X线平片

MRI

如果怀疑舟骨骨折并且影像学检查无法诊断，则用拇指夹板和后续x光片行推测性治疗

最初采用X线平片（前后位、侧位和斜位）检查，结果通常是正常的。在最近的一项荟萃分析中，普通X线有6％-18％的假阴性率。（1）

如X线检查正常临床仍怀疑骨折时，可行MRI检查。MRI越来越多地用于诊断舟骨骨折，因为在急性期较CT或骨扫描更为准确（1)。

舟骨骨折 图片 ZEPHYR/SCIENCE PHOTO LIBRARY

如果临床怀疑骨折且影像学无法诊断，则推定为骨折治疗 拇指人字形夹板 被申请;被应用。 患者应在受伤后 1 周复查。 如果患者在受伤后 1 周检查时仍然疼痛或手腕有压痛，则重复拍摄 X 光片。

如何使用拇指角形夹板 视频

经验与提示

拇指人字夹板