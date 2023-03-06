热衰竭是因暴露在高温中而引起的一种非致命性临床综合征，包括无力、不适、恶心、晕厥和其他非特异性症状。体温调节和中枢神经系统功能正常，但患者通常处于脱水状态，伴有体温轻微升高（<40℃）。治疗包括在凉爽环境中休息以及补充液体和电解质。
繁重的劳动后出现严重热衰竭较为罕见，可表现为横纹肌溶解、肌红蛋白尿和急性肾损伤。 热衰竭不会导致脑功能障碍（如意识不清或共济失调），因此可以与热射病鉴别。
（参见 中暑概述。）
热衰竭的症状和体征
热衰竭的症状往往并不明确，而且患者可能没有意识到高温是病因。 症状可包括无力、乏力、头晕、头痛、恶心，有时可发生呕吐。高温下站立时间过长可引起晕厥（热晕厥）。体检时患者可表现为乏力，大汗及心动过速，可能伴有直立性低血压。与热射病不同，热衰竭时精神状态如常。体温一般正常，即便升高也不会超过40°C。
热衰竭的诊断
临床评估
中暑的诊断为临床诊断，并需排除其他可能原因（如低血糖、急性冠状动脉综合征、各种感染）。 排除上述疾病需进行实验室检查。应测量电解质水平，以排除摄入过多游离水的患者的严重低钠血症。
热衰竭的治疗
口服或静脉补液并补充电解质
热衰竭的治疗包括停止所有活动并将患者转移至凉爽环境平躺，并给予0.1％的氯化钠溶液口服补液。 患者应该以1L/h的速度进行口服补液。如果有呕吐恶心无法口服补液，则应静脉给予0.9％生理盐水加电解质。 此外，如果口服补液30～60分钟后患者症状未缓解，应立即将其送往医院急诊进行静脉补液。可根据年龄、基础疾病和临床表现来调整静脉补液的速度和量。通常按500mL/h的速度补充1-2L的液体就已足够。老年人和患心脏疾病的患者应减慢补液速度。通常不需要用外部降温措施（参见中暑：治疗）。然而，如果热衰竭患者体温≥40°C，则需应用外部降温措施来降低体温。
关键点
热衰竭的症状往往无特异性，体温常<40℃，中枢神经系统功能不受损害。
诊断热衰竭通过临床诊断，实验室检查的目的是除外临床怀疑的其他疾病。
让患者在凉爽环境中休息并尝试口服补液，如果这些措施不成功，立即将患者转运至医院急诊。