胃肠减压

静脉补液

肠梗阻的治疗包括持续胃肠减压、禁食、静脉补充液体及电解质、少量镇静剂，同时避免使用阿片类及抗胆碱能药物。 维持血钾水平正常（>4mEq/L [>4.00mmol/L]）尤为重要。肠麻痹持续>1周，多由机械性原因所致，应考虑剖腹探查。

有时，结肠麻痹可通过结肠镜下减压缓解；极少情况下，可能需行盲肠造口术。结肠镜下减压有助假性肠梗阻（Ogilvie综合征），结肠脾区明显肠梗阻，但钡剂灌肠或结肠镜均未见明显异常，而气体及粪便却无法通过此处。部分医生予新斯的明静滴治疗Ogilvie综合征，需同时进行心电监护。