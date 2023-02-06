临床评估，包括持续监测生命体征

尿常规和红细胞比容

若怀疑有高度肾损伤，行CT增强的延迟扫描（在初步研究后10至15分钟进行）

钝性创伤患者血流动力学稳定，仅表现为显微镜下血尿，通常有轻微的肾脏损伤，不需要手术修复；因此，无需进行CT检查。

实验室检查应当包括红细胞比容和尿常规。

任何钝器损伤后的患者只要有以下一项或多项表现，均应怀疑诊断高级别肾损伤：

镜下血尿伴低血压（收缩压<90mmHg）

肉眼血尿

严重减速伤害(例如，从高处坠落、高速机动车碰撞)

安全带印痕

弥漫性腹部压痛

腰部直接打击伤

下肋骨或椎骨横突骨折

正在服用抗凝剂或有先天性肾脏异常的患者在受到相对较小的创伤后可能会出现肉眼血尿。

当怀疑有严重的肾脏损伤时，应做对比增强CT检查以确定肾脏损伤的程度，并确定伴随的腹腔内损伤和并发症，包括腹膜后血肿和尿液外渗。延迟成像应在初次检查后约10~15分钟进行。CT对于肾损伤的呈现和分级，鉴别集合系统受累或肾盂输尿管连接破裂以及识别任何相关的腹腔内损伤非常重要。

经验与提示

对于腹部和下胸部的穿透伤，一旦出现镜下或肉眼血尿，应行CT检查。此外， 血管造影 可能用于评估持续性或延迟性出血，这种情况可能会因血管损伤而发生， 动静脉瘘，或假性动脉瘤。

对于儿童肾损伤也需进行类似的评估，仅在儿童钝器伤且尿常规显示>50红细胞数/高倍镜视野时需行影像学检查。由于儿童的血管张力高于成人，因此尽管失血过多，他们仍能保持正常血压。