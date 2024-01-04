逆行尿路造影使用膀胱镜和输尿管导管将不透射线造影剂直接引入输尿管和肾收集系统。需要使用镇静剂或全身麻醉。 当CT和MRI对IV造影剂禁忌（例如，慢性肾脏病）或没有条件时，可以采用此技术，或者当结果是模棱两可时（例如，在肾功能不全）。

它也可以用于详细检查肾盂肾盏集合系统、输尿管判断有无损伤、狭窄及瘘。然而，过度扩张或肾脏到静脉系统反流可能导致肾盏变形及掩盖细节情况。逆行性尿路造影感染的危险高于其他类型的尿路造影。急性尿道水肿和继发性狭窄形成很少见。