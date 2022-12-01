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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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指尖骨折

作者：Danielle Campagne, MD, University of California, San Francisco
已审核/已修订 12月 2022
看法 进行患者培训

指尖（多发）骨折发生在末节指骨。 通常原因为挤压伤（如，门柱）。

(参见骨折概述。)

指尖骨折很常见。可以是简单的横向骨折也可以是复杂的粉碎性骨折（远端指骨的前端平台）。通常合并甲床裂伤，但有时指甲可以完整保留。

指尖骨折的症状和体征

指尖肿胀，压痛。有显著软组织损伤的骨折可能会导致感觉过敏，骨折预合后仍可持续存在。

血液会被囤积在甲板和甲床之间（甲下血肿），导致甲板变黑、升高。甲下血肿往往在甲床撕裂后出现。

严重的甲床破坏可导致指甲永久变形。

指尖骨折的诊断

  • X线

诊断指尖骨折依据X线，需包括正位，斜位和侧位。拍侧位片时，病变指节应与其他指节分开。

指尖骨折的治疗

  • 保护条(如手指夹板)治疗2周

  • 甲下血肿较大或疼痛时，可钻孔放血。

大多数指尖骨折给予对症处理，用保护条（市售铝泡沫夹板材料）将指尖包裹两周。骨折移位几乎不需要手术修复。

持续过敏 可用脱敏疗法治疗。

甲下血肿 可钻孔放血（环钻术），通常是用一个电灼装置（有指甲油时不能用），或用一个18号针头钻孔减压。无论哪种方法，有突破感后需立即停止（表示已钻穿）。如果操作时动作轻柔而迅速，可以不用麻醉。否则，也可神经阻滞（在手指根部注射局部麻醉剂）。

甲床损伤

甲床损伤严重时需去除残甲后进行缝合，修复必须在损伤后24小时内以及感染前完成。损伤小，且完全位于指甲下方时可不予修复。

指尖挤压伤时，无论有没有骨折，常规会拔甲，评估甲床损伤程度，是否需要修复。然而，如指甲损伤不重或无变形时可不用拔甲。在这种情况下，如果存在指甲层裂伤，夹板治疗后可自行愈合。环钻术用于甲下血肿引起的疼痛的治疗。

如果指甲严重受伤或变形时，应去除残甲，用细的可吸收缝线修补（如，6-0或7-0聚乳糖缝线）。然后用非粘附敷料（如凡士林浸渍抑菌纱布）包裹指尖；应在24小时内检查伤口，以确保甲床不会粘附在敷料上。证据表明虽然甲床损伤是开放性骨折，但是修补术治疗后不需要抗生素治疗。

关键点

  • 当指尖骨折时，即使指甲完好无损，甲床也常常出现裂伤，引起甲下血肿。

  • 行正位，斜位及侧位X光片;拍侧位片时将受累手指与其他手指分开。

  • 对于大多数指尖骨折，用保护套包裹指尖，通常需要2周。

  • 治疗甲下血肿的方法是刺穿指甲并排出血液。

  • 用缝合线修复甲床上的显著裂伤;如果指甲出现严重受伤或变形，请在修复指甲之前将指甲取下，然后将指尖包裹在非粘性敷料中。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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