钝伤或穿透伤可导致肝损伤。患者有腹痛，有时放射到肩，并有压痛。明确诊断需要CT或超声检查。治疗措施：有时只需要观察，有时需要手术修补，极少情况下需要部分肝切除。
(参见腹部创伤概述章节。)
肝损伤的病因
重大的撞击（如机动车碰撞）可损害肝脏，穿透伤（如刀伤，枪伤）也可以。肝损伤可有包膜下血肿，小的包膜撕裂伤，较深的肝实质撕裂伤，大的挤压伤，以及血管撕裂。
分级
肝损伤根据严重程度可分为6个等级。
肝损伤的分级
分级
外伤
1
包膜下血肿<表面积的10％
裂伤深度<1cm
2
包膜下血肿占表面积的10～50％，实质内血肿<10cm
裂伤深度1-3cm，长度<10cm
3
包膜下血肿占表面积的比例> 50％，实质内血肿>10cm， 或任何的血肿扩大，或血肿破裂
裂伤深度> 3厘米
4
实质破坏涉及一个肝叶的25-75％或单一肝叶内1-3个奎诺段
5
实质破坏涉及肝叶的比例 > 75%或> 3个奎诺段
近肝静脉损伤（即肝后下腔静脉或中央主肝静脉）
6
肝脏撕裂伤
肝损伤的病理生理学
主要的直接后果是出血。出血的量可小可大，这取决于损伤的性质和程度。许多小撕裂伤，特别是儿童，可自行停止出血。更大的损伤会有大量出血，常引起失血性休克。严重的肝损伤死亡率非常高。
并发症
并发症的总体发生率<7％，但严重的肝损伤可高达15％至20％。深部实质撕裂伤可能导致胆瘘或胆汁瘤的形成。在胆瘘中，胆汁可自由进入腹腔或胸腔。胆汁瘤是与脓肿相类似的胆汁聚集。胆汁瘤一般通过经皮穿刺引流。对于胆瘘， 经内镜逆行胰胆管造影（ERCP）实施胆道减压术成功率很高。
约3％至5％的损伤可发生脓肿，这往往是因为失活组织暴露于胆道内容物所致。损伤后数天出现疼痛，体温及白细胞计数 (WBC) 增高的患者需要怀疑该诊断，通过CT检查可确诊。脓肿通常经皮穿刺引流，但是当经皮治疗失败时，剖腹手术可能是必要的。
肝损伤的症状和体征
严重腹腔出血的临床表现，包括失血性休克，腹部疼痛，压痛，腹部膨胀，这些临床表现通常很明显。较小的出血或血肿可引起右上腹疼痛及压痛。
肝损伤的诊断
影像学（CT或超声检查）
对于状态稳定的患者，通过CT可确诊肝损伤；对于状态不稳定的患者，通过床旁超声检查或剖腹探查可确诊。
肝损伤的治疗
观察
有时进行栓塞术或手术修复
血流动力学稳定且没有其他剖腹手术指征（如空腔脏器穿孔）的患者可以通过监测生命体征和血细胞比容(Hct)水平进行观察。显著的持续性出血（即，有低血压和休克，显著持续的输血需求，或血细胞比容下降）需要进行干预。生命体征平稳但需要持续输血的患者可行选择性血管造影栓塞术止血。状态不稳定的患者应进行剖腹探查。
对于1级和2级损伤，非手术治疗的成功率约92％，3级损伤为80％，4级损伤为72％，5级损伤为62％。对于非手术治疗，ICU停留时间，住院时间，恢复饮食时机，卧床休息的持续时间，以及出院后限制活动的期限，这些目前在文献中尚无共识建议(1)。然而，损伤越严重，在允许恢复可能涉及举重、接触性运动或躯干创伤的活动之前就应该越小心。
手术结束后，通常缝合小的撕裂伤，或使用止血剂（如氧化纤维素，纤维蛋白胶，凝血酶和粉状明胶的混合物）。治疗深部及复合型损伤的手术会很复杂。很少进行肝切除术甚至部分切除术
治疗参考文献
Stassen NA, Bhullar I, Cheng JD: Nonoperative management of blunt hepatic injury: An Eastern Association for the Surgery of Trauma practice management guideline.J Trauma Acute Care Surg 73:S288-S293, 2012.doi: 10.1097/TA.0b013e318270160d
关键点
肝损伤的主要后果是出血，但往往会自发停止，尤其是当损伤程度为1级或2级，可能需要栓塞或手术修补。严重损伤的死亡率和出血发病率都很高。
并发症包括胆瘘，胆汁瘤和脓肿。
稳定的病人通过CT可以确诊。
治疗措施包括：剖腹手术（如果情况不稳定），观察（如果情况稳定），或选择性血管造影栓塞术（如果稳定，但需要持续输血）。