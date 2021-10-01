如何行zhi神经阻滞

指神经阻滞麻醉手指。
（参见撕裂伤治疗的局部麻醉。）
适应证
手指撕裂伤或其他手术治疗的损伤*
去除戒指
指神经阻滞优于局麻药浸润；它通常会减少疼痛，提供更好的麻醉效果，并且不会扭曲伤口边缘，这一点很重要，因为手指几乎没有多余的空间。
* 这包括骨折、脱位、拔指甲、感染。
禁忌证
绝对禁忌证
对麻醉剂或输送载体过敏的病史（选择不同的麻醉剂）
缺少引导针插入所需的解剖标志（例如，由于外伤）
相对禁忌证
针道感染：使用程序镇静剂或其他麻醉剂。
凝血障碍*：如果可行，在手术前纠正，或使用不同的镇痛方法。
*治疗性抗凝（例如，对于肺栓塞）会增加神经阻滞出血的风险，但如果逆转抗凝，必须权衡血栓形成的风险增加（如, 卒中）。与管理患者抗凝治疗的临床医生讨论任何预期的逆转，然后与患者讨论。
并发症
对麻醉剂或递送载体的不良反应 （例如，对麻醉剂 [罕见] 或对羟基苯甲酸甲酯 [防腐剂] 的过敏反应）
麻醉药过量引起的毒性（如癫痫发作，心律失常）
麻醉剂或肾上腺素的血管内注射
血肿
神经炎
针头穿过受感染区域会传播感染
大多数并发症是由于穿刺位置不准确引起。
设备
非无菌手套
指示的屏障预防措施（例如，面罩、安全眼镜或面罩、帽子和长袍）
消毒液（如洗必泰，聚维酮碘、乙醇）
可注射的局部麻醉药，如含1：100,000肾上腺素†的2％利多卡因，或长效麻醉剂，含1：200,000肾上腺素†的0.5％布比卡因
用于注射麻醉剂的注射器（例如，3 mL）和针头（例如，25 或 27 号）
* 局部麻醉剂在 撕裂伤章节讨论。
†局部麻醉药的最大剂量：不含肾上腺素的利多卡因5 mg/kg；含肾上腺素的利多卡因，7 mg/kg； 布比卡因，1.5 mg/kg。注意：（任何物质）1％的溶液表示10 mg/mL（1 g/100 mL）。肾上腺素引起血管收缩，从而延长麻醉作用。心脏病患者应仅接受有限的肾上腺素（最多3.5 mL含有1：100,000肾上腺素的溶液）； 或者，使用不含肾上腺素的局部麻醉药。
其它考虑
进行神经阻滞之前，记录下任何已存在的神经缺陷。
如果您不确定针头在哪里或患者不合作，请停止神经阻滞手术。对于无法配合的患者考虑 镇静。
相关解剖学
每个手指由 4 条神经支配：双侧背指和掌指。
掌指神经起源于内侧和尺神经。
指背神经起源于尺神经和桡神经的皮支，它们环绕以支配手背。
传统上，手指神经阻滞放置在掌骨头附近的网状空间中，在手指的每一侧插入一根针。
中 3 指可以通过仅阻断这些手指的掌指神经来麻醉。
通过阻断拇指和小指的手掌和指背神经来麻醉拇指和小指。
体位
在支撑手臂的情况下定位患者。 掌侧注射时手旋后，背侧注射时手旋平（例如，环块）。
逐步描述操作步骤
检查手指的感觉（手掌和背面）。
戴上手套并采取适当的屏障预防措施。
用消毒液清洁该部位。
双侧背侧注射（传统环阻滞）
将手和手腕俯卧（手掌朝下）。
在手指的一侧，将针垂直插入背腹空间，靠近掌骨头的内侧。 缓慢注入约 1 mL 的麻醉剂以阻断指背神经。 然后继续将针头向下推进到手掌空间，同时缓慢注入另外 1.5 mL 的麻醉剂以阻断掌指神经。注意不要刺入手指的掌侧。
要完成指神经阻滞，请在手指的另一侧重复针头插入和注射。
单掌注射
将手和手腕仰卧（手掌朝上）。
识别指-掌折痕（手指连接手掌的地方）。如有必要，让患者抵抗阻力弯曲手指，使折痕更加突出。
在折痕的中点垂直插入针头，并在皮下推进尖端。
抽吸以排除血管内放置，然后缓慢注入约 3 mL 的麻醉剂。
按摩注射区域以传播麻醉。
如果在进针过程中出现感觉异常，注射前将针头拔出 1 至 2 毫米。
等待大约 5 到 10 分钟让麻醉剂生效。
（有关指神经麻醉的更多详细信息，请参阅参考资料 [1].)
缝合后治疗
确保注射部位止血。
指导患者有关麻醉消退的预期时间。
警示和常见错误
为将针头断裂的风险降至最低，请勿弯曲针头、将针头插入到其最大深度（即针座），或在插入针头时尝试改变针头方向。
为了帮助防止神经损伤或神经内注射，指导患者在手术过程中报告感觉异常或疼痛。
为帮助防止血管内注射，注射前先回吸。
技巧和窍门
减少注射的痛苦 通过缓慢注射（例如，30 到 60 秒），将麻醉剂溶液加热至体温，并缓冲麻醉剂。
参考文献
1.Cannon B, Chan L, Rowlinson JS, et al: Digital anaesthesia: One injection or two? Emerg Med J 27:533-536, 2010.doi:10.1136/emj.2009.072850