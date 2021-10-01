尺神经阻滞可麻醉手小鱼际的掌侧和背侧（从小指到无名指的尺侧）。
可以使用解剖标志或超声引导进行尺神经阻滞。超声引导增加周围神经阻滞成功的可能性并降低并发症的风险，但需要设备和训练有素的人员。
（参见 撕裂伤治疗的局部麻醉。）
适应证
手的尺骨（内侧）半部（包括小指和无名指的尺骨半部）的掌侧或背侧的撕裂伤或其他手术治疗的病变*
从小指或无名指上取下戒指
神经阻滞优于局部麻醉剂浸润，因为它可以减少疼痛（例如，在手掌皮肤修复中）并且不会扭曲组织
* 麻醉整个手掌，也做一个 正中神经阻滞。
禁忌证
绝对禁忌证
对麻醉剂或输送载体过敏的病史（选择不同的麻醉剂）
缺少引导针插入所需的解剖标志（例如，由于外伤）
相对禁忌证
针道感染：使用程序镇静剂或其他麻醉剂。
凝血障碍*：如果可行，应在手术前纠正，或使用不同的镇痛方法。
*治疗性抗凝（例如，对于肺栓塞）会增加神经阻滞出血的风险，但如果逆转抗凝，必须权衡血栓形成的风险增加（如, 卒中）。与管理患者抗凝治疗的临床医生讨论任何预期的逆转，然后与患者讨论。
并发症
对麻醉剂或递送载体的不良反应 （例如，对麻醉剂 [罕见] 或对羟基苯甲酸甲酯 [防腐剂] 的过敏反应）
麻醉药过量引起的毒性（如癫痫发作，心律失常）
麻醉剂或肾上腺素的血管内注射
血肿
神经炎
针头穿过受感染区域会传播感染
大多数并发症是由于穿刺位置不准确引起。
设备
非无菌手套
指示的屏障预防措施（例如，面罩、安全眼镜或面罩、帽子和长袍）
消毒液（如洗必泰，聚维酮碘、乙醇）
可注射的局部麻醉药，如含1：100,000肾上腺素†的2％利多卡因，或长效麻醉剂，含1：200,000肾上腺素†的0.5％布比卡因
注射器（例如，10 毫升）和针头（例如，25 或 27 号，3.5 厘米长）。
对于超声检查： 具有高频（例如，7.5 MHz 或更高）线性阵列探头（换能器）的超声波机；探针套（例如透明无菌敷料、一次性探针套）；无菌水基润滑剂，一次性小包（优于多次使用的超声波凝胶瓶）
* 局部麻醉剂在 撕裂伤章节讨论。
†局部麻醉药的最大剂量：不含肾上腺素的利多卡因5 mg/kg；含肾上腺素的利多卡因，7 mg/kg； 布比卡因，1.5 mg/kg。注意：（任何物质）1％的溶液表示10 mg/mL（1 g/100 mL）。肾上腺素引起血管收缩，从而延长麻醉作用。心脏病患者应仅接受有限的肾上腺素（最多3.5 mL含有1：100,000肾上腺素的溶液）； 或者，使用不含肾上腺素的局部麻醉药。
其它考虑
进行神经阻滞之前，记录下任何已存在的神经缺陷。
如果您不确定针头在哪里或患者不合作，请停止神经阻滞手术。对于无法合作的患者考虑镇静。
相关解剖学
尺神经位于腕尺侧，尺动脉内侧（尺）。
动脉和神经位于尺侧腕屈肌腱的深处，该肌腱插入豌豆骨。
神经的背侧皮支环绕尺骨以支配手尺侧的背部。
体位
将患者放在手臂休息的位置，手掌朝上。
逐步描述操作步骤
检查尺神经的感觉和运动功能。
戴上手套并采取适当的屏障预防措施。
当患者抵抗阻力弯曲手腕时，通过触诊靠近豌豆骨的位置来定位尺侧腕屈肌腱。
进针部位： 针将水平插入腕尺侧近端屈肌皱襞处、尺侧腕屈肌腱下方和尺骨茎突远端。
用消毒液清洁该部位。
如果正在使用麻醉剂，则在进针部位放置一团麻醉剂。
将针水平插入尺侧腕屈肌腱下方，并将其横向（径向）向尺神经推进约 1 至 1.5 厘米。如果在插入过程中出现感觉异常，将针头抽出 1 至 2 毫米。
抽吸以排除血管内放置，然后缓慢（即超过 30 至 60 秒）注入 3 至 5 mL 麻醉剂。
接下来，麻醉尺神经的背侧支：拔出针头，然后将其重新插入背侧，并从尺侧腕屈肌腱的外侧缘皮下缓慢渗入 5 至 6 毫升的麻醉剂到背中线。
等待大约 5 到 10 分钟让麻醉剂生效。
尺神经阻滞，超声引导
将超声机设置为二维模式或 B 模式。如果需要，调整屏幕设置和探头位置以获得准确的左右方向。这几乎总是意味着将探头上的侧标记定向到操作员的左侧（对应于超声屏幕上的左侧标记点/符号）。
用消毒液清洁手腕的两侧和掌侧表面。
用一层凝胶覆盖探头头端，然后用无菌透明敷料紧紧覆盖头端（以消除下面的气泡）。 在覆盖的尖端上涂抹无菌润滑剂。
将探头头端横向（短轴，横截面视图）放在近端手腕折痕上。
调整控制台上的增益，使血管呈低回声（在超声屏幕上显示为黑色），周围组织呈灰色。神经表现为回声（白色）、蜂窝状、三角形，通常与动脉相邻。
将最大深度调整为从表面到尺动脉距离的大约两倍。
根据需要横向滑动探头，使动脉在超声屏幕上居中。确定与动脉内侧相邻的尺神经。
将探头慢慢滑到手腕上，以更清楚地看到神经和动脉，它们之间有一些空间。将探头移动到前臂远端三分之一的近端，以确保将阻滞放置在浅表皮神经分支的近端。不要从这个位置移动探头。
插入针头并稍微倾斜/旋转探头以在超声屏幕上查看针头（平面内纵向图像）。
在屏幕上保持整个纵向针图像，推进针直到尖端靠近神经。
注射小剂量的麻醉剂（约 0.25 毫升），看看它是否在神经周围扩散。如果没有，请将针头靠近神经并注射另一个测试剂量。
当针尖正确定位后，注入 1 到 2 毫升的麻醉溶液以进一步包围神经。如有必要，重新定位针尖并注入更多小剂量麻醉剂；但甜甜圈征——神经完全被麻醉剂包围——不是必需的。
缝合后治疗
确保注射部位止血。
指导患者有关麻醉消退的预期时间。
警示和常见错误
为将针头断裂的风险降至最低，请勿弯曲针头、将针头插入到其最大深度（即针座），或在插入针头时尝试改变针头的方向。
为了帮助防止神经损伤或神经内注射，指导患者在手术过程中报告感觉异常或疼痛。
为帮助防止血管内注射，注射前先回吸。
在插入过程中始终保持针尖的超声可视化。
如果使用超声，在插入过程中始终保持针尖的超声可视化。
技巧和窍门
减少注射的痛苦 通过缓慢注射（例如，30 到 60 秒），将麻醉剂溶液加热至体温，并缓冲麻醉剂。
一些临床医生更喜欢使用胰岛素注射器和掌侧方法进行基于标志的尺神经阻滞，将针插入近侧和远侧屈腕肌腱之间的尺侧腕屈肌腱的外侧（径向）；然而，这种技术可能会增加尺动脉注射的风险。