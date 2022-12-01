甲床损伤严重时需去除残甲后进行缝合，修复必须在损伤后24小时内以及感染前完成。损伤小，且完全位于指甲下方时可不予修复。

指尖挤压伤时，无论有没有骨折，常规会拔甲，评估甲床损伤程度，是否需要修复。然而，如指甲损伤不重或无变形时可不用拔甲。在这种情况下，如果存在指甲层裂伤，夹板治疗后可自行愈合。环钻术用于甲下血肿引起的疼痛的治疗。

如果指甲严重受伤或变形时，应去除残甲，用细的可吸收缝线修补（如，6-0或7-0聚乳糖缝线）。然后用非粘附敷料（如凡士林浸渍抑菌纱布）包裹指尖；应在24小时内检查伤口，以确保甲床不会粘附在敷料上。证据表明虽然甲床损伤是开放性骨折，但是修补术治疗后不需要抗生素治疗。