除关节症状之外，临床医师需着重询问患者的全身症状和关节外症状 (1)。许多症状和临床表现，包括以下内容，可能与各种关节疾病有关，并为诊断特定全身性疾病提供线索：

发热

畏寒

不舒服

体重下降

雷诺现象

皮疹

粘膜溃疡

眼睛发红或疼痛

光敏性皮疹

感觉迟钝

胃肠道症状

心肺症状

疼痛 是关节疾病最常见的症状（见 单个关节内和周围疼痛 和 多个关节疼痛）。 病史必须包括疼痛的性质、位置、程度、加重或减轻的因素，以及发作时间特点（新发或复发）。临床医生须判断疼痛是在长时间静息后还是在长时间活动后加重；是否在晨起时出现，白天加重。来自浅表部位的疼痛比深部组织的疼痛更易定位。位于远端小关节的疼痛比近端大关节的疼痛更易定位。关节疼痛还可能与关节外结构或其他关节相关。关节炎常产生酸痛感，而神经病变往往产生一种较深的、恼人的或者较为表浅的灼痛感。

僵硬是指关节的运动障碍，但是对患者来说，僵硬更多地意味着虚弱、乏力或关节运动受限。检查者需区分是关节本身无法运动还是因为疼痛导致关节运动受限。如下所示，僵硬的特征有助于判断病因：

休息一段时间后关节活动不适，多发生于风湿性疾病。

随着关节炎症的加重，僵硬会更严重，持续时间更长。

“戏剧院膝痛征”（数小时保持坐位后需缓慢行走以缓解站立后膝部或髋部短暂的僵硬感）多见于骨关节炎。

外周关节晨僵持续>1小时为重要的早期关节炎症表现，如类风湿关节炎、银屑病关节炎或慢性病毒性关节炎。

在腰部，持续的晨僵 > 1 小时，随着运动而减少可能会反映 脊椎炎。

乏力是指精疲力尽后渴望休息的感觉。它与虚弱、运动障碍和因疼痛引起的运动受限不同。 疲劳 可能反映全身炎症性疾病以及其他疾病的活动。 临床医生应该尝试区分疲劳和困倦。

不稳定性(关节屈曲)提示关节内部紊乱或稳定关节的韧带或其他关节周围结构受损，可通过体格检查中的应力试验来明确。屈曲最常发生在膝部。

表格 区别炎症性 vs 非炎症性关节疾病的特征 表格