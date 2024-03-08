面部的钝器伤能导致下颌骨和其他面中部骨骨折。骨折部位不同，症状也不同。口腔的X线或CT检查可确诊。治疗可包括手术和（或）外固定。

如果外伤后的病人出现咬合不正、局部肿胀、下颌骨的某一部分触痛需要怀疑下颚（下颌骨）骨折。其他线索包括牙齿咬合面缺陷，牙槽脊中断，下牙槽或颏神经分布区域的麻木。部分骨折可导致显著的不稳定性。下颌骨髁状突骨折通常引起耳前疼痛、肿胀或张口受限（牙关紧闭）。单侧髁的骨折张口时下颌骨歪向患侧。

面中部包括从眶上缘到上颌牙齿区域的骨折 ，导致面颊部，颧骨隆起，颧弓或眶缘光滑轮廓线的不规则。Le Fort分类（见图面中部骨折的Le Fort分类) 可用于描述面中部骨折。外伤后咬合不正和上牙槽嵴骨折可能提示涉及咬合面的上颌骨折。

眶下神经麻痹、眼球内陷或复视提示眶底骨折。眼眶周边的损伤需要进行眼部检查，至少包括视力、瞳孔和眼外肌运动评估（见爆裂性骨折）。

牙关紧闭、颧弓触诊缺损提示颧弓骨折。由于肿胀，最初可能会或可能不会看到同侧脸颊上的凹陷。

如果创伤严重足够使面骨骨折时也可能造成脑损害及颈椎骨折。在影响大的损伤，颜面部骨折引起出血和水肿可能损伤呼吸气道。

中面部骨折Le Fort分类

下颌骨和中面部骨折的诊断 X线和/或CT 下颌角骨折 图片 SCIENCE PHOTO LIBRARY 下颌骨骨折 图片 DU CANE MEDICAL IMAGING LTD/SCIENCE PHOTO LIBRARY 对于孤立性下颌骨骨折，全景牙科X线片是首选的诊断方法。 轴位和冠状位行薄层CT（1mm薄层）扫描以诊断面部骨折。