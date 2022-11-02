吸入烟雾时，燃烧产生的有毒物质会损伤气道组织和/或引起代谢作用。由于吸进的气体很快冷却，所以热烟通常仅灼烧咽部。但蒸汽例外，蒸汽携带比烟多得多的热量，因此能够损伤下呼吸道（会厌以下）。 一般的房屋火灾中产生的许多有毒化学物质（例如氯化氢，光气，二氧化硫，有毒的醛，氨）会造成化学灼伤。一些有毒的燃烧产物，如一氧化碳或氰化物，可对全身细胞的呼吸功能造成损伤。

烧伤和烟雾吸入常同时发生，也可单独发生。

上呼吸道损伤通常会在几分钟内引发症状，偶尔会持续数小时；上呼吸道水肿可能引起喘鸣。严重的面部烧伤可引起水肿，严重加剧了烟雾吸入引起的上呼吸道问题。

下呼吸道损伤也可与上气道损伤同时发生，通常在24小时及以后引起延迟症状（如，氧需求增加或肺顺应性降低凸显出的氧和问题）。

吸入烟雾的症状包括

吸入烟雾的诊断 碳氧血红蛋白（COHb）水平

支气管镜

胸部X线检查 患有呼吸系统症状，灼热环境中有禁闭史或含碳痰的患者应考虑吸入烟雾。口周灼伤和鼻毛烧焦也可能是线索。检查口咽部，重点放在后咽部，可以识别水肿，提示早期预防性插管。在损伤后2至6小时没有咽后肿胀的情况下，不太可能出现严重的上呼吸道损伤。 上气道损伤的诊断可通过内窥镜（喉镜或支气管镜）观察上气道和气管，显示水肿、组织损伤或气道内烟尘；然而，早期检查结果正常的情况下有时损伤会进展。 应尽快行内窥镜检查，可采用可弯曲的纤维窥镜在气管插管后或同时进行。 下气道损伤可以通过胸片、血氧饱和度和血气分析进行诊断，但是可能在几天后才发生异常。应考虑氰化物和一氧化碳中毒；在显着吸入烟雾的患者中测量碳氧血红蛋白水平。 最初可能不会怀疑一氧化碳以外的有毒燃烧产物，特别是在严重烧伤和明显气道受累的患者中。当患者的碳氧血红蛋白水平似乎比预期的更迟钝或对氧气治疗没有迅速反应时，可能怀疑有氰化物；有用的检查包括发现动静脉血氧饱和度差异下降（由于静脉 血氧饱和度高于平时）和乳酸增高导致高阴离子间隙酸zhong'd。