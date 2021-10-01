如何行zheng'z神经阻滞

在手腕处进行的正中神经阻滞麻醉手的大半个手掌的表面（从拇指到无名指的桡半部分）以及相应指尖的背侧表面（拇指除外）。

可以使用解剖标志或超声引导进行正中神经阻滞。超声引导增加周围神经阻滞成功的可能性并降低并发症的风险，但需要设备和训练有素的人员。

（参见 撕裂伤治疗的局部麻醉。）

适应证 从拇指到无名指的桡侧，包括相应的指尖背侧表面（拇指除外）*

从食指、中指或无名指上取下戒指

手或手指骨折的疼痛控制 神经阻滞优于局部麻醉剂浸润，因为它可以减少疼痛（例如，在手掌皮肤修复中）并且不会扭曲组织。 * 麻醉整个手掌，也做一个 尺神经阻滞。

禁忌证 绝对禁忌证 对麻醉剂或输送载体过敏的病史（选择不同的麻醉剂）

缺少引导针插入所需的解剖标志（例如，由于外伤） 相对禁忌证 针道感染：使用程序镇静剂或其他麻醉剂。

凝血障碍*：如果可行，在手术前纠正，或使用不同的镇痛方法。 *治疗性抗凝（例如，对于肺栓塞）会增加神经阻滞出血的风险，但如果逆转抗凝，必须权衡血栓形成的风险增加（如, 卒中）。与管理患者抗凝治疗的临床医生讨论任何预期的逆转，然后与患者讨论。

并发症 对麻醉剂或递送载体的不良反应 （例如，对麻醉剂 [罕见] 或对羟基苯甲酸甲酯 [防腐剂] 的过敏反应）

麻醉药过量引起的毒性（如癫痫发作，心律失常）

麻醉剂或肾上腺素的血管内注射

血肿

神经炎

针头穿过受感染区域会传播感染 大多数并发症是由于穿刺位置不准确引起。

设备 非无菌手套

指示的屏障预防措施（例如，面罩、安全眼镜或面罩、帽子和长袍）

消毒液（如洗必泰，聚维酮碘、乙醇）

可注射的局部麻醉药，如含1：100,000肾上腺素†的2％利多卡因，或长效麻醉剂，含1：200,000肾上腺素†的0.5％布比卡因

用于注射麻醉剂的注射器（例如，5 至 10 毫升）和针头（例如，25 或 27 号，3.5 厘米长）

对于超声检查： 带有高频（例如 7.5 MHz 或更高）线性阵列探头（换能器）的超声波机；探针套（例如透明无菌敷料、一次性探针套）；无菌水基润滑剂，一次性小包（优于多次使用的超声波凝胶瓶） * 局部麻醉剂在 撕裂伤章节讨论。 †局部麻醉药的最大剂量：不含肾上腺素的利多卡因5 mg/kg；含肾上腺素的利多卡因，7 mg/kg； 布比卡因，1.5 mg/kg。注意：（任何物质）1％的溶液表示10 mg/mL（1 g/100 mL）。肾上腺素引起血管收缩，从而延长麻醉作用。心脏病患者应仅接受有限的肾上腺素（最多3.5 mL含有1：100,000肾上腺素的溶液）； 或者，使用不含肾上腺素的局部麻醉药。

其它考虑 进行神经阻滞之前，记录下任何已存在的神经缺陷。

如果您不确定针头在哪里或患者不合作，请停止神经阻滞程序。 对于无法合作或保持静止的患者考虑 镇静。

相关解剖学 正中神经位于屈肌支持带深处和掌侧腕部皮肤下约一厘米处。

掌长肌腱位于支持带的表面，多达 20% 的患者不存在。

正中神经位于掌长肌腱的稍外侧（桡侧）和桡侧腕屈肌腱的内侧（尺侧）。

体位 将患者放在手臂休息位，手掌朝上，手腕伸展约 30 度。将卷起的毛巾放在手腕背面下方可能有助于定位。

逐步描述操作步骤 检查正中神经的感觉和运动功能。

戴上手套并采取适当的屏障预防措施。

找到桡侧腕屈肌和掌长肌腱，当患者抵抗阻力弯曲手腕时，这些肌腱会变得突出。掌长肌腱通常是两条肌腱中较突出的。 进针部位： 针将插入邻近腕长肌腱近端腕部皱纹的径向（外侧）边界。如果没有掌长肌腱，进针部位在桡侧腕屈肌腱尺侧约 1 cm 处。

用消毒液清洁该部位。

如果正在使用麻醉剂，则在进针部位放置一团麻醉剂。

将针垂直插入皮肤并缓慢推进，直到针穿透屈肌支持带时感觉到轻微的爆裂声。 当正中神经分布的感觉异常证实针头位置正确时，将针头撤回 1 至 2 毫米。

抽吸以排除血管内放置，然后缓慢（即超过 30 至 60 秒）注入约 3 mL 的麻醉剂。

如果患者没有感觉异常，在掌长肌腱下沿尺骨方向重新定向针头。如果仍然感觉不到感觉异常，请在靠近肌腱 1 厘米深的神经附近缓慢注入 3 至 5 毫升的麻醉剂。

等待大约 5 到 10 分钟让麻醉剂生效。 正中神经阻滞，超声引导 将超声机设置为 2-D 模式或 B 模式。如果需要，调整屏幕设置和探头位置以获得准确的左右方向。这几乎总是意味着将探头上的侧标记定向到操作员的左侧（对应于超声屏幕上的左侧标记点/符号）。

用消毒液清洁手腕的两侧和掌侧表面。

用一层凝胶覆盖探头头端，然后用无菌透明敷料紧紧覆盖头端（以消除下面的气泡）。 在覆盖的尖端上涂抹无菌润滑剂。

将探头头端横向（短轴横截面视图）放在近端手腕折痕上。

调整控制台上的增益，使血管低回声（在超声屏幕上显示为黑色），周围组织呈灰色。神经表现为回声（白色）、蜂窝状、三角形，通常与动脉相邻（然而，正中神经不伴有动脉）。

将超声最大深度调整到约 3 厘米。

识别距掌长肌腱径向边界约 1 厘米深的正中神经。

将探头稍微向上滑动手腕以更清楚地看到神经。不要从这个位置移动探头。

插入针头并稍微倾斜/旋转探头以在超声屏幕上查看针头（平面内纵向图像）。

在屏幕上保持整个纵向针图像，将针尖推进靠近神经。

注射小剂量的麻醉剂（约 0.25 毫升），看看它是否在神经周围扩散。如果没有，请将针头靠近神经并注射另一个测试剂量。

当针尖正确定位后，注入 1 到 2 毫升的麻醉溶液以进一步包围神经。如有必要，重新定位针尖并注入更多小剂量麻醉剂；但甜甜圈征——神经完全被麻醉剂包围——不是必需的。 如何行zheng'z神经阻滞 视频

缝合后治疗 确保注射部位止血。

指导患者有关麻醉消退的预期时间。

警示和常见错误 不要将针头插入掌长肌腱的深度超过 1 厘米，因为注射麻醉剂过深是腕部正中神经阻滞失败的常见原因。

为最大程度地减少断针的风险，请勿执行以下任何操作：弯曲针头、将其插入到完全深度（即插入针座）或在插入时尝试改变针头的方向。

为了帮助防止神经损伤或神经内注射，指导患者在神经阻滞过程中报告感觉异常或疼痛。

为帮助防止血管内注射，注射前先回吸。

如果使用超声，在进针过程中始终保持针尖的超声可视化。