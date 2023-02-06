腹部严重外伤患者中肾损伤高达10%。总体约65%的泌尿生殖系统损伤累及肾脏。它是泌尿生殖系统外伤中最易受伤的器官。
肾损伤（85%～90%）多数见于钝器伤，通常是由车祸、坠落或殴打造成的。 多数损伤是轻度的。最常见的合并伤为头部、中枢神经系统、胸部、脾脏和肝脏。穿透伤常见于枪伤， 往往合并腹腔内多发伤，最常见胸部、肝脏、肠道和脾脏。
根据严重程度，肾损伤可分为五级：
1级：包膜下血肿和/或肾挫伤
2级：裂伤深度≤1 cm，无尿外渗
3级：裂伤深度>1cm，无尿外渗
4级：集合系统撕裂伤伴尿液外渗； 任何节段性肾血管损伤； 肾梗塞；肾盂裂伤和/或肾盂输尿管破裂
5级：肾破裂或血液供应阻断，伴有活动性出血； 主要肾血管撕裂或撕脱
肾外伤的诊断
临床评估，包括持续监测生命体征
尿常规和红细胞比容
若怀疑有高度肾损伤，行CT增强的延迟扫描（在初步研究后10至15分钟进行）
钝性创伤患者血流动力学稳定，仅表现为显微镜下血尿，通常有轻微的肾脏损伤，不需要手术修复；因此，无需进行CT检查。
实验室检查应当包括红细胞比容和尿常规。
任何钝器损伤后的患者只要有以下一项或多项表现，均应怀疑诊断高级别肾损伤：
镜下血尿伴低血压（收缩压<90mmHg）
肉眼血尿
严重减速伤害(例如，从高处坠落、高速机动车碰撞)
安全带印痕
弥漫性腹部压痛
腰部直接打击伤
下肋骨或椎骨横突骨折
正在服用抗凝剂或有先天性肾脏异常的患者在受到相对较小的创伤后可能会出现肉眼血尿。
当怀疑有严重的肾脏损伤时，应做对比增强CT检查以确定肾脏损伤的程度，并确定伴随的腹腔内损伤和并发症，包括腹膜后血肿和尿液外渗。延迟成像应在初次检查后约10~15分钟进行。CT对于肾损伤的呈现和分级，鉴别集合系统受累或肾盂输尿管连接破裂以及识别任何相关的腹腔内损伤非常重要。
经验与提示
对于腹部和下胸部的穿透伤，一旦出现镜下或肉眼血尿，应行CT检查。此外， 血管造影 可能用于评估持续性或延迟性出血，这种情况可能会因血管损伤而发生， 动静脉瘘，或假性动脉瘤。
对于儿童肾损伤也需进行类似的评估，仅在儿童钝器伤且尿常规显示>50红细胞数/高倍镜视野时需行影像学检查。由于儿童的血管张力高于成人，因此尽管失血过多，他们仍能保持正常血压。
肾外伤的治疗
严格卧床休息，对于入院的患者，密切监测生命体征
部分钝器伤及大多数穿透性高度肾损伤需手术修补或血管造影
大多数钝性肾损伤，包括所有 1 级和 2 级损伤以及大多数 3 级和 4 级损伤，可以通过非手术安全治疗；大多数1级或2级患者以及部分3级患者可以出院。病人需要严格卧床休息直至肉眼血尿消失。
有以下情况的患者需要及时干预：
持续性出血（即需要反复输血）
肾周血肿增大
肾蒂撕裂或其他显著肾脏血管损伤
输尿管骨盆连接处破坏
治疗干预包括手术，支架置入或选择性血管造影栓塞。
尽管对那些经过CT检查而进行详细分级、血压稳定、无相关腹腔内损伤需要手术的病例可以进行观察随访，但穿透性损伤往往需要手术探查。
关键点
多数民众泌尿生殖系统损伤累及肾脏，多为钝性机制，且大多数是轻度的。
疑似中度或重度损伤（例如肉眼血尿、低血压、病因或检查提示有显著肾损伤）需行增强CT。
持续性出血、肾周血肿增大、肾蒂撕脱、明显肾血管损伤和肾盂输尿管连接处断裂，需考虑手术或治疗性血管介入造影。
考虑使用输尿管支架治疗持续性尿液外渗。