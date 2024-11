1.L'Hermite J, Nouvellon E, Cuvillon P, Fabbro-Peray P, Langeron O, Ripart J: The Simplified Predictive Intubation Difficulty Score: a new weighted score for difficult airway assessment. Eur J Anaesthesiol 26(12):1003–1009, 2009.doi:10.1097/EJA.0b013e32832efc71

2.Apfelbaum JL, Hagberg CA, Connis RT, et al: 2022 American Society of Anesthesiologists Practice Guidelines for Management of the Difficult Airway. Anesthesiology 136(1):31-81, 2022.doi:10.1097/ALN.0000000000004002

3.Brown III CA: Identification of the failed airway.In Brown III CA, Sakles JC, Mick NW, Mosier JM, Braude DB (Eds).Walls Manual of Emergency Airway Management, 6th ed, Wolters Kluwer, 2022.

4.Difficult Airway Society: DAS guidelines for management of unanticipated difficult intubation in adults 2015.