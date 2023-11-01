如何应用股骨牵引夹板

股骨牵引夹板用于暂时稳定并可能减少股骨干骨折。

股骨牵引夹板设计用于对骨折远端的腿部下部施加牵引力，通常是通过将脚踝拉离稳定的骨盆。有许多商业品牌，它们的设计和说明略有不同，因此需要个人熟悉才能正确使用。

牵引夹板还可以减轻和/或减少股骨骨折引起的疼痛和出血，尤其是那些缩短的股骨骨折。

股骨牵引夹板的适应症 股骨干骨折 股骨牵引夹板用于在最终治疗（例如手术固定）之前稳定股骨骨折。

股骨牵引夹板的禁忌症 骨盆骨折

踝、足和/或小腿的同侧骨折

同侧膝关节损伤 虽然牵引对股骨骨折有益，但对股骨骨折远端的骨折或韧带损伤可能有害。

股骨牵引夹板的并发症 血管或神经牵引损伤

股骨牵引夹板设备 市售股骨牵引夹板套件（例如 Hare®、Sager®、Ferno-trac TM , 肯德里克 TM )

镇痛/镇静药物（如芬太尼、吗啡、丙泊酚）

股骨牵引夹板的其他注意事项 牵引夹板对股骨近端骨折可能没有那么有效。

股骨牵引夹板的相关解剖结构 股骨干不包括股骨的常见骨折部位，例如髋部和髁上骨折。

股骨牵引夹板的定位 患者仰卧，支撑受伤的下肢。

应用股骨牵引夹板的分步说明 请遵循所用特定产品的说明和建议。

确保担架或桌子的长度足以支撑装置的远端（例如，超出同侧足部 20 厘米 [8 英寸]）。如果受伤的腿缩短，则使用对侧未受伤的腿作为地标。

给予患者足够的镇痛。

按照产品说明（包括这些步骤的正确顺序）的指示，将设备固定在骨盆和脚踝上。

锁定脚踝附件。

按照指示放置任何腿部支撑带（例如，膝盖上方 2 个，膝盖下方 2 个）。

在脚踝上施加纵向牵引力，将缩短的腿拉直和拉长到对侧腿的长度。使用患者体重的约 10% 或最多约 7 公斤（15 磅）。

按照指示将设备锁定到位。

检查远端神经血管状态（例如，毛细血管再充盈、远端感觉、脚趾屈曲和伸展）。

股骨牵引夹板的术后护理 当有明确的护理时，尽快取下牵引夹板。

股骨牵引夹板的警告和常见错误 在夹板应用之前和之后评估远端脉搏。

如果在特定设备上可用，请使用牵引力秤确保施加足够的牵引力。

与未受伤的一侧相比，经常评估疼痛缓解情况和四肢长度，以确保足够的牵引力。