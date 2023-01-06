膝（股骨胫骨）关节脱位

X线

血管和神经评估

如果受伤的膝盖严重不稳定，应怀疑膝关节脱位（以及前交叉韧带[ACL]和/或后交叉韧带[PCL]撕裂）（另见膝关节扭伤和半月板损伤）。正位和侧位X线对于未自动复位的脱位有诊断意义。

血管和神经的评估特别重要。

无论是否有缺血证据都应怀疑存在腘动脉损伤。即使脉搏在一段时间内正常，远端脉搏存在也不能完全排除腘动脉损伤。

应用踝臂血压指数 （ABI）评估血管损伤;值≤0.9对血管损伤非常敏感。如果无法获得ABI，则可以将受伤膝盖下方脚踝的血压与对侧脚踝的血压进行比较。但CT血管造影是膝关节脱位后血管评估的金标准。一些专家还建议ABI> 0.9，但没有缺血表现时行CT血管造影。

若ABI≤0.9或临床存在缺血表现，需立即进行血管重建术。临床医生应积极检查血管损伤，因为缺血的持续时间极大地影响预后。 如果8小时内没有完成血管损伤修复手术，截肢率会更高。