横纹肌溶解症的典型症状是肌肉疼痛，无力和红褐色尿。但是，这三种症状在所有的横纹肌溶解患者中出现的比例不到10％。

临床表现是可变的，许多患者根本没有肌肉不适 (1)。如果存在，肌肉疼痛会影响近端肌肉群，例如肩膀，大腿，下背部和小腿。在高浓度下，排泄到尿液中的肌红蛋白的颜色变为红色或棕色，可以通过试纸分析来评估血阳性(由肌红蛋白尿引起)。然而，由于肌红蛋白的快速排泄，在没有肌红蛋白尿或尿液变色的情况下不能排除横纹肌溶解。

其他体征和症状会因刺激事件和并发症而异（例如，感染患者发烧，中毒患者出现精神状态改变）。

据报道，急性肾损伤在横纹肌溶解的并发症中占15~50％(1), 并发脱水，脓毒症和肌酸激酶水平超过15,000 IU/L（250 mckat/L）的患者发生率更高。