肌肉骨骼疾病主要累及关节，导致关节炎。其他疾病主要影响骨骼（例如， 骨折， 骨佩吉特病， 肿瘤)、肌肉（例如， 肌炎)、周围神经（例如， 尺神经卡压) 或其他关节周围软组织 (例如， 滑囊炎， 肌腱炎， 扭伤、韧带损伤）。 关节炎可由多种原因导致，包括感染、自身免疫性疾病、晶体诱导的炎症以及软骨炎症和骨病（如骨关节炎）。关节炎可累及单关节（单关节炎）或多关节（多关节炎），呈对称性或非对称性，累及或不累及脊柱。
有关节症状的患者的病史
除关节症状之外，临床医师需着重询问患者的全身症状和关节外症状 (1)。许多症状和临床表现，包括以下内容，可能与各种关节疾病有关，并为诊断特定全身性疾病提供线索：
发热
畏寒
不舒服
体重下降
皮疹
粘膜溃疡
眼睛发红或疼痛
光敏性皮疹
感觉迟钝
胃肠道症状
心肺症状
疼痛 是关节疾病最常见的症状（见 单个关节内和周围疼痛 和 多个关节疼痛）。 病史必须包括疼痛的性质、位置、程度、加重或减轻的因素，以及发作时间特点（新发或复发）。临床医生须判断疼痛是在长时间静息后还是在长时间活动后加重；是否在晨起时出现，白天加重。来自浅表部位的疼痛比深部组织的疼痛更易定位。位于远端小关节的疼痛比近端大关节的疼痛更易定位。关节疼痛还可能与关节外结构或其他关节相关。关节炎常产生酸痛感，而神经病变往往产生一种较深的、恼人的或者较为表浅的灼痛感。
僵硬是指关节的运动障碍，但是对患者来说，僵硬更多地意味着虚弱、乏力或关节运动受限。检查者需区分是关节本身无法运动还是因为疼痛导致关节运动受限。如下所示，僵硬的特征有助于判断病因：
休息一段时间后关节活动不适，多发生于风湿性疾病。
随着关节炎症的加重，僵硬会更严重，持续时间更长。
“戏剧院膝痛征”（数小时保持坐位后需缓慢行走以缓解站立后膝部或髋部短暂的僵硬感）多见于骨关节炎。
在腰部，持续的晨僵 > 1 小时，随着运动而减少可能会反映 脊椎炎。
乏力是指精疲力尽后渴望休息的感觉。它与虚弱、运动障碍和因疼痛引起的运动受限不同。 疲劳 可能反映全身炎症性疾病以及其他疾病的活动。 临床医生应该尝试区分疲劳和困倦。
不稳定性(关节屈曲)提示关节内部紊乱或稳定关节的韧带或其他关节周围结构受损，可通过体格检查中的应力试验来明确。屈曲最常发生在膝部。
病史参考文献
1.Guidelines for the initial evaluation of the adult patient with acute musculoskeletal symptoms.American College of Rheumatology Ad Hoc Committee on Clinical Guidelines. Arthritis Rheum.1996;39(1):1-8.doi:10.1002/art.1780390102
有关节症状患者的体格检查
每个受累关节都必须进行视诊、触诊和活动范围的测定。 在多关节病中，某些关节外体征（如发热、消瘦、皮疹）的出现可能提示系统性疾病。
注意观察关节的静止体位，以及任何红斑、肿胀、变形和皮肤磨损或刺破。受累关节需与非受累关节或检查者的相应关节进行对比观察。
触诊关节时轻柔，注意有无局部压痛、发热和肿胀的位置。鉴别压痛点是沿关节分布或是位于肌腱附着点还是黏液囊十分重要。注意软组织、突出部位、存在正常空间和间隙的组织（反映关节渗出或滑膜增生）。肿胀关节的触诊有助于排除关节积液、滑膜增厚、关节囊或骨肿大。 小关节（如肩锁关节、胫腓关节、桡尺关节、胸锁关节）均可能为疼痛的原因，但常被误认为始发于大关节。注意排除骨肿大（常由骨赘引起）。
首先通过测量关节的主动运动范围（指患者关节可活动的最大范围），活动受限常提示无力、疼痛、僵硬或生理结构异常。 其次，测量关节的被动活动范围（指检查者让患者关节活动的最大范围），被动活动受限提示结构异常（如瘢痕、肿胀或变形），而不是无力或疼痛。 主动活动或被动活动时受累关节（如由感染或痛风所致）可能非常疼痛。
运动或触诊无法引出疼痛需要考虑牵涉性疼痛的可能性。
注意观察关节受累的方式。对称性的多关节受累多发生于系统性疾病（如类风湿性关节炎）；单关节受累（一个关节受累）或者不对称的寡关节炎（受累关节≤ 4）常发生于骨关节炎和银屑病关节炎。外周小关节受累常发生于类风湿性关节炎，而大关节或者脊柱关节受累常发生于脊柱关节病。然而，在疾病早期关节的受累方式往往并不明显。
捻发音，可触及或可闻及在运动中由受损的关节结构产生。它可由粗糙的关节软骨或肌腱产生；注意仔细检查并确定引发关节捻发音的关节活动，可提示何种关节结构受累。
不同的关节有其不同的特征，检查时需注意。以下关节的体格检查细节将单独讨论：
有关节症状患者的检测
实验室检查和影像学检查不及病史和体检提供的信息丰富。尽管一些检查对部分患者是必须的，但仍不推荐一味地扩大检查。检查包括
偶尔会进行骨、滑膜或其他组织的活检。
血液检查
应根据患者病史及体检结果选择血液学检查。一些检查虽无特异性，但有助于支持或排除某些系统性风湿性疾病的可能性，具体如下：
抗核抗体 (ANA) 和抗双链 DNA 抗体 系统性红斑狼疮 (SLE)
类风湿因子、抗环瓜氨酸肽抗体（anti-CCP）在类风湿关节炎（RA）中的作用
HLA-B27在脊柱关节病（例如，炎症背部疼痛的症状出现正常X线表现，或伴随不明原因的葡萄膜炎及周围关节炎）具有提示作用；
一些检查如白细胞计数、红细胞沉降率（ESR）和C反应蛋白可帮助判断炎症性关节炎是否由感染或其他系统性疾病引起，但上述检查特异性和敏感性均不高。例如，正细胞性贫血或 ESR 或 CRP 升高表明关节炎症，或可能是由于大量非关节炎症情况（例如感染、癌症）引起的。同样，并非所有的炎性疾病中二者都升高。
影像学检查
影像学检查一般不是必要检查。X线检查主要显示骨骼异常，多数关节疾病早期无骨质受累。但其对早期评估局部的、无法解释的持续性或严重的关节尤其是脊柱异常症状很有价值，有助于发现可能存在的原发性或转移性肿瘤、骨髓炎、骨缺血坏死、关节周围钙化（如钙化性肌腱炎），以及其他一些在体格检查中可能被遗漏的深部组织病变。若怀疑慢性的 类风湿关节炎、痛风和骨关节炎 ，X线检查可发现骨侵蚀、骨囊肿及关节间隙狭窄。在焦磷酸钙关节炎(假性关节炎)中，关节内软骨(焦磷酸钙)可见软骨钙质沉着症沉积。
对肌肉骨骼系统的影像学检查来说，首选X线检查，但它比CT、MRI或超声检查敏感性弱，尤其是在疾病早期。MRI可发现X线上未显示的骨折，尤其是对于髋关节、骨盆，以及膝关节内结构和周围软组织异常。在MRI禁忌时或者无MRI时，CT检查亦有价值。CT 也可用于检测关节周围钙化（例如 冠状齿状突综合征)，而 MRI 无法检测到。双能 CT 扫描有助于检测尿酸沉积和 痛风诊断。超声波检查可以发现提示手脚小关节发炎的滑膜增生和充血，甚至可以在痛风临床发作之间发现关节中的尿酸沉积。关节造影和骨扫描可能在某些情况下有所帮助。
关节穿刺术
滑液检查
在床边，对液体的大体特征进行了评估，如它的颜色和清晰度。
总体评价可以把积液暂时进行大致的分类，如非炎症性、炎症性或感染性 (见表滑液的分类)。积液也可以是血性的。每一种积液都提示了某种关节病 (见表基于滑液分类的鉴别诊断)。所谓的非炎性积液通常是轻度炎症性的，提示诸如骨关节炎和骨坏死等炎症不严重的疾病。
滑液的分类
检查
正常
血性
感染性
炎症
非炎性
肉眼检查
外观
清
血性
浑浊或脓性
黄色，浑浊
浅黄色，清
常规实验室检查
细菌培养
阴性
阴性
常阳性
阴性
阴性
多形核白细胞%*
< 25
—
通常> 85
> 50
< 25
白细胞计数*
< 200/mcL
受血细胞影响
5,000–> 100,000/mcL
1,000–50,000/mcL
200–1000/mcL
*感染性关节炎的白细胞（WBC）计数及多形核中性粒细胞百分比在某些毒性不高的病原体感染（例如，在淋球菌、莱姆病、结核杆菌或真菌性关节炎中）或已经接受过治疗的患者中较低。 SLE及其他结缔组织病患者的积液可能仅仅倾向于炎性，WBC数在500～2000/mcL之间。非感染性积液的WBC数很少达到100000/mcL。
关节积液的实验室检查通常包括细胞计数、白细胞分类、革兰氏染色、细菌培养，（如果考虑感染）以及对细胞和晶体的偏振光显微镜检查。然而，检查的具体选择基于高度考虑何种诊断。
基于滑液分类的鉴别诊断*†
积液的分类
可能的病因
血性
抗凝药
血管瘤
血小板减少 （很少）
外伤伴或不伴骨折
肿瘤
感染性
取决于患者特征的各种微生物（见表常见引起急性感染性关节炎的微生物）
炎症
急性晶体性滑膜炎（痛风和焦磷酸钙性关节炎 [假性痛风]）
经一定治疗后或毒性较低的细菌性感染
系统性红斑狼疮 （轻度炎症）
滑膜梗死（例如， 镰状细胞病造成）
非炎性
肥厚性肺骨关节病（包括 泡吧)
代谢性疾病所致骨关节炎
剥脱性骨软骨炎
骨坏死（包括由镰状细胞病导致的骨坏死）
消退或早期的炎症
外伤
另见表滑膜积液的分类。此鉴别诊断仅包括部分疾病。
针对晶体的滑液的偏振光显微镜检查（只需要一滴关节液），使用多极光，是确诊痛风、焦磷酸钙性关节炎，和其他晶体性关节炎的必要检查。通过光源上的偏振片以及置于色谱和检查者眼睛之间的另一块光栅偏振片，可见白色双折射的晶体。补偿偏振光是通过插入一个一级红板来提供的，这可以在市场上买到的显微镜套件中找到，这些套件可以适用于标准光学显微镜。
最常见的晶体多见于痛风（尿酸单钠，针状负性双折射晶体）和焦磷酸钙性关节炎（焦磷酸钙，菱形或棒状的双折光或非双折光晶体）。 如果结果显示晶体不典型，应该考虑几种少见晶体（胆固醇、液化脂肪晶体、草酸、冷球蛋白）或伪像（例如沉积的皮质激素晶体）的可能。
其他也有一些少见的滑液检查结果，提示特异的诊断，包括：
特异的病原体（通过革兰氏或抗酸染色可识别）
骨髓针状物或脂肪球（由骨折导致）
淀粉样片段（通过刚果红染色可以识别）
镰状红细胞（由镰状细胞性贫血导致）
检测参考文献
1.Brannan SR, Jerrard DA: Synovial fluid analysis. J Emerg Med 30(3):331-339, 2006.doi:10.1016/j.jemermed.2005.05.029