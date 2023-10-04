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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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如何用装订qi修复撕裂伤

作者：Matthew J. Streitz, MD, San Antonio Uniformed Services Health Education Consortium
已审核/已修订 10月 2023
看法 进行患者培训

当不需要装饰性闭合时，缝合装置用于快速闭合直的、边缘锐利的裂伤。

缝合修复撕裂伤的指征

  • 躯干或四肢的相对笔直、边缘锐利的撕裂伤，以及头皮的浅表撕裂伤

缝合修复撕裂伤的禁忌症

绝对禁忌证

  • 预期的 MRI，因为磁场可以从皮肤上撕下订书钉

相对禁忌证

  • 面部或颈部的撕裂伤，因为美容效果通常不如缝合

  • 手或脚上的撕裂伤，因为疼痛更常加剧

  • 预期的头部 CT，因为组织钉会产生扫描伪影

任何类型的伤口闭合都可能不适用于受污染、相对陈旧或闭合后感染风险较高的伤口，例如手或脚的小咬伤、刺伤或高速导弹伤口。

涉及深层结构（例如，神经、血管、导管、关节、肌腱、骨骼）的伤口可能需要专门的技术或转诊给外科专家，那些覆盖大面积或涉及面部或手的伤口也应如此。

缝合修复撕裂伤的并发症

  • 不正确的伤口边缘并置导致伤口闭合不良和美容效果

  • 容易留下疤痕的患者，疤痕较大

  • 更糟糕的美容效果，特别是如果订书钉放置时间过长

  • 感染

缝合修复撕裂伤设备

伤口卫生和闭合技术不必是无菌程序。 尽管接触伤口的器械（如镊子、针、缝合线）必须是无菌的，但对于免疫功能正常的患者，可以使用干净的非无菌手套以及干净但非无菌的水。一些操作员更喜欢无菌手套、更合身和更好的屏障保护。

清洁程序，屏障保护

  • 面罩和安全眼镜（或面罩）、头帽、防护服、手套

  • 无菌布巾、毛巾（用于伤口清创和缝合）

  • 消毒清洁剂，如氯己定

  • 注射器、针头和局部麻醉

  • 组织钳

  • 装订装置（包括拆卸装置）

  • 抗生素软膏

  • 非封闭性敷料

使用缝合修复撕裂伤的其他注意事项

  • 缝合和缝合具有可比的愈合结果、伤口抗张强度、并发症发生率、患者耐受性、闭合效率、疤痕宽度、颜色、一般外观、缝合线或钉书钉标记、感染率、成本和患者接受度。在动物研究中，钉书钉的伤口炎症较少，对受污染伤口感染的抵抗力更强。

  • 使用钉书钉的主要优点是闭合伤口的时间更快。（它比使用缝合线快 3 到 4 倍。）

  • 如果伤口有明显的潜在张力，在缝合之前放置深的、可吸收的缝合线以减少张力。

缝合修复撕裂伤的定位

  • 使患者舒适地斜躺或仰卧。

  • 调整担架高度，让您无论是坐在床边还是站在床边都能感到舒适。

  • 裂伤处应光线充足，最好有头顶手术灯。

缝合修复撕裂伤的分步说明

（见如何清洁、冲洗、清创和包扎伤口 有关伤口准备、麻醉和敷料的分步说明。）

  • 必要时清洁、麻醉、冲洗和清创伤口。

  • 在伤口上放一块无菌的有孔布单。根据需要在附近放置额外的铺巾，以提供足够大的无菌工作区。

  • 从裂伤的一端开始。

  • 使用镊子将伤口边缘外翻，最好由第二个操作员完成。有时，只需用拇指和食指捏住皮肤即可外翻。

  • 一旦边缘外翻，轻轻地将订书钉穿过伤口。

  • 为确保最佳闭合，将订书钉装置的中心垂直放置在伤口中心上方。

  • 挤压订书机手柄后，订书钉会自动放入伤口并弯曲成正确的形状。当放置正确时，订书钉的横杆会升高到皮肤表面上方几毫米处。

  • 从撕裂伤的一端到另一端工作，将每个钉书钉放置在距离其前身约 0.5 到 1 厘米的位置，根据需要沿伤口的整个长度正确并置边缘。

缝合修复撕裂伤的术后护理

  • 如果需要，涂抹抗生素软膏，然后不加盖或用无菌绷带覆盖。

  • 让患者在 24 到 48 小时内取下敷料并轻轻清洁伤口。头皮裂伤可以在几个小时内通过淋浴来清洁。

  • 使用与缝合线相同的时间间隔取出订书钉。（见如何用简单的间断缝合修复撕裂伤：善后。)要移除订书钉，请使用该订书机制造商专门制造的专用工具。将起钉器的下颚放在横杆下方并挤压手柄。

使用缝合修复撕裂伤的警告和常见错误

  • 不正确的伤口边缘并置（导致伤口边缘重叠）和未能外翻伤口边缘是最常见的错误。将订书钉的中间与伤口的中心对齐。

  • 装订时在设备上用力按压会使订书钉放置得太紧，导致伤口缺血。

  • 拆除钉书钉可能比拆除缝线更不舒服。

  • 如果放置时间过长，订书钉会导致严重的疤痕。

缝合修复撕裂伤的提示和技巧

  • 与从撕裂伤的一端开始相比，许多从业者发现从中间开始更容易，然后在每个开放部分的中间放置后续订书钉，直到伤口没有剩余的间隙。

  • 如果没有镊子，可以通过捏住皮肤（例如，用拇指和食指）来外翻皮肤。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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