脚后跟骨（跟骨）骨折往往是暴力所致。诊断通过X线，必要时CT检查。治疗包括石膏固定和手术，但需先咨询骨科医师。

(参见骨折概述。)

跟骨骨折占所有骨折的1〜2％，不常见但较严重。如果没有及时诊断和治疗，可能导致长期残疾。急诊就诊时10%的跟骨骨折被漏诊。

典型的跟骨骨折是高能量外力轴向作用于足部导致（如，从高处坠落是足跟着地）。由于作用外力能量巨大，往往伴随其他严重损伤；10％跟骨骨折患者合并胸腰椎压缩性骨折。

跟骨骨折也可以是应力性骨折，特别是在运动员，如长跑运动员。

跟骨骨折也可能发生在关节内。

跟骨骨折的症状和体征 通常情况下，足跟周围和后足有压痛和肿胀。患者不能用足支撑体重。 10％的患者会出现 急性间隔综合征。

跟骨骨折的诊断 X线

必要时CT 如果怀疑跟骨骨折，应该行包括轴位和侧位的X线检查。 以下情况需行CT检查 X线结果阴性，但临床症状提示跟骨骨折。

Bohler 角<20°。

需要更多骨折细节。 跟骨图像 Bohler 角 Bohler角是由后关节面最高点到跟骨结节最高点的连线与后关节面最高点到跟骨前突的最高点的连线组成。正常情况下，在20至40°之间。角度 Image courtesy of Danielle Campagne, MD. 跟骨骨折 x光片显示跟骨粉碎性骨折。 Image courtesy of Danielle Campagne, MD. Bohler 角 Bohler角是由后关节面最高点到跟骨结节最高点的连线与后关节面最高点到跟骨前突的最高点的连线组成。正常情况下，在20至40°之间。角度 Image courtesy of Danielle Campagne, MD. 跟骨骨折 x光片显示跟骨粉碎性骨折。 Image courtesy of Danielle Campagne, MD. Bohler 角度在侧位片上测量。这个角度是由后关节面最高点到跟骨结节最高点的连线与后关节面最高点到跟骨前突的最高点的连线组成。正常情况下，在20至40°之间。 角度<20°提示骨折。 经验与提示 临床医生也应检查其他损伤是否存在，如胸腰椎压缩性骨折及间隔综合征。

跟骨骨折的治疗 骨科会诊

治疗包括石膏或是手术，取决于骨折的类型。 必须咨询骨科医生的意见。 关节内跟骨骨折 是否手术存在争议。 关节外跟骨骨折 的对症治疗包括保护、休息（避免负重）、压缩敷料（具有保护作用）、冰敷和抬高患肢（ PRICE ）。当肿胀消退后，需要石膏固定。