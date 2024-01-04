影像学检查常用于肾脏和泌尿外科疾病病人评估。
X线平片（无造影剂）
腹部平片用于检测尿道支架的位置、观察肾脏结石的位置和生长。然而，对于尿石症的初步诊断，普通x射线比CT更不敏感，特异性更低，缺乏解剖学细节，因此它们不是首选的研究。
使用造影剂的X线
注射水溶性造影剂后X线摄片能凸显肾脏和尿路集合系统。 现广泛使用非离子性等渗造影剂（如欧乃派克、碘必乐），它们较之以前的高渗造影剂副作用更少，但还是有发生急性肾损伤的危险（造影剂肾病）。
在尿路造影术中，在静脉注射、经皮顺行或逆行或膀胱镜逆行注射不透射线造影剂后，进行x射线检查。主要的禁忌证包括所有对碘过敏及有造影剂肾病的危险因素。
静脉尿路造影 (IVU)
IVU（有时称为 IVP，用于静脉肾盂造影）已在很大程度上被快速多维 CT 和 MRI（使用或不使用造影剂）所取代。 行IVU时压迫腹部能改善肾脏肾盂、尿道近段（压迫时）和远端（释放时）的显像。 肾后梗阻或肾积水可以加做12小时和24小时的X线摄片。
经皮顺行性尿路造影
逆行性尿路造影
膀胱尿道造影
血管造影
常规置管血管造影已经被无创性血管成像（如MRI血管成像、CT血管成像、B超、核素扫描）广为取代。血管造影仅适用于肾静脉肾素检测和肾动脉狭窄行血管成形术和支架植入术患者。动脉造影较少用于评价和治疗肾出血以及保肾术前的评价。当有快速序列多维CT和螺旋CT时，数字减影血管造影则不再使用。
超声检查
超声检查可以提供许多泌尿生殖器结构有用的图像，而使患者避免电离辐射。图像获取时被解读，因此，技术人员可以聚焦关注区域，获得更多的信息。它的主要缺点是需要熟练的操作者和检查时间。膀胱需要充溢，有助于提供更好的结构图像，无需其它的准备。
能显示的临床情况及常见的适应证包括：
CT
MRI
与CT相比，MRI对患者造影剂肾病更安全，不暴露病人于电离辐射，并提供卓越的软组织的细节（但图像骨骼和结石很差）。 磁共振成像检查禁用于有铁磁性金属（即含铁）植入物和磁激活或电子控制设备（如心脏起搏器）的患者。参见MRI safety web site.
此外，由于肾性系统性纤维化的危险，在病人肾小球滤过率（GFR） <30毫升/分钟，禁忌用钆造影剂行MRI检查。
MRI 的泌尿系统应用包括评估肾囊肿和小肾肿块。 MRI也对成像血管有帮助（例如，肾动脉狭窄和肾静脉血栓形成），随着MRI的广泛使用，其用途越来越多。
多参数MRI是目前前列腺癌分期及患者主动监测的连续影像学研究的首选方法。多参数 MRI 检查包括顺磁对比，由 3 种独立的成像技术（参数）组成：T2 加权成像、弥散加权成像和动态对比增强成像。前列腺活检有时会在检查过程中使用一种称为 MRI 融合活检的技术。在超声引导下的前列腺活检之前获得前列腺的 MRI，在此期间 MRI 图像与超声图像进行数字组合（融合）以更好地识别需要活检的病变。
放射性核素扫描
皮质放射性核素示踪剂与近端肾小管上皮细胞结合（如99m 锝二巯基琥珀酸[99mTc DMSA]）用于肾间质显像； 分泌性同位素示踪剂能被快速滤过并分泌到尿液中（99mTc二亚乙三胺五乙酸[DTPA]，99mTc硫乙甘肽[MAG-3]）用于评价肾小球滤过率（GFR）及整体肾灌注。放射性核素扫描可用于评估肾功能。它还具有不需要 IV 造影剂的好处，可以安全地用于有以下风险的患者 造影剂肾病。 放射性核素扫描与静脉尿路造影或横截面成像（cross sectional imaging）相比，在以下方面提供更多的信息：
尽管超声多普勒因其使用便捷更为广泛接受，但99mTc注射液亦可用于睾丸血流显像，对发生急性睾丸疼痛的患者可区别扭转和附睾炎。患者不需要准备，但应询问是否有同位素过敏史。
新可用的核正电子发射断层扫描 (PET) 试剂可以检测转移性前列腺癌。 常规 FDG PET 扫描对大多数前列腺癌病例不是很有用，但可用于其他泌尿生殖系统肿瘤，如肾癌或睾丸癌。较新的 PET 成像包括靶向前列腺癌细胞表面的 PSMA（前列腺特异性膜抗原）。这些 PSMA PET 扫描通常可以以非常低的 PSA 水平，包括手术后局部复发的肿瘤，以及淋巴结、骨骼和其他转移部位的肿瘤。