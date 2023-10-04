如何用装订qi修复撕裂伤

当不需要装饰性闭合时，缝合装置用于快速闭合直的、边缘锐利的裂伤。
缝合修复撕裂伤的指征
躯干或四肢的相对笔直、边缘锐利的撕裂伤，以及头皮的浅表撕裂伤
缝合修复撕裂伤的禁忌症
绝对禁忌证
预期的 MRI，因为磁场可以从皮肤上撕下订书钉
相对禁忌证
面部或颈部的撕裂伤，因为美容效果通常不如缝合
手或脚上的撕裂伤，因为疼痛更常加剧
预期的头部 CT，因为组织钉会产生扫描伪影
任何类型的伤口闭合都可能不适用于受污染、相对陈旧或闭合后感染风险较高的伤口，例如手或脚的小咬伤、刺伤或高速导弹伤口。
涉及深层结构（例如，神经、血管、导管、关节、肌腱、骨骼）的伤口可能需要专门的技术或转诊给外科专家，那些覆盖大面积或涉及面部或手的伤口也应如此。
缝合修复撕裂伤的并发症
不正确的伤口边缘并置导致伤口闭合不良和美容效果
容易留下疤痕的患者，疤痕较大
更糟糕的美容效果，特别是如果订书钉放置时间过长
感染
缝合修复撕裂伤设备
伤口卫生和闭合技术不必是无菌程序。 尽管接触伤口的器械（如镊子、针、缝合线）必须是无菌的，但对于免疫功能正常的患者，可以使用干净的非无菌手套以及干净但非无菌的水。一些操作员更喜欢无菌手套、更合身和更好的屏障保护。
清洁程序，屏障保护
面罩和安全眼镜（或面罩）、头帽、防护服、手套
无菌布巾、毛巾（用于伤口清创和缝合）
消毒清洁剂，如氯己定
注射器、针头和局部麻醉
组织钳
装订装置（包括拆卸装置）
抗生素软膏
非封闭性敷料
使用缝合修复撕裂伤的其他注意事项
缝合和缝合具有可比的愈合结果、伤口抗张强度、并发症发生率、患者耐受性、闭合效率、疤痕宽度、颜色、一般外观、缝合线或钉书钉标记、感染率、成本和患者接受度。在动物研究中，钉书钉的伤口炎症较少，对受污染伤口感染的抵抗力更强。
使用钉书钉的主要优点是闭合伤口的时间更快。（它比使用缝合线快 3 到 4 倍。）
如果伤口有明显的潜在张力，在缝合之前放置深的、可吸收的缝合线以减少张力。
缝合修复撕裂伤的定位
使患者舒适地斜躺或仰卧。
调整担架高度，让您无论是坐在床边还是站在床边都能感到舒适。
裂伤处应光线充足，最好有头顶手术灯。
缝合修复撕裂伤的分步说明
（见如何清洁、冲洗、清创和包扎伤口 有关伤口准备、麻醉和敷料的分步说明。）
必要时清洁、麻醉、冲洗和清创伤口。
在伤口上放一块无菌的有孔布单。根据需要在附近放置额外的铺巾，以提供足够大的无菌工作区。
从裂伤的一端开始。
使用镊子将伤口边缘外翻，最好由第二个操作员完成。有时，只需用拇指和食指捏住皮肤即可外翻。
一旦边缘外翻，轻轻地将订书钉穿过伤口。
为确保最佳闭合，将订书钉装置的中心垂直放置在伤口中心上方。
挤压订书机手柄后，订书钉会自动放入伤口并弯曲成正确的形状。当放置正确时，订书钉的横杆会升高到皮肤表面上方几毫米处。
从撕裂伤的一端到另一端工作，将每个钉书钉放置在距离其前身约 0.5 到 1 厘米的位置，根据需要沿伤口的整个长度正确并置边缘。
缝合修复撕裂伤的术后护理
如果需要，涂抹抗生素软膏，然后不加盖或用无菌绷带覆盖。
让患者在 24 到 48 小时内取下敷料并轻轻清洁伤口。头皮裂伤可以在几个小时内通过淋浴来清洁。
使用与缝合线相同的时间间隔取出订书钉。（见如何用简单的间断缝合修复撕裂伤：善后。)要移除订书钉，请使用该订书机制造商专门制造的专用工具。将起钉器的下颚放在横杆下方并挤压手柄。
使用缝合修复撕裂伤的警告和常见错误
不正确的伤口边缘并置（导致伤口边缘重叠）和未能外翻伤口边缘是最常见的错误。将订书钉的中间与伤口的中心对齐。
装订时在设备上用力按压会使订书钉放置得太紧，导致伤口缺血。
拆除钉书钉可能比拆除缝线更不舒服。
如果放置时间过长，订书钉会导致严重的疤痕。
缝合修复撕裂伤的提示和技巧
与从撕裂伤的一端开始相比，许多从业者发现从中间开始更容易，然后在每个开放部分的中间放置后续订书钉，直到伤口没有剩余的间隙。
如果没有镊子，可以通过捏住皮肤（例如，用拇指和食指）来外翻皮肤。