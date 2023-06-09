并发症的总体发生率<7％，但严重的肝损伤可高达15％至20％。深部实质撕裂伤可能导致胆瘘或胆汁瘤的形成。在胆瘘中，胆汁可自由进入腹腔或胸腔。胆汁瘤是与脓肿相类似的胆汁聚集。胆汁瘤一般通过经皮穿刺引流。对于胆瘘， 经内镜逆行胰胆管造影（ERCP）实施胆道减压术成功率很高。

约3％至5％的损伤可发生脓肿，这往往是因为失活组织暴露于胆道内容物所致。损伤后数天出现疼痛，体温及白细胞计数 (WBC) 增高的患者需要怀疑该诊断，通过CT检查可确诊。脓肿通常经皮穿刺引流，但是当经皮治疗失败时，剖腹手术可能是必要的。