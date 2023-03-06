热衰竭的症状往往并不明确，而且患者可能没有意识到高温是病因。 症状可包括无力、乏力、头晕、头痛、恶心，有时可发生呕吐。高温下站立时间过长可引起晕厥（热晕厥）。体检时患者可表现为乏力，大汗及心动过速，可能伴有直立性低血压。与热射病不同，热衰竭时精神状态如常。体温一般正常，即便升高也不会超过40°C。