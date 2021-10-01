如何行zhi神经阻滞

绝对禁忌证

对麻醉剂或输送载体过敏的病史（选择不同的麻醉剂）

缺少引导针插入所需的解剖标志（例如，由于外伤）

相对禁忌证

*治疗性抗凝（例如，对于肺栓塞）会增加神经阻滞出血的风险，但如果逆转抗凝，必须权衡血栓形成的风险增加（如, 卒中）。与管理患者抗凝治疗的临床医生讨论任何预期的逆转，然后与患者讨论。