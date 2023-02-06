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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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输尿管损伤

作者：Noel A. Armenakas, MD, Weill Cornell Medical School
已审核/已修订 2月 2023
看法 进行患者培训

多数输尿管损伤发生在术中。最常见损伤输尿管的手术操作包括输尿管镜检查术、子宫切除术、低位结肠切除术和开放性腹主动脉瘤修补术。可能的原因包括结扎、切断、撕裂、挤压、阻断血供、扭曲、电凝。

非医源性输尿管损伤只占所有GU损伤的1％～3％。 它们通常由枪伤所致，很少由刺伤导致。儿童中撕裂伤较为常见，发生在肾盂输尿管连接处。 并发症包括腹腔或腹膜后尿漏；肾周脓肿；瘘管形成（如输尿管阴道瘘，输尿管皮肤瘘）；以及输尿管狭窄和/或梗阻。

输尿管外伤的诊断

  • 影像学检查和/或手术探查

输尿管损伤的诊断应以病史为基础，需高度怀疑，因为>30％的患者症状无特异性，且无血尿。可通过影像学检查（包括延迟显像的增强CT、逆行肾盂造影）和/或手术探查或两种同时确诊。发热、腰部压痛、 肠梗阻加重、输尿管漏、输尿管梗阻、和 脓毒症 是其他部位隐匿损伤最常见的延迟症状。提示输尿管损伤的术中发现包括漏尿、输尿管瘀伤或蠕动减少。 通过静脉内或输尿管内注射染料（例如靛蓝胭脂红、亚甲蓝）可以进一步帮助诊断。

输尿管外伤的治疗

  • 轻度损伤可经皮肾造瘘或输尿管支架

  • 重度损伤需手术修补

所有输尿管损伤均需积极干预。 经皮肾穿刺造瘘引流或放置输尿管支架(逆行或顺行)足以治疗轻度损伤（如挫伤或部分性断裂）。轻微的医源性术中输尿管损伤（如部分裂伤）可以通过一期闭合来治疗。在使用缝线进行意外结扎的情况下，移除缝线可能就足够了。所有修复均应安装支架。

重大损伤（例如，完全横断或撕脱伤）通常需要开放或腹腔镜重建技术，具体取决于其位置和程度。这些技术包括输尿管再植、原发性输尿管吻合术、前 (Boari) 膀胱瓣、经输尿管切开术、回肠置入术，以及作为最后手段的自体移植。在不稳定的患者中，使用损伤控制方法，即暂时引流输尿管，稍后进行明确的管理。

关键点

  • 多数输尿管损伤发生在术中。

  • 对于外伤引起的输尿管损伤，保持高度怀疑，因为检查结果是非特异性的，并且通常不存在血尿。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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