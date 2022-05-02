角膜或结膜化学灼伤可很严重（占眼外伤的11%至22%），特别是被强酸或强碱灼伤时。碱灼伤引起液化坏死，而酸灼伤引起凝固性坏死。由于这种差异，碱烧伤的穿透力更深，而且往往比酸烧伤更严重。

眼部烧伤（化学） 图片 Clinical Photography/SCIENCE PHOTO LIBRARY

经验与教训

化学灼伤应尽快大量冲洗。可用一滴0.5％丙美卡因滴眼进行麻醉，但是不应当延迟冲洗而且应当持续至少30分钟。高渗溶液（如硼酸盐缓冲溶液）在矫正眼内pH值时可能比其他常用冲洗溶液更有效，而平衡盐水溶液（pH值为7.4的无菌等渗溶液）对患者的耐受性更好，允许更长的冲洗时间。但是可以使用任何盐溶液或水来避免灌洗延迟。冲洗辅助装置可以帮助冲洗，尽管这对于一些患者而言比对没有这种装置的冲洗可能增加刺激性。在酸和碱烧伤中，一些专家建议至少使用1-2升的初始刺激30分钟；大多数专家建议冲洗，将结膜的pH值恢复在7.0至7.2的正常范围内（使用膨胀pH纸）。（使用扩展的 pH 试纸）。

如何冲洗眼睛 视频

冲洗后检查结膜穹隆，查看组织内是否有化学性物质嵌入，并清除其中存留的物质。用双手翻转法暴露结膜上穹（即先翻转眼皮然后用一根棉签横放已翻转的眼睑下放并向上提起直至看到穹隆）。

轻度化学灼伤 通常用局部眼用抗生素（例如0.5%的红霉素软膏，每天4次），如果需改善眼部舒适性，可能需要睫状肌麻痹剂（例如环喷托酯）来治疗。化学灼伤后局部应用糖皮质激素可能会导致角膜穿孔，因此只能由眼科医生根据具体情况决定。初始冲洗后应避免局部用麻醉剂；疼痛明显时可用含或不含羟考酮的对乙酰氨基酚。如果患者的肾功能正常，可以使用口服维生素C（成人2g/一日四次）来帮助胶原蛋白合成。口服多西环素也可用于帮助患者稳定胶原蛋白，但这两种方法都应在咨询眼科医生后使用。柠檬酸盐滴眼液，可降低蛋白水解活性，富含血小板的血浆滴眼液也可能有助于愈合，应在咨询眼科医生的情况下使用。

严重化学烧伤需要眼科医生的专业治疗，以挽救视力并防止角膜瘢痕、眼球穿孔和眼睑畸形等并发症；严重的化学烧伤除了需要医疗治疗外，还可能需要外科手术。伴有视力下降、严重结膜充血/缺血、结膜/角膜上皮缺失、荧光染色提示有结膜无血管区或结膜/角膜上皮缺失的患者，应尽快在暴露后24小时内让眼科医生对其进行检查。

对伴有畏光患者应怀疑化学性虹膜炎可能，可在化学灼伤数小时或数天后出现（表现为在亮光下眼深部疼痛），裂隙灯检查在前房发现耀斑和白细胞即可诊断。 通过滴注长效睫状肌麻痹剂来来治疗化学性虹膜炎（如单用2％或5%后马托品，或0.25%东莨菪碱）。