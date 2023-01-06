膝（股骨胫骨）关节脱位

膝关节脱位通常伴有动脉或神经损伤。膝关节脱位威胁肢体存活。许多膝关节脱位能自动复位。诊断通常采用X线。需评估血管和神经系统。CT血管造影可提示血管损伤。即刻治疗是闭合复位以及治疗血管损伤。
大多数膝关节前脱位因伸展过度引起，而后脱位原因为膝微屈时胫骨近端受到向后的作用力。 多数源于严重外伤（高速摩托车碰撞）；但轻微外伤，如踩踏洞坑加上扭转动作能使膝关节脱位伴有血管及神经并发症，特别对于肥胖的患者(1)。
膝关节脱位通常会损伤
支撑膝关节的结构，导致关节不稳定。
由广泛韧带损伤引起的膝关节不稳定是膝关节损伤的常见远期并发症。
其他常见的损伤结构包括
腘动脉（尤其是前脱位）
腓神经和胫神经
腘动脉损伤最初可能只影响血管内膜，不会引起远端肢体缺血，直至后期动脉完全闭塞。动脉损伤漏诊时出现缺血并发症的风险会提高，容易导致截肢。
（见脱位概述。）
参考文献
1.Vaidya R, Roth M, Nanavati D, Prince M, et al: Low-velocity knee dislocations in obese and morbidly obese patients.Orthop J Sports Med 3 (4):2325967115575719, 2015.doi: 10.1177/2325967115575719
膝关节脱位的症状和体征
膝关节脱位引起的畸形很明显。然而，有些膝关节脱位在就医诊治前已自动复位，但仍会有严重肿胀和明显的不稳定。
腘窝饱满提示血肿或腘动脉损伤。
膝关节脱位的诊断
X线
血管和神经评估
如果受伤的膝盖严重不稳定，应怀疑膝关节脱位（以及前交叉韧带[ACL]和/或后交叉韧带[PCL]撕裂）（另见膝关节扭伤和半月板损伤）。正位和侧位X线对于未自动复位的脱位有诊断意义。
血管和神经的评估特别重要。
无论是否有缺血证据都应怀疑存在腘动脉损伤。即使脉搏在一段时间内正常，远端脉搏存在也不能完全排除腘动脉损伤。
应用踝臂血压指数 （ABI）评估血管损伤;值≤0.9对血管损伤非常敏感。如果无法获得ABI，则可以将受伤膝盖下方脚踝的血压与对侧脚踝的血压进行比较。但CT血管造影是膝关节脱位后血管评估的金标准。一些专家还建议ABI> 0.9，但没有缺血表现时行CT血管造影。
若ABI≤0.9或临床存在缺血表现，需立即进行血管重建术。临床医生应积极检查血管损伤，因为缺血的持续时间极大地影响预后。 如果8小时内没有完成血管损伤修复手术，截肢率会更高。
膝关节脱位的治疗
即刻复位。
血管损伤的患者需立刻行血管修复和筋膜切开术。
后期选择性韧带重建
膝关节脱位的治疗原则为立即闭合复位至15°屈曲位。
血管损伤需立即修复，需咨询血管外科医生。如果组织已有缺血表现，筋膜切开术是有必要的。
可应用外部固定装置稳定关节。正位和侧位X线可用于证实是否复位。
膝关节韧带可在肿胀消退后再行重建。
关键点
许多膝关节脱位伴有腘动脉或神经损伤。
膝关节脱位会损坏支撑膝关节的结构，导致关节不稳定。
大多数膝关节脱位的临床表现很明显，但可能会自发地复位。因此如受伤的膝盖非常不稳定时应怀疑脱位。
监测ABI指数并行CT血管造影，因为膝关节脱位常可引起腘动脉损伤。
即刻复位，并咨询血管外科医生修复血管损伤。