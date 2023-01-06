月骨周围脱位 是月骨和头状骨的结构被破坏。月骨脱位 是月骨与头骨和桡骨同时分离。

月骨和月骨周围脱位是由于暴力作用于过伸的腕部导致。通常是摔伤时外展的手着地或发生在机动车碰撞时。月骨周边脱位较月骨脱位更为常见。

脱位可导致手腕和手的近端疼痛，肿胀和畸形。

如不及时诊断和治疗，可能会出现并发症。并发症包括

正中神经损伤

舟骨和月骨缺血性坏死以及关节退化（舟月骨进行性塌陷）。

（见脱位概述。）

月骨及月骨周围脱位的诊断 X线 需行X线检查，包括正位，侧位和斜位。为避免漏诊，临床医师应通过侧位片评估桡骨，月骨和舟骨的关系。 月骨和月状骨图像 正常的腕部： 侧视图 这个正常手腕的侧视图显示了桡骨和月牙（红线）以及月牙和帽状腱（黄线）之间的正常界面。 Image courtesy of Danielle Campagne, MD. 周围脱位 在月骨周围脱位的侧视图中，头状骨不与月骨相连。 Image courtesy of Danielle Campagne, MD. 月骨脱位 月骨脱位导致“茶杯溢出征”。 Image courtesy of Danielle Campagne, MD. 正常的腕部： 侧视图 这个正常手腕的侧视图显示了桡骨和月牙（红线）以及月牙和帽状腱（黄线）之间的正常界面。 Image courtesy of Danielle Campagne, MD. 周围脱位 在月骨周围脱位的侧视图中，头状骨不与月骨相连。 Image courtesy of Danielle Campagne, MD. 月骨脱位 月骨脱位导致“茶杯溢出征”。 Image courtesy of Danielle Campagne, MD. 月骨周围脱位 时，侧位片上显示的头状骨未与月骨和桡骨垂直对齐。月骨和桡骨的位置仍正确对称 月骨脱位 时，月骨旋转脱离韧带，X线上表现出了“茶杯溢出征”。

月骨及月骨周围脱位的治疗 闭合复位与夹板治疗

通常外科手术修复 月骨和月骨周边脱位的治疗方法是于急诊行闭合复位和夹板固定。 手腕和肘都应固定在中间位置（例如，使用sugar-tong 夹板）。 患者应立即转诊至骨科医生接受手术，因为手术治疗功能恢复更佳。