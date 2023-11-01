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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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如何应用股骨牵引夹板

作者：James Y. McCue, MD, University of Washington
已审核/已修订 11月 2023
看法 进行患者培训

股骨牵引夹板用于暂时稳定并可能减少股骨干骨折。

股骨牵引夹板设计用于对骨折远端的腿部下部施加牵引力，通常是通过将脚踝拉离稳定的骨盆。有许多商业品牌，它们的设计和说明略有不同，因此需要个人熟悉才能正确使用。

牵引夹板还可以减轻和/或减少股骨骨折引起的疼痛和出血，尤其是那些缩短的股骨骨折。

股骨牵引夹板的适应症

  • 股骨干骨折

股骨牵引夹板用于在最终治疗（例如手术固定）之前稳定股骨骨折。

股骨牵引夹板的禁忌症

  • 骨盆骨折

  • 踝、足和/或小腿的同侧骨折

  • 同侧膝关节损伤

虽然牵引对股骨骨折有益，但对股骨骨折远端的骨折或韧带损伤可能有害。

股骨牵引夹板的并发症

  • 血管或神经牵引损伤

股骨牵引夹板设备

  • 市售股骨牵引夹板套件（例如 Hare®、Sager®、Ferno-tracTM, 肯德里克TM)

  • 镇痛/镇静药物（如芬太尼、吗啡、丙泊酚）

股骨牵引夹板的其他注意事项

  • 牵引夹板对股骨近端骨折可能没有那么有效。

股骨牵引夹板的相关解剖结构

股骨干不包括股骨的常见骨折部位，例如髋部和髁上骨折。

股骨牵引夹板的定位

  • 患者仰卧，支撑受伤的下肢。

应用股骨牵引夹板的分步说明

  • 请遵循所用特定产品的说明和建议。

  • 确保担架或桌子的长度足以支撑装置的远端（例如，超出同侧足部 20 厘米 [8 英寸]）。如果受伤的腿缩短，则使用对侧未受伤的腿作为地标。

  • 给予患者足够的镇痛。

  • 按照产品说明（包括这些步骤的正确顺序）的指示，将设备固定在骨盆和脚踝上。

  • 锁定脚踝附件。

  • 按照指示放置任何腿部支撑带（例如，膝盖上方 2 个，膝盖下方 2 个）。

  • 在脚踝上施加纵向牵引力，将缩短的腿拉直和拉长到对侧腿的长度。使用患者体重的约 10% 或最多约 7 公斤（15 磅）。

  • 按照指示将设备锁定到位。

  • 检查远端神经血管状态（例如，毛细血管再充盈、远端感觉、脚趾屈曲和伸展）。

股骨牵引夹板的术后护理

  • 当有明确的护理时，尽快取下牵引夹板。

股骨牵引夹板的警告和常见错误

  • 在夹板应用之前和之后评估远端脉搏。

  • 如果在特定设备上可用，请使用牵引力秤确保施加足够的牵引力。

  • 与未受伤的一侧相比，经常评估疼痛缓解情况和四肢长度，以确保足够的牵引力。

股骨牵引夹板的提示和技巧

  • 使用足够的镇痛剂（通常是静脉注射阿片类药物），因为股骨骨折的牵引夹板是痛苦的。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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