非外伤性骨坏死较多影响男性，>60%的病例发生在双侧，发病年龄高峰在30岁～50岁之间。

导致或促成非创伤性骨坏死的最常见因素是

皮质类固醇的使用（尤其是长期使用和/或更高剂量）

酗酒

骨坏死的其他非创伤性危险因素包括-

持续数周或数月服用泼尼松（或等效价的其他糖皮质激素）>20mg/d，累及剂量>2000mg会增加骨坏死的风险，尽管病例报告描述了在少得多的皮质类固醇暴露后发生骨坏死。值得注意的是，皮质类固醇相关的骨坏死通常是多灶性的，可以影响负重和非负重关节，如肩部。

数年饮酒>3次/日（>500mL乙醇/周）骨坏死的风险也会增加。

一些遗传因素也会增加骨坏死的易感性。 由于蛋白 C、蛋白 S 或抗凝血酶 III 或抗心磷脂抗体的缺乏导致轻微的凝血异常（见 血栓性疾病概述) 可以在高比例的骨坏死患者中检测到。

一些作为骨坏死常见合并症的疾病用皮质类固醇治疗（例如系统性红斑狼疮）。 有证据表明，这些疾病导致的骨坏死风险主要与糖皮质激素的使用相关，而不是这些疾病本身。 大约 20% 的骨坏死病例是特发性的。 据报道，接受双磷酸盐治疗（特别是静脉注射）和其他抗再吸收药物（如狄诺沙单抗）的患者出现了药物相关的颌骨坏死。 60%患者髋部骨坏死是双侧性的。

“膝关节自发性骨坏死”（SONK）一词用词不当。这种情况通常发生在老年患者中，局限于股骨髁或胫骨平台。SONK被认为是不充分骨折引起（一种脆性骨折，是骨质疏松的骨通过正常磨损而不是直接外伤引起）。真正的膝关节骨坏死可由创伤或任何非创伤性骨坏死危险因素引起。