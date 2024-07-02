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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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肠梗阻

（麻痹性肠梗阻; 无力性肠梗阻; 轻瘫）

作者：Parswa Ansari, MD, Hofstra Northwell-Lenox Hill Hospital, New York
已审核/已修订 7月 2024
看法 进行患者培训

肠梗阻是肠道蠕动暂时性停止。最常见于腹部手术后，尤其肠道手术。可出现恶心、呕吐和腹部隐约不适。结合腹部平片及临床表现做出诊断。可予支持治疗，鼻胃管引流及静脉补液。

肠梗阻的病因

肠梗阻最常见的原因是

  • 腹部手术

其他病因包括：

腹部手术后胃及结肠动力障较常见。处理肠道会引起炎症过程，并导致收缩活动减少（1）。小肠基本不受影响，术后几小时动力及吸收功能可恢复正常。胃排空障碍可达24小时或更久。 结肠最常见受累，动力障碍可达48小时 ～ 72小时，或更久。

病因参考文献

  1. 1.Boeckxstaens GE, de Jonge WJ.Neuroimmune mechanisms in postoperative ileus [published correction appears in Gut. 2010 Jan;59(1):140]. Gut.2009;58(9):1300-1311.doi:10.1136/gut.2008.169250

肠梗阻的症状和体征

肠梗阻症状及体征包括腹胀、恶心、呕吐及腹部隐约不适。典型腹部绞痛罕见出现ji械性肠梗阻。可见便秘或排少量水样便。

听诊无肠鸣音或肠蠕动微弱。腹部无压痛，除非原发病为炎症。

肠梗阻的诊断

  • 临床评估

  • 有时需进行平片检查

与机械性肠梗阻鉴别最为重要。在这两种情况下，腹部 X 线检查显示孤立的肠段气态扩张。术后肠麻痹，结肠积气多于小肠积气。 术后小肠积气常提示并发症（如，梗阻腹膜炎)。

其他类型肠麻痹，腹部平片表现类似梗阻；除非临床表现典型，否则难以进行鉴别。增强CT有助区分两者，并提示可能的病因。

肠梗阻的治疗

  • 胃肠减压

  • 静脉补液

肠梗阻的治疗包括持续胃肠减压、禁食、静脉补充液体及电解质、少量镇静剂，同时避免使用阿片类及抗胆碱能药物。 维持血钾水平正常（>4mEq/L [>4.00mmol/L]）尤为重要。肠麻痹持续>1周，多由机械性原因所致，应考虑剖腹探查。

有时，结肠麻痹可通过结肠镜下减压缓解；极少情况下，可能需行盲肠造口术。结肠镜下减压有助假性肠梗阻（Ogilvie综合征），结肠脾区明显肠梗阻，但钡剂灌肠或结肠镜均未见明显异常，而气体及粪便却无法通过此处。部分医生予新斯的明静滴治疗Ogilvie综合征，需同时进行心电监护。

关键点

  • 肠梗阻的原因很多，腹部手术最常见。

  • 听诊显示腹部无声或轻微蠕动。

  • 鉴别肠阻塞和肠梗阻。

  • 采取鼻胃管引流及静脉补液治疗。

  • 避免使用阿片类药物和抗胆碱药。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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