如何用装订qi修复撕裂伤

绝对禁忌证

预期的 MRI，因为磁场可以从皮肤上撕下订书钉

相对禁忌证

面部或颈部的撕裂伤，因为美容效果通常不如缝合

手或脚上的撕裂伤，因为疼痛更常加剧

预期的头部 CT，因为组织钉会产生扫描伪影

任何类型的伤口闭合都可能不适用于受污染、相对陈旧或闭合后感染风险较高的伤口，例如手或脚的小咬伤、刺伤或高速导弹伤口。

涉及深层结构（例如，神经、血管、导管、关节、肌腱、骨骼）的伤口可能需要专门的技术或转诊给外科专家，那些覆盖大面积或涉及面部或手的伤口也应如此。