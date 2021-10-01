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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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如何行zhi神经阻滞

作者：Richard Pescatore, DO, Delaware Division of Public Health
已审核/已修订 10月 2021
看法 进行患者培训

指神经阻滞麻醉手指。

（参见撕裂伤治疗的局部麻醉。）

适应证

  • 手指撕裂伤或其他手术治疗的损伤*

  • 去除戒指

指神经阻滞优于局麻药浸润；它通常会减少疼痛，提供更好的麻醉效果，并且不会扭曲伤口边缘，这一点很重要，因为手指几乎没有多余的空间。

* 这包括骨折、脱位、拔指甲、感染。

禁忌证

绝对禁忌证

  • 对麻醉剂或输送载体过敏的病史（选择不同的麻醉剂）

  • 缺少引导针插入所需的解剖标志（例如，由于外伤）

相对禁忌证

  • 针道感染：使用程序镇静剂或其他麻醉剂。

  • 凝血障碍*：如果可行，在手术前纠正，或使用不同的镇痛方法。

*治疗性抗凝（例如，对于肺栓塞）会增加神经阻滞出血的风险，但如果逆转抗凝，必须权衡血栓形成的风险增加（如, 卒中）。与管理患者抗凝治疗的临床医生讨论任何预期的逆转，然后与患者讨论。

并发症

  • 对麻醉剂或递送载体的不良反应 （例如，对麻醉剂 [罕见] 或对羟基苯甲酸甲酯 [防腐剂] 的过敏反应）

  • 麻醉药过量引起的毒性（如癫痫发作，心律失常）

  • 麻醉剂或肾上腺素的血管内注射

  • 血肿

  • 神经炎

  • 针头穿过受感染区域会传播感染

大多数并发症是由于穿刺位置不准确引起。

设备

  • 非无菌手套

  • 指示的屏障预防措施（例如，面罩、安全眼镜或面罩、帽子和长袍）

  • 消毒液（如洗必泰，聚维酮碘、乙醇）

  • 可注射的局部麻醉药，如含1：100,000肾上腺素†的2％利多卡因，或长效麻醉剂，含1：200,000肾上腺素†的0.5％布比卡因

  • 用于注射麻醉剂的注射器（例如，3 mL）和针头（例如，25 或 27 号）

* 局部麻醉剂在 撕裂伤章节讨论。

†局部麻醉药的最大剂量：不含肾上腺素的利多卡因5 mg/kg；含肾上腺素的利多卡因，7 mg/kg； 布比卡因，1.5 mg/kg。注意：（任何物质）1％的溶液表示10 mg/mL（1 g/100 mL）。肾上腺素引起血管收缩，从而延长麻醉作用。心脏病患者应仅接受有限的肾上腺素（最多3.5 mL含有1：100,000肾上腺素的溶液）； 或者，使用不含肾上腺素的局部麻醉药。

其它考虑

  • 进行神经阻滞之前，记录下任何已存在的神经缺陷。

  • 如果您不确定针头在哪里或患者不合作，请停止神经阻滞手术。对于无法配合的患者考虑 镇静

相关解剖学

  • 每个手指由 4 条神经支配：双侧背指和掌指。

  • 掌指神经起源于内侧和尺神经。

  • 指背神经起源于尺神经和桡神经的皮支，它们环绕以支配手背。

  • 传统上，手指神经阻滞放置在掌骨头附近的网状空间中，在手指的每一侧插入一根针。

  • 中 3 指可以通过仅阻断这些手指的掌指神经来麻醉。

  • 通过阻断拇指和小指的手掌和指背神经来麻醉拇指和小指。

体位

  • 在支撑手臂的情况下定位患者。 掌侧注射时手旋后，背侧注射时手旋平（例如，环块）。

逐步描述操作步骤

  • 检查手指的感觉（手掌和背面）。

  • 戴上手套并采取适当的屏障预防措施。

  • 用消毒液清洁该部位。

双侧背侧注射（传统环阻滞）

  • 将手和手腕俯卧（手掌朝下）。

  • 在手指的一侧，将针垂直插入背腹空间，靠近掌骨头的内侧。 缓慢注入约 1 mL 的麻醉剂以阻断指背神经。 然后继续将针头向下推进到手掌空间，同时缓慢注入另外 1.5 mL 的麻醉剂以阻断掌指神经。注意不要刺入手指的掌侧。

  • 要完成指神经阻滞，请在手指的另一侧重复针头插入和注射。

单掌注射

  • 将手和手腕仰卧（手掌朝上）。

  • 识别指-掌折痕（手指连接手掌的地方）。如有必要，让患者抵抗阻力弯曲手指，使折痕更加突出。

  • 在折痕的中点垂直插入针头，并在皮下推进尖端。

  • 抽吸以排除血管内放置，然后缓慢注入约 3 mL 的麻醉剂。

  • 按摩注射区域以传播麻醉。

  • 如果在进针过程中出现感觉异常，注射前将针头拔出 1 至 2 毫米。

  • 等待大约 5 到 10 分钟让麻醉剂生效。

（有关指神经麻醉的更多详细信息，请参阅参考资料 [1].)

缝合后治疗

  • 确保注射部位止血。

  • 指导患者有关麻醉消退的预期时间。

警示和常见错误

  • 为将针头断裂的风险降至最低，请勿弯曲针头、将针头插入到其最大深度（即针座），或在插入针头时尝试改变针头方向。

  • 为了帮助防止神经损伤或神经内注射，指导患者在手术过程中报告感觉异常或疼痛。

  • 为帮助防止血管内注射，注射前先回吸。

技巧和窍门

  • 减少注射的痛苦 通过缓慢注射（例如，30 到 60 秒），将麻醉剂溶液加热至体温，并缓冲麻醉剂。

参考文献

  1. 1.Cannon B, Chan L, Rowlinson JS, et al: Digital anaesthesia: One injection or two? Emerg Med J 27:533-536, 2010.doi:10.1136/emj.2009.072850

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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