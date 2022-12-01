股骨干骨折 作者： University of California, San Francisco Danielle Campagne , MD , 已审核/已修订 12月 2022 看法 进行患者培训

股骨干骨折通常是由暴力引起，临床表现典型。需立即夹板固定并牵引，随后切开复位内固定（ORIF）。

(参见骨折概述。) 股骨干骨折一般原因为直接受到大力作用或屈膝时轴向负载过重（典型为摩托或汽车撞击行人）。因此，其他的重伤也经常存在。 股骨干骨折的症状和体征 骨折会造成明显的肿胀、畸形和不稳定。每次骨折引起的失血量最高可达1.5L。钝器伤所致且合并其他损伤时易引起失血性休克。 股骨干骨折的诊断 X线片 正位和侧位X线具有诊断意义。 如果骨折由暴力所致，需行髋关节X线排除同侧股骨颈骨折的可能。膝盖也应该仔细地评估。 中段股骨骨折 (1) 图片 Image courtesy of Danielle Campagne, MD. 股骨干骨折的治疗 立即用夹板牵引

切开复位和内固定 立即治疗是 夹板固定，通常使用市售的股骨牵引夹板（例如 Hare 牵引夹板或 Sager 牵引夹板），然后使用ORIF。 因为牵引夹板施加牵引力至小腿，所以如合并胫骨骨折时不能使用。 关键点 股骨干骨折通常是由暴力引起，临床表现明显。

每次骨折引起的失血量最高可达1.5L。

如果股骨干骨折，则对髋关节进行X线检查并评估膝关节。

尽快夹板固定股骨干骨折。