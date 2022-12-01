舟骨骨折多因为腕部过伸。最初的X线检查可能不能发现。并发症可以很严重。
(参见骨折概述。)
舟骨是最易受伤的腕骨。舟骨骨折多因为腕部过伸，特别是倒地时。骨折可以破坏舟骨近端血供。缺血性gu坏死是常见的并发症，即使立即治疗也可能导致功能残疾和退行性腕关节炎。
舟骨骨折的症状和体征
桡侧手腕肿胀伴压痛。出现以下症状需考虑舟骨骨折。具体体征包括
拇指轴向受压时疼痛
手腕对抗外力旋后时疼痛
腕关节尺偏时鼻烟窝压痛明显
鼻烟窝位于桡骨远端，在拇长伸肌、拇短伸肌、和拇长展肌腱之间。
舟骨骨折的诊断
X线平片
MRI
如果怀疑舟骨骨折并且影像学检查无法诊断，则用拇指夹板和后续x光片行推测性治疗
最初采用X线平片（前后位、侧位和斜位）检查，结果通常是正常的。在最近的一项荟萃分析中，普通X线有6％-18％的假阴性率。（1）
如X线检查正常临床仍怀疑骨折时，可行MRI检查。MRI越来越多地用于诊断舟骨骨折，因为在急性期较CT或骨扫描更为准确（1)。
ZEPHYR/SCIENCE PHOTO LIBRARY
如果临床怀疑骨折且影像学无法诊断，则推定为骨折治疗 拇指人字形夹板 被申请;被应用。 患者应在受伤后 1 周复查。 如果患者在受伤后 1 周检查时仍然疼痛或手腕有压痛，则重复拍摄 X 光片。
经验与提示
拇指人字夹板
诊断参考文献
1.Carpenter CR, Pines JM, Schuur JD, et al: Adult scaphoid fracture.Acad Emerg Med 21 (2):101–121, 2014.doi: 10.1111/acem.12317
舟状骨骨折的治疗
拇指指固定
许多非移位骨折可以佩戴拇指人字形石膏6-8周进行治疗。如果需要推迟使用石膏，可以使用拇指尖夹板。
有时需切开复位内固定。
关键点
舟骨骨折多因为腕部过伸，特别是倒地时。
这些骨折会破坏近端舟骨的血液供应；因此，骨坏死是一种常见的，有时是致残的并发症。
采取正位，侧位和斜位X线片;如果影像学检查正常或无法诊断，但临床发现提示舟骨骨折，则行MRI检查或用拇指夹板固定，一周后再做一次x光检查。