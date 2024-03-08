面部的钝器伤能导致下颌骨和其他面中部骨骨折。骨折部位不同，症状也不同。口腔的X线或CT检查可确诊。治疗可包括手术和（或）外固定。
如果外伤后的病人出现咬合不正、局部肿胀、下颌骨的某一部分触痛需要怀疑下颚（下颌骨）骨折。其他线索包括牙齿咬合面缺陷，牙槽脊中断，下牙槽或颏神经分布区域的麻木。部分骨折可导致显著的不稳定性。下颌骨髁状突骨折通常引起耳前疼痛、肿胀或张口受限（牙关紧闭）。单侧髁的骨折张口时下颌骨歪向患侧。
面中部包括从眶上缘到上颌牙齿区域的骨折 ，导致面颊部，颧骨隆起，颧弓或眶缘光滑轮廓线的不规则。Le Fort分类（见图面中部骨折的Le Fort分类) 可用于描述面中部骨折。外伤后咬合不正和上牙槽嵴骨折可能提示涉及咬合面的上颌骨折。
眶下神经麻痹、眼球内陷或复视提示眶底骨折。眼眶周边的损伤需要进行眼部检查，至少包括视力、瞳孔和眼外肌运动评估（见爆裂性骨折）。
牙关紧闭、颧弓触诊缺损提示颧弓骨折。由于肿胀，最初可能会或可能不会看到同侧脸颊上的凹陷。
如果创伤严重足够使面骨骨折时也可能造成脑损害及颈椎骨折。在影响大的损伤，颜面部骨折引起出血和水肿可能损伤呼吸气道。
中面部骨折Le Fort分类
Ⅰ：仅上颌骨下部；Ⅱ：眶下缘；Ⅲ：中面部从颅骨完全分离（颅面分离）
下颌骨和中面部骨折的诊断
X线和/或CT
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对于孤立性下颌骨骨折，全景牙科X线片是首选的诊断方法。 轴位和冠状位行薄层CT（1mm薄层）扫描以诊断面部骨折。
下颌骨和中面部骨折的治疗
骨折管理
必要时使用气管插管，抗生素
出血、水肿或明显组织破坏病人可能需要经口气管插管 以维持气道开放。明确的面部骨折的处理是复杂的，可能包括内固定术。
牙槽骨折
骨折穿过牙槽为开放性骨折。需要预防性应用抗生素（一般选用广谱抗生素，特别是针对厌氧菌有效，如青霉素），可以作为液体口服或胃肠道外给药。
下颌骨骨折
对于下颌骨骨折，治疗可以从单独的软食，到上下颌固定（用线关闭颌），严格的切开固定，或两者同时固定。如果创伤后最初几小时内能给予固定，任何唇或口腔撕裂伤在骨折已经复位前都应当延迟闭合。对于上下颌固定，确定好正确的咬合面后连接金属条（弓杠）到上下牙颊面，然后用线彼此连接。上下颌固定的病人应当始终携带铁丝钳以防呕吐。 固定可能需要持续数周。 进食限制于流质，半流质饮食和静脉营养补充。
由于只能刷部分牙齿表面，每天早、晚用30mL的0.12％洗必泰溶液漱口1分钟利于控制蚀斑形成、感染和口臭。平时张口训练通常有利于取消固定后的功能恢复。
经验与教训
髁骨折可能需要2～3周上下颌固定，随后进软食。然而，严重移位和双侧髁的骨折可能需要切开复位固定术。儿童的髁骨折因为可能造成关节强直和面部发育异常而不可使用强硬性固定。柔性（弹性）固定通常5至10天就足够了。
中面部骨折
如果中面部骨折导致咬合不正、眼球内陷、复视、眶下神经麻木，或不可接受的颜面畸形则需要手术治疗。手术治疗通常包括使用细螺丝，钢板的内固定。手术可以等到肿胀消退后再进行，特别是如果手术指征不明确的时候。 但是，如果需要手术，最好在受伤后14天内完成，因为在此之后，骨痂会使复位变得困难。