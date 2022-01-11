螫刺昆虫属昆虫纲中的膜翅目。膜翅目的毒液在所有人群都可引起局部中毒反应，并在已有接触致敏的人群中引起过敏反应。病情严重程度取决于毒液剂量和致敏程度。遭遇蜂群叮咬的或存在高毒液特异性IgE水平的人有极高的过敏风险，而儿童的过敏风险并不会更高。非过敏体质者每千克体重能承受22次叮螫，由此推算成人可以承受 > 1000次叮螫，而对于儿童，500次叮螫就可造成死亡。

在飓风及自然灾害后有很多人会因蛰伤和相关并发症而就医。

膜翅目的主要亚群有

蜜蜂科（蜜蜂、大黄蜂等）

黄蜂科（黄蜂、小黄蜂、马蜂等）

蚂蚁（无翅火蚁）

蜜蜂若不被激惹一般不螫刺人。但是由南美洲迁徙到美国南方及西南某些州的非洲蜜蜂（又称杀人蜂），受激惹时攻击性非常强。蜜蜂一般只螫叮一次并将螫刺留在刺伤处，其能释放毒液杀死昆虫。蜂毒素是毒液中引起疼痛的主要成分。从毒液毒力比较，非洲蜜蜂并不比其他蜜蜂强，但后果更为严重，因为它们成群向人发动攻击，导致大量蛰咬，毒液量多。在美国，蜜蜂螫伤引起的死亡事件比毒蛇咬伤多3～4倍。

蜜蜂 图片 Image courtesy of Justin Kaplan, MD.

黄蜂科的螯刺上没有倒钩，也不将刺留在皮肤里，因此会反复蛰咬。毒液含有磷脂酶、透明质酸酶和一种抗原性很强、称为抗原5的蛋白。虽然黄蜂科仅在被激惹时螫人，但他们的巢靠近人群，人们容易侵犯其领地而激惹他们。在美国，小黄蜂是昆虫螫伤引起变态反应的主要原因。

黄蜂蜇伤反应 图片 ALAN SIRULNIKOFF/SCIENCE PHOTO LIBRARY

火蚁主要存在于美国南部，特别是海湾地区，每年多达40%的城镇居民被螫刺，每年至少造成30例受害者死亡。火蚁有数种种类，其中以红火蚁Solenopsis invicta为主，是引起变态反应的主要原因。火蚁会以口器紧咬将自己固定于体表，同时以口咬处为中心旋转爬动并尾部蛰刺，形成一个以特征性叮咬处为圆心，伴周围蛰刺形成的不完整圆形红线。火蚁毒液含溶血性、细胞毒性、抗微生物和杀虫等特性，其中有3或4种小分子量蛋白组分可引起变态反应。

昆虫叮咬的症状和体征 蜜蜂和黄蜂螫伤后，局部立即出现烧灼感、短暂疼痛和瘙痒，伴有数厘米大小的红斑、水肿和硬结。 水肿和红斑48小时达高峰，可持续一周，皮疹可累及整个肢端。局部化学性蜂窝织炎常与继发细菌性蜂窝织炎相混淆，后者痛感明显，但很少在毒液螫入后发生。过敏反应可表现为荨麻疹、血管性水肿、气管痉挛、顽固性低血压，或合并出现。单一水肿不能视作过敏反应表现。 火蚁螫叮后立即出现疼痛，并发生风团样和耀斑样皮损，皮损一般在45分钟内消退，并形成无菌的疱，疱在30～70小时内破溃。有时病变区被感染或导致脓毒症。有的病人只发生水肿、红斑和瘙痒性病变，不出现脓疱。火蚁螫刺所致的过敏反应发生率<1%。曾有报道火蚁叮咬后发生神经炎和癫痫发作。

昆虫叮咬的诊断 临床评估 昆虫咬伤的诊断是基于临床的。 蜜蜂蛰咬需检查蛰刺。评估上下呼吸道过敏反应。 继发细菌性蜂窝织炎很少见，但如叮咬后1～2天出现局部红肿（而非立即出现），且合并全身炎症的体征（如发热、寒战）时需要考虑感染，此时伤口的疼痛会很明显。

昆虫叮咬的治疗 全身过敏者注射肾上腺素及抗组胺药

清除叮咬昆虫

局部止痛和抗过敏治疗。 若有螫针，不管用何种方法应尽速将其清除。 如用钝边薄片刮去螫刺（例如：信用卡卡片、小刀的钝边、餐刀等）。 有明显痛痒和烧灼感者可尽早将用布包裹的冰块置于螫刺部位，同时可单药或联合口服H1阻滞剂及非甾体消炎药（NSAIDs）。 其他局部治疗方法包括外用洗剂，利多卡因敷贴，复方局部麻醉软膏，皮内注射1%利多卡因（可联合1：10万肾上腺素同时注入），以及中效皮质激素软膏（0.1%去炎松）。 多数民间验方（如嫩肉粉等）治疗作用有限。 中度过敏反应者静注抗组胺药；必要时静脉注射肾上腺素、静脉输液以及血管加压剂治疗过敏反应。 有对这种螫刺过敏病史者，应备一个预装有肾上腺素注射器的药包。全身症状刚出现时立即使用，并及时寻求专业医疗救助。有昆虫叮咬过敏史应佩戴特别标记（如警示腕带等）。

预防昆虫叮咬 有过敏史的病人被昆虫再次蛰咬是有危险的。这些病人应考虑接受脱敏免疫治疗。毒液免疫疗法效果较好，2年治疗可使过敏反应复发率从50%降至10%，治疗3～5年复发率降至2%。接受毒液免疫疗法的儿童，治疗后10～20年内被螫咬后出现全身反应的危险也明显降低。妊娠期间进行毒液免疫疗法似乎也很安全。单次毒液疗法已经足够。在初次免疫治疗后仍需用维持剂量5年。