爆发：

这些引起严重呼吸道感染的冠状病毒是人畜共患病原体，始于受感染的动物，并从动物传播给人。 SARS-CoV-2 具有显着的人际传播。