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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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横纹肌溶解

作者：Anna Malkina, MD, University of California, San Francisco
已审核/已修订 3月 2024
看法 进行患者培训

横纹肌溶解症是一种涉及骨骼肌组织破坏的临床综合征。症状和体征包括肌肉无力，肌痛和红棕色尿液，尽管该三联征在患者中仅占不到10％。横纹肌溶解症的诊断根据病史和实验室检测发现肌酸激酶（CK）升高，通常高于正常上限的5倍。治疗是支持性的，包括静脉输液以及对诱因和随之而来的并发症的治疗。

及时识别和治疗横纹肌溶解症至关重要，因为严重的疾病可能与危及生命的急性肾损伤（AKI）和电解质失衡有关。

横纹肌溶解的病理生理学

骨骼肌的正常功能依赖适当的电解质交换，正常的腺苷三磷酸（ATP）代谢和完整的肌细胞质膜。横纹肌溶解时，这些过程被破坏，导致骨骼肌的破坏。骨骼肌组织的破坏导致肌细胞内的成分释放到血浆中，包括肌酸激酶（CK），肌红蛋白和各种电解质。肌红蛋白尿和电解质异常会导致终末器官并发症，包括 急性肾损伤

横纹肌溶解症的病因

理论上任何形式的肌肉损伤都可导致横纹肌溶解。最常见的病因包括

少见病因包括：

横纹肌溶解的症状和体征

横纹肌溶解症的典型症状是肌肉疼痛，无力和红褐色尿。但是，这三种症状在所有的横纹肌溶解患者中出现的比例不到10％。

临床表现是可变的，许多患者根本没有肌肉不适 (1)。如果存在，肌肉疼痛会影响近端肌肉群，例如肩膀，大腿，下背部和小腿。在高浓度下，排泄到尿液中的肌红蛋白的颜色变为红色或棕色，可以通过试纸分析来评估血阳性(由肌红蛋白尿引起)。然而，由于肌红蛋白的快速排泄，在没有肌红蛋白尿或尿液变色的情况下不能排除横纹肌溶解。

其他体征和症状会因刺激事件和并发症而异（例如，感染患者发烧，中毒患者出现精神状态改变）。

据报道，急性肾损伤在横纹肌溶解的并发症中占15~50％(1), 并发脱水，脓毒症和肌酸激酶水平超过15,000 IU/L（250 mckat/L）的患者发生率更高。

症状和体征

  1. 1.Chavez  LO, Leon M,  Einav S, et al: Beyond muscle destruction: A systematic review of rhabdomyolysis for clinical practice.Crit Care 20(1):135, 2016. doi: 10.1186/s13054-016-1314-5

横纹肌溶解症的诊断

  • 血清肌酸激酶(CK) 水平>正常上限的5倍。

根据病史，临床体征和症状，怀疑有横纹肌溶解症。通过实验室检查发现CK升高证实。尽管尚未确定截止阈值，但诊断通常需要CK水平>正常上限的5倍。

其他确证的实验室检测包括尿液中存在肌红蛋白，特别是当显微镜尿液检查显示没有红细胞时。当尿肌红蛋白超过250 mcg/mL时，可检出肌红蛋白尿。其他实验室特征包括血清肌酐迅速升高, 高钾血症, 高尿酸血症, 低钙血症高钙血症, 高磷酸盐血症, 乳酸性酸中毒, 和 血小板减少症

横纹肌溶解症的治疗

  • 支持性治疗

  • 潜在病因的治疗

  • 并发症的处理

一般而言，治疗是支持性的，同时治疗病因及任何由此引起的并发症。

支持治疗包括静脉输液扩张血管防止急性肾损伤 以及其他支持性治疗（例如急性呼吸衰竭时的机械通气)。 没有明显的证据表明碳酸氢钠对尿液碱化有益，尤其是在碱中毒低钙血症的情况下。

如果诱发事件是由于 筋膜室综合征，在支持治疗基础上进行早期筋膜切开术。应用合适的抗菌药物治疗感染 停止使用任何潜在的刺激性药物（例如他汀类药物）。纠正电解质紊乱

急性肾损伤等并发症可通过静脉输液，有时 血液透析治疗。 弥散性血管内凝血 用新鲜的冰冻血浆治疗。

关键点

  • 少于10％的病例表现出典型的三联征（肌痛，肌无力和茶色尿）。

  • 诊断通常需要CK值大于正常上限的5倍。

  • IV补液支持治疗，同时治疗诱因和任何由此引起的并发症。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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