看法 进行患者培训
多数输尿管损伤发生在术中。最常见损伤输尿管的手术操作包括输尿管镜检查术、子宫切除术、低位结肠切除术和开放性腹主动脉瘤修补术。可能的原因包括结扎、切断、撕裂、挤压、阻断血供、扭曲、电凝。
非医源性输尿管损伤只占所有GU损伤的1％～3％。 它们通常由枪伤所致，很少由刺伤导致。儿童中撕裂伤较为常见，发生在肾盂输尿管连接处。 并发症包括腹腔或腹膜后尿漏；肾周脓肿；瘘管形成（如输尿管阴道瘘，输尿管皮肤瘘）；以及输尿管狭窄和/或梗阻。
输尿管外伤的诊断
输尿管外伤的治疗
轻度损伤可经皮肾造瘘或输尿管支架
重度损伤需手术修补
所有输尿管损伤均需积极干预。 经皮肾穿刺造瘘引流或放置输尿管支架(逆行或顺行)足以治疗轻度损伤（如挫伤或部分性断裂）。轻微的医源性术中输尿管损伤（如部分裂伤）可以通过一期闭合来治疗。在使用缝线进行意外结扎的情况下，移除缝线可能就足够了。所有修复均应安装支架。
重大损伤（例如，完全横断或撕脱伤）通常需要开放或腹腔镜重建技术，具体取决于其位置和程度。这些技术包括输尿管再植、原发性输尿管吻合术、前 (Boari) 膀胱瓣、经输尿管切开术、回肠置入术，以及作为最后手段的自体移植。在不稳定的患者中，使用损伤控制方法，即暂时引流输尿管，稍后进行明确的管理。
关键点
多数输尿管损伤发生在术中。
对于外伤引起的输尿管损伤，保持高度怀疑，因为检查结果是非特异性的，并且通常不存在血尿。