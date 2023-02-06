轻度损伤可经皮肾造瘘或输尿管支架

重度损伤需手术修补

所有输尿管损伤均需积极干预。 经皮肾穿刺造瘘引流或放置输尿管支架(逆行或顺行)足以治疗轻度损伤（如挫伤或部分性断裂）。轻微的医源性术中输尿管损伤（如部分裂伤）可以通过一期闭合来治疗。在使用缝线进行意外结扎的情况下，移除缝线可能就足够了。所有修复均应安装支架。

重大损伤（例如，完全横断或撕脱伤）通常需要开放或腹腔镜重建技术，具体取决于其位置和程度。这些技术包括输尿管再植、原发性输尿管吻合术、前 (Boari) 膀胱瓣、经输尿管切开术、回肠置入术，以及作为最后手段的自体移植。在不稳定的患者中，使用损伤控制方法，即暂时引流输尿管，稍后进行明确的管理。