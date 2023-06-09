大多数有多发伤、分散性损伤伴或不伴意识改变的病人都应该做腹部检查，体检异常的也要做。在通常情况下，医生会做B超或CT检查，有时两者都做。

患者在放射科做评估前，可做超声检查进行初步评估 （有时被称为“创伤超声重点评估法”[FAST]）。FAST主要看心包，腹部的右上和左上象限，以及骨盆。主要目的是寻找异常的心包积液或腹腔内游离液体。扩展FAST（E-FAST）增加了胸部成像以检查气胸。 超声不产生辐射暴露，可灵敏地发现较大量的腹腔积液，但不能识别特定的实质器官损伤，并且检查内脏穿孔能力较差，对于肥胖患者和有皮下气体的患者（如由于气胸）中也有局限性。

创伤中使用超声检查的扩展重点评估 (E-FAST) 视频

CT通常是使用静脉而非口服造影剂；这个检查对于游离液体和实质器官损伤很敏感，但对小脏器穿孔不太敏感（虽然比超声更好），并且可以同时检测脊柱或骨盆损伤。 但CT使患者暴露于辐射，这对于儿童及可能要重复检查的患者（如有少量游离液体的稳定患者）需要特别关注，并且CT检查需要患者离开复苏区域。

B超和CT的选择取决于患者的情况。 如果患者需要CT来评估身体其他部位（如颈椎，骨盆），那么CT可能是评估腹部的合理选择。有些医生在复苏阶段会做一个FAST扫描，如果发现大量游离液体（在低血压的患者）则进行开腹手术。如果FAST的结果是阴性或弱阳性，但仍然担心腹部，则在患者稳定后，医生会进行CT检查。 这种担忧包括：腹部疼痛加剧或预期无法监测临床表现（如，需要大剂量镇静或将进行长时间外科手术）。

在诊断性腹腔灌洗时,腹膜透析导管在肚脐附近穿过腹壁到达骨盆/腹腔。吸入大量血液被认为是腹部损伤的积极因素。如果没有抽出血液，则注入1升的晶体液，然后进行引流。流出液红细胞含量(RBCs)>100,000/microL (100 x 109/L) ，是诊断腹部损伤非常敏感的指标。然而，诊断性腹腔灌洗很大程度上已被FAST检查和CT检查取代。诊断性腹腔灌洗特异性低，许多情况不需要手术修复，因此导致剖腹探查有很高的阴性率。诊断性腹腔灌洗也会漏诊腹膜后损伤。在特定的临床情况下诊断性腹腔灌洗会非常有用，例如，没有实质器官损伤而有游离盆腔积液，或FAST检查结果不明但合并低血压。