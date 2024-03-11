横纹肌溶解症是一种涉及骨骼肌组织破坏的临床综合征。症状和体征包括肌肉无力，肌痛和红棕色尿液，尽管该三联征在患者中仅占不到10％。横纹肌溶解症的诊断根据病史和实验室检测发现肌酸激酶（CK）升高，通常高于正常上限的5倍。治疗是支持性的，包括静脉输液以及对诱因和随之而来的并发症的治疗。
及时识别和治疗横纹肌溶解症至关重要，因为严重的疾病可能与危及生命的急性肾损伤（AKI）和电解质失衡有关。
横纹肌溶解的病理生理学
骨骼肌的正常功能依赖适当的电解质交换，正常的腺苷三磷酸（ATP）代谢和完整的肌细胞质膜。横纹肌溶解时，这些过程被破坏，导致骨骼肌的破坏。骨骼肌组织的破坏导致肌细胞内的成分释放到血浆中，包括肌酸激酶（CK），肌红蛋白和各种电解质。肌红蛋白尿和电解质异常会导致终末器官并发症，包括 急性肾损伤。
横纹肌溶解症的病因
横纹肌溶解的症状和体征
横纹肌溶解症的典型症状是肌肉疼痛，无力和红褐色尿。但是，这三种症状在所有的横纹肌溶解患者中出现的比例不到10％。
临床表现是可变的，许多患者根本没有肌肉不适 (1)。如果存在，肌肉疼痛会影响近端肌肉群，例如肩膀，大腿，下背部和小腿。在高浓度下，排泄到尿液中的肌红蛋白的颜色变为红色或棕色，可以通过试纸分析来评估血阳性(由肌红蛋白尿引起)。然而，由于肌红蛋白的快速排泄，在没有肌红蛋白尿或尿液变色的情况下不能排除横纹肌溶解。
其他体征和症状会因刺激事件和并发症而异（例如，感染患者发烧，中毒患者出现精神状态改变）。
据报道，急性肾损伤在横纹肌溶解的并发症中占15~50％(1), 并发脱水，脓毒症和肌酸激酶水平超过15,000 IU/L（250 mckat/L）的患者发生率更高。
症状和体征
1.Chavez LO, Leon M, Einav S, et al: Beyond muscle destruction: A systematic review of rhabdomyolysis for clinical practice.Crit Care 20(1):135, 2016. doi: 10.1186/s13054-016-1314-5
横纹肌溶解症的诊断
横纹肌溶解症的治疗
关键点
少于10％的病例表现出典型的三联征（肌痛，肌无力和茶色尿）。
诊断通常需要CK值大于正常上限的5倍。
IV补液支持治疗，同时治疗诱因和任何由此引起的并发症。